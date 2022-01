Was passiert gerade? Spürst Du diese Veränderungen auch?

Die Dimensionen überlagern sich nun zusehends und fließen ineinander.



Viele von uns spüren, dass sich durch neue Schwingungen gravierende Veränderungen Bahn brechen.

Dies trägt zwar auch zur Verwirrung bei und dem Gefühl nicht mit beiden Beinen festen Boden zu spüren, so dass wir uns oft wie entwurzelt fühlen.

Wie sehr ihr jedoch auch versucht, euch am alten materiellen Weg zu orientieren, ihr werdet den Eingriff in euer Energiesystem durch die neuen Dimensionen nicht verhindern können.

Doch seid euch gewiss, ihr wachst in eure Schritte hinein, ihr dehnt euch aus in eurem Tempo.

.

Alles ist eine Frage von Schwingungen und Resonanz. Es ist sogar möglich, die Realität im Voraus so zu programmieren, dass sich Wünsche erfüllen und Wunder möglich werden – Entdecke das Geheimnis der Schwingung >>>.

NEUE SCHWINGUNG UND BEWUSSTE WAHL

Erst einmal treten einige in das Neue ein und tanzen ihren eigenen Tanz und sodann, wenn da Stabilität und eine wahre innere Stille euch ausfüllt, dann wird eure Energie für die anderen spürbar und dies ist, was die Herzen aufschließt.

Aber ihr könnt nicht die anderen mitnehmen, wenn sie sich dafür entscheiden, noch für den Moment da zu verbleiben, wie sie es gewohnt sind.

Es ist jedoch nun die Zeit gekommen, wo deutlicher hervor tritt, wo sich jeder von euch auf seiner Reise befindet. Doch dies ist nur in der Übergangsphase so. Es geht nun darum, euch den Mut zu geben, in eurem Eigenen Sein verankert zu bleiben.

Zu wissen, was euch die wahre Freude gibt und euch danach auszurichten. Und sodann werden alle Herzenstüren nach und nach aufgehen.

Jedes Wort begleiten Schwingungen, jedes Tun, jede Handlung, jede Geste verbreitet Schwingung.

Wenn ihr euch dessen ganz bewusst seid, könnt ihr der Meister der Energien sein und nicht ihr Spielball.

Es ist wichtig, dass in euer Bewusstsein nun mehr und mehr eindringt, dass ihr niemals getrennt seid von dem Erfahrungswissen der Menschheitsseele.

Ihr seid da gleichermaßen Gefäß und Kanal wie ihr Agierende und Schöpfer seid. Es ist eine ständige Interaktion zwischen allen Ebenen die euch zur Verfügung stehen und euren täglichen, stündlichen, ja minütlichen Entscheidungen.





Wie finde ich zu mir selbst? Wie bekomme ich mein Leben in den Griff? Wie befreie ich mich von Ängsten, Ärger und Stress? Eine inspirierende Anleitung für alle, die nicht stundenlang auf dem Meditationskissen nach Erleuchtung suchen, sondern einfach glücklich, selbstbestimmt und frei leben wollen. 108 Übungen, die jeder ganz einfach in den eigenen Alltag integrieren kann… findest du hier >>>.

.

Welcher Schwingung folge ich?

Diese Entscheidung ist das, was euer freier Wille genannt wird. Frage dich immer wieder:

.

Was wählst du?

Auf welche Ebene lässt du dich ein?

Für was stellst du dich zur Verfügung?

.

Bewusst zu wählen und den Fokus zu setzen ist Meisterschaft über euer Leben erlangen. Wenn du einmal erfährst wie sehr dich die Ebene der Liebe nährt und trägt, wirst du die Entscheidung für die Liebe setzen.

Da wo Aufmerksamkeit und Liebe hinströmt geschieht Heilung.

Es ist so einfach. Wenn ihr Liebe zu euren Partnern, Kindern, Haustieren und Pflanzen hinströmen lässt, so werden sie gedeihen auf völlig natürliche, selbstverständliche Art.

Liebe lässt frei in das Eigene, in die eigenen Erfahrungen die notwendig sind, um das Leben voll auszuschöpfen. Dies geschieht durch das Wunder des klaren Fokus auf die Liebe.

Den Fokus hierbei zu halten, heißt sich immer wieder auszurichten, sich immer wieder bewusst zu entscheiden.

.

Ich entscheide mich für die Liebe.

Ich entscheide mich für den Weg, den mein Höheres Selbst bestimmt.

Ich öffne mich für Ebenen der Unterstützung und der Freiheit.

.

Entscheidet euch immer wieder dafür, einen Weg zu gehen, der von Liebe getragen ist.

Ihr seid Reisende auf einer Abenteuerfahrt… und das Wichtigste, was wir euch auf eurem Weg mitgeben wollen:

Genießt die Reise!

Quelle: Baghira von Esoterik-Plus – Die Alpenschau bedankt sich!

