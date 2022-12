VOLLMOND: Mondkraft heute 8. Dezember 2022 – Vollmond in Zwillinge

Die Mondkraft heute mit dem mystischen Vollmond in Zwillinge, der auch als Schneemond, Bibermond oder Nebelmond bezeichnet wird, führt in eine geheimnisvolle Zeit. Öffnen wir uns für neue Impulse! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: Vollmond in Zwillinge – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in Steinbock.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der beste Ratgeber bei diesen zum Teil sehr unruhigen Vollmond-Energien ist unsere Intuition und innere Weisheit!

Der Vollmond in Zwillinge ist der letzte Vollmond in diesem bewegenden und schwierigen Jahr. Um 5.09 Uhr erreichte er seine volle Intensität, steht der Sonne im Schützen gegenüber und weist bereits auf die Wintersonnenwende am 21. Dezember hin, denn wir sind eingeladen, in uns zu beleuchten, was sich in unserem Denken wandeln und wenden darf. Verbinden wir uns gerade bei diesem mystischen Vollmond in Zwillinge sehr bewusst mit dem Licht der Erkenntnis, denn es wird immer greifbarer, da der Vorhang zwischen den Welten zunehmend transparenter wird und unsere Seelenkräfte erweckt werden.

Wir haben zwar an diesem Vollmond-Tag die Möglichkeit für wichtige Erkenntnisse, jedoch kann die Vielfalt von ganz verschiedenartigen Anregungen auch zu einer Überreizung führen. Konzentrieren wir uns auf unsere innere Stärke, denn dann können wir – angetrieben durch die dynamische Sonne im Schützen – etwaige Hürden viel besser überwinden.

.

.

All jene von uns, die spirituelle Kräfte in sich spüren, werden merken, wie das Mystische erwacht und wir besonders empfänglich sind für alles, was die Vorschau in die Zukunft mit sich bringt. Vielleicht hat so mancher das Gefühl gehabt, dass tief in ihm besondere Fähigkeiten schlummern.

Lassen wir sie in dieser Nacht erwecken, denn wir sind voller unendlicher Möglichkeiten. In uns flackert nicht nur der diffuse Schein einer Kerze, in uns allen lodern wilde Feuer. Wir stecken voller verborgener Seelenkräfte und brauchen nur den Mut und den Glauben, um sie frei zu lassen.

Lassen wir uns vom Vollmond in eine Nacht entführen, wo wir einige Seelenwünsche dem Universum zur Erfüllung übergeben können!