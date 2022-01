Schwendtag: Alpenschau Mondkraft heute 3. Januar 2022 – Mond im Steinbock – Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock fordert nach dem intensiven Neumond zu Handlungen auf. Positive Aspekte schenken wertvolle Unterstützung und führen in die Mondpause zum Mond in Wassermann. Lassen wir an diesem Schwendtag alles Belastende los! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond in Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn – Mondpause – Schwendtag.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Steinbock-Tage erhöhen die Konzentration. Entwickeln wir jedoch nicht zu viel Ehrgeiz!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute meint es besonders gut mit uns, denn positive Konstellationen sorgen dafür, dass wir einen harmonischen Wochenstart voller Liebe, Herzlichkeit und Lebensfreude erleben werden. Wir sind im Einklang mit unseren Gefühlen und nichts kann bis zur Mondpause unsere Stimmung trüben, so dass wir uns ganz darauf konzentrieren können, die Energien des gestrigen Neumondes zu nutzen, um mit voller Kraft loszulegen. Legen wir das Fundament für alles, was wir in den kommenden Wochen zum Abschluss bringen wollen und verschließen wir dem Neuen nicht länger die Tür.

Wir haben heute zudem einen Schwendtag, der auch ein Wendetag ist. So kann Altes und Unerwünschtes endgültig abgeschlossen werden, so dass wir die Energien durchaus für Veränderung und Transformation nutzen können. Das Wort “schwenden” bedeutet “etwas umdrehen oder etwas wenden”. Früher kannte man für manche Heiler auch die Bezeichnung “der Wender”, der die Krankheit “wenden” soll.

Um die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock an diesem Schwendtag optimal nutzen zu können, ist es nötig, sich von all dem zu befreien, was uns auf dem Weg der Heilung noch im Weg steht. Stellen wir uns auch unangenehmen Wahrheiten, denn so können wir erkennen, wo es noch nötig ist loszulassen, um die Vergangenheit endlich ruhen lassen zu können.

Energetische Hausreinigungen und Räucherungen sind an Schwendtagen zudem äußerst erfolgreich, wenn man wichtiges zu entfernen hat. Möchte man also etwas Altes los werden, verkaufen oder sich gar von seinem Partner trennen, dann unterstützt uns die Mondkraft heute an diesem Schwendtag dabei.

Lassen wir alles los, was uns noch belastet und einschränkt!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Den ganzen Tag über können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock von vorteilhaften Konstellationen profitieren, die uns bis zur Mondpause, welche uns ab 17.00 Uhr ausbremsen wird, in allen Lebensbereichen Unterstützung bieten. Wertvolle Energien, um alle Schatten der Vergangenheit vertreiben zu können, erhalten wir von Neptun, der durch ein Sextil zum Steinbock-Mond dafür sorgen wird, dass unsere Seelenkraft gestärkt wird. So gelingt es uns besser, unsere tief im Inneren vergrabenen Altlasten zu erkennen, damit diese der Auflösung übergeben werden können.

Durch intuitives Gespür erahnen wir bei dieser Konstellation auch günstige Möglichkeiten, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Generell keimen inspirierende Ideen aus unserem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden, die es nun zu treffen gilt.

Die immer noch rückläufige Venus und Machtplanet Pluto wirken ebenfalls positiv auf uns ein, wobei beide Planeten in Konjunktion zum Mond im Steinbock stehen und dadurch besonders auf unser Seelenleben Einfluss nehmen, denn Konjunktionen „färben“ die Seele. Der aufsteigende Mondknoten gestärkt durch Jahresplanet Jupiter lädt uns zudem dazu ein, mit Schwung und Elan nach neuen Horizonten aufzubrechen. Besinnen wir uns auf unsere inneren Wachstumsprozess und öffnen uns für ungenutzte Potenziale.

Bauen wir keine Luftschlösser, sondern machen wir “Nägel mit Köpfen”!

Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock



Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wer nicht gerade mit unaufschiebbaren Pflichten beschäftigt ist, sollte sich ein wenig Zeit für sich reservieren. Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht wahren zu können.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Laut Feng Shui kann eine kränkelnde Zimmerpflanze das Wohlbefinden einschränken und die Energie mindern. Der Mond im Steinbock ist der beste Termin für einen Rückschnitt.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Denken wir nach der Rasur daran, die Stellen mit einer beruhigenden Salbe einzucremen.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Gehen wir raus in die Winterluft und tanken unsere Energiespeicher auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Wir sollten uns weder bei sportlichen Aktivitäten noch bei anstrengenden Arbeiten übernehmen.

