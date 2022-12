Die Rauhnächte sind mystisch und voll purer Magie.

Selbst wenn wir nichts von all den Zyklen des Jahres und den Bräuchen wissen, werden wir die Sehnsucht dieser Zeit ausserhalb der Zeit in uns spüren.

Die Rauhnächte sind eine besondere Zeitqualität, um sich selbst wieder wahrzunehmen. Es ist eine Zeit der offenen Herzen, sich selbst gegenüber und auch gegenüber den Menschen, welche uns nahe stehen.

Unsere Herzen sind in dieser magischen Zeit der Rauhnächte voller Großmut.

.

Eine Reise der ganz besonderen Art ist der Raunacht-Kalender, der uns am alten Brauch der Rauhnächte teilhaben lässt. Er enthält ein Säckchen für mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht. Ein außergewöhnlicher Kalender zum Räuchern während den Rauhnächten – Hier weiter.

Nutze die Magie der Rauhnächte…

Immer, wenn die Erde sich schlafen legt, der Winter ins Land zieht und alles ruhiger und besinnlicher wird, beginnt sich ein Zauber über uns zu legen.

Nicht nur die Natur zieht sich zurück, auch wir leben mehr und mehr in unserem Inneren. Das Außen der Welt wird unbedeutender. Mit jedem Tag kommen wir wieder mehr bei uns selbst an.

So lassen auch wir alles fallen, hüllen uns in einen Mantel der inneren Einkehr und fühlen unser Menschsein viel deutlicher als im Rest des Jahres.

Unsere Herzen finden zu einer tiefen Ruhe. Wir sehnen uns nach Heilung alter Wunden, nach tiefer Liebe und auch schon nach einem Hauch neuen Glanzes, neuen Lichtes in uns.

Kein Lauf der Welt kann diese innere Stimme, die wir in den Rauhnächten deutlich hören, verstummen lassen.

Die Tore zu allen Dimensionen öffnen sich. Es ist eine Zeit voller Wunder, mit euphorischen Höhen, aber auch mit melancholischen Tiefen. Es waren heilige Feste für unsere Vorfahren und es ist schön zu erleben, dass heutzutage viele Menschen zu diesem alten Glauben zurück finden.

Die Rauhnächte gehören unbedingt dazu, wenn wir von einem fließenden Prozess sprechen. Jetzt lassen wir das alte Jahr erst wirklich gehen. Die Zeit der Rauhnächte liegt zur einen Hälfte im alten und zur anderen Hälfte im neuen Jahr.

.

Beim Räuchern bitten wir um Schutz, Reinigung und Zusammengehörigkeit, aber auch die heilende Wirkung von Räucherungen ist ein wundervoller Nebeneffekt. Passende Räucherungen findest du hier >>>.

.

Rufen auch dich die rauen Nächte?

In den meisten Erklärungen zu den Rauhnächten beginnen diese am Heiligen Abend.

Die Tore zu den Dimensionen öffnen sich zum Tag der Wintersonnenwende, dem kürzesten Tag des Jahres und zugleich der längsten Nacht. Unsere Welt wird von mystisch, magischen Kräften durchströmt.

Diese besondere Energie, welche für jedes Lebewesen deutlich spürbar ist, hält eine ganze Weile an. In diesem einmaligen Zauber liegt die wahre Kraft der Rauhnächte.

Du bist herzlich eingeladen in dieser Zeit mit dir selbst in Kontakt zu treten. Es liegt an dir die Tage und Nächte zu nutzen um dich selbst zu erneuern. Der Ruf ist da, aber du allein entscheidest, ob du ihm folgen magst.

Im Verborgenen liegen oftmals die größten Wunder!

Mit dem Beginn der Rauhnächte werden die Tage wieder länger. Die Dunkelheit wird mehr und mehr verbannt. Die Zeit des Lichtes beginnt. Es ist die Zeit der Wiedergeburt allen Lebens.

Die Zeiten des Nebels liegen hinter uns. Die Tage und Nächte, an denen die Blätter von den Bäumen fielen und nach und nach in das Erdreich übergingen.

Alles Leben der Natur hat sich komplett in das Innere der Erde zurückgezogen und beginnt sich nun, wenngleich noch im Verborgenen, neu zu regen.

So wie die Natur im Nebel lag, so lag auch unser Gemüt oft in dichte Schwaden gehüllt. Jetzt aber kommt die Zeit der Klarheit.



Es beginnt eine Zeit der Wandlung.

″Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.″, sagte einst Antoine de Saint-Exupéry und recht hat er. Es scheint als würde die Natur ruhen. Sie hat ihre alten Kleider abgelegt und mitunter fallen nun dicke, weiße Flocken vom Himmel und lassen die Lande nahezu märchenhaft erscheinen.

Allerorten wird es still, Ruhe kehrt ein. Du kannst die Stille hören, wenn du einmal mit dem Herzen lauschst. Ein ganz besonderer Zauber liegt in der Winterluft. Die Sonne steht tief und legt einen fein schimmernden, goldenen Glanz über unsere Welt.

Die drei Nornen, Hüterinnen des Schicksals aller Menschen, spinnen die unsichtbaren Fäden für das kommende Jahr. Alles wird neu erschaffen.

.

Viele möchten die magische Zeit der Rauhnächte wieder bewusster erleben. Um dies zu unterstützen wurde speziell ein Rauhnacht Ritualset entwickelt. Es enthält viele Rauhnächte-Utensilien, die man für diese Zeit benötigt und eine ausführliche Fibel mit Rituale für die 12 Rauhnächte – Rauhnacht-Ritualset >>>.

.

Die Magie der Rauhnächte – Die Zeit der 13 Wünsche

Ehe die Rauhnächte beginnen, kannst du dir dreizehn Zettel nehmen und auf jedem Einzelnen einen deiner tiefsten Wünsche notieren.

Spüre in dein Herz und es wird zu dir sprechen.

Formuliere die Wünsche, die aus deinem Inneren aufsteigen, falte die Zettel sobald du die Wünsche notiert hast und verwahre sie dann in einer Schachtel auf.

In der ersten Rauhnacht nimmst du diese Schachtel und wählst mit geschlossenen Augen intuitiv einen Zettel aus. Du wirst ihn nicht lesen dürfen.

Übergib ihm dem Feuer, lasse die Asche vom Winde davon tragen, vergrabe sie im Erdreich oder behalte sie bis zum Ende der Rauhnächte bei dir um sie dann mit Hilfe eines Rituals gehen zu lassen.

Der genaue Zeitpunkt des Verbrennens ist nicht ausschlaggebend. Zwischen Sonnenunter- und Sonnenaufgang hast du alle Zeit der Welt. Du wirst spüren, wenn der richtige Moment gekommen ist.

Es heißt, dass der Wunsch, welchen du in der ersten Nacht verbrennst, sich im ersten Monat des neuen Jahres erfüllen wird.

In jeder weiteren Rauhnacht ziehst du einen neuen Wunsch, welchen du dem Feuer übergibst. Der Wunsch der zweiten Rauhnacht soll sich im zweiten Monat des neuen Jahres erfüllen, der dritte im Dritten und immer so fort.

Am Abend der zwölften Rauhnacht werden noch zwei Wünsche in deiner Schachtel übrig sein. Übergib einen davon dem Feuer, den anderen Wunsch aber, den Dreizehnten, darfst du entfalten und lesen: Dies ist der Wunsch, den du dir im nächsten Jahr selbst erfüllen sollst.

Vieles wird geschehen in den Rauhnächten.

Diese Zeit steckt voller Wunder, du wirst es sehen.

.

Durch das Entzünden der Rauhnacht-Kerze erhalten wir Schutz, aber auch die Möglichkeit, die Türen zu öffnen für die Anderswelt, um mit ihr zu kommunizieren und uns mit ihr zu verbinden – Heilkräuter-Kerze „Rauhnacht“ >>>

.

Je intensiver du bereit bist die Zeit zu erleben, dich auf sie einzulassen, um so mehr wirst du entdecken.

Beobachte die Welt um dich herum ganz genau und achte in jenen Tagen vor allem auch auf den Wandel in deinem Inneren. Was geht in all der Zeit in dir vor?

Ich empfehle dir in dieser intensiven Zeit Tagebuch zu führen. Schreibe alles auf was dir auffällt. Notiere die Träume, welche dich in den Nächten besuchen. Sie haben dir viel zu erzählen und flüstern dir zu, was das nächste Jahr dir bringen wird.

So wie die Wünsche, die wir dem Feuer übergeben, sollen sich auch unsere Träume der jeweiligen Rauhnacht in chronologischer Reihenfolge (1. Rauhnacht = Januar, 2. Rauhnacht = Februar, etc. ) erfüllen. Das Tagebuch sollte schon morgens griffbereit neben deinem Bett liegen, damit du sogleich deine Träume eintragen kannst. Beobachte dich selbst ganz genau und bringe deine Gedanken zu Papier.

Es gilt all unser Erleben dieser intensiven Zeit festzuhalten, damit wir nichts vergessen.

Lasse nach jeder Rauhnacht in deinem Tagebuch etwa ein bis zwei Seiten Platz. So kannst du zum Beispiel im nächsten Januar zu den Seiten über die erste Rauhnacht zurückkehren und dir dann notieren, was sich für dich erfüllt hat.

Rauhnacht für Rauhnacht findest du hier zahlreiche Anregungen und genügend Raum, um eigene Erfahrungen direkt in diesem Buch zu notieren. Das Tagebuch kann dich dann das ganze Jahr über begleiten, stärken und inspirieren. Du kannst es auch nutzen, um dir über dich und deine Welt im Klaren zu werden – Rauhnächte-Tagebuch >>>.

Fülle es und es wird dich im kommenden Jahr wie ein guter alter Freund begleiten und an mancher Stelle auch sehr verblüffen.

.

Die Alpenschau wünscht Euch wundervolle Rauhnächte voller Magie und Mystik!

Ob für Gelassenheit, einen Neubeginn, Heilung,

Liebe, Harmonie, Lebensfreude oder Lebensenergie…

Nutze auch Du die Kraft der Heilkräuter-Kerzen aus den Allgäuer Alpen >>>

Die Rauhnächte gelten als klassische Räucherzeit! Gerade in den Rauhnächten, zum Abschluss eines Jahres mit seinen guten und negativen Erlebnissen, hilft uns Räuchern mit seiner reinigenden Wirkung, in sich zu gehen, Altes abzuschließen und den Weg für Neues zu öffnen. Diese Tage des Innehaltens eignen sich hervorragend für Selbstreflexion und Bestandsaufnahme.

Gelebte Rauhnächte >>>

Räucherwerk für die Rauhnächte >>>

