VOLLMOND: Mondkraft heute 1. August 2023 – Supervollmond im Wassermann

Lassen wir uns durch die Vollmond-Energie vom Leben berühren und spüren wir, wie die Geschichten unseres Lebens sich verwandeln. Die Hoffnung auf ein neues Leben und dass nichts von dem, was bisher geschah vergebens war, erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird. Rechnen wir aber auch immer mit überraschenden Lebensveränderungen, von denen wir regelrecht überrumpelt werden können und die sich oft ungewollt, ganz ohne unser Zutun, Bahn brechen.

Scheint unser Geist oder unser Vorhaben plötzlich von Einschränkungen blockiert, so werden jedoch gleichzeitig Pläne auftauchen, wie jegliche Hindernisse konkret aus dem Weg geräumt werden können. Wichtig ist unter diesen zum Teil schwierigen Vollmond im Wassermann, dass wir Ordnung in unser Gefühlsleben bringen, damit uns das gegenwärtige Chaos nicht über den Kopf wachsen kann.

Gehen wir nicht zu ungestüm vor, wenn wir in unseren Lebensbereichen etwas verändern wollen!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Vollmond im Wassermann – Supermond

Im Vergleich zum sogenannten „Neumondwünschen“ sind Vollmonde nicht unbedingt die beste Zeit, Manifestationen zu konkretisieren. Dies liegt an der vermeintlich „chaotischen Energie“, die unsere Gemüter aufwühlen könnte. Vollmonde werden oft mit den Themen „Loslassen“ und „Bereinigen“ in Verbindung gebracht, so wie es auch bei diesem Supervollmond im Wassermann der Fall ist, was jedoch nicht immer ohne Drama vonstatten gehen wird.

Beim Vollmond in Wassermann geht es auch um unsere Beziehungen und die Liebe. Es wird uns aufgezeigt, was in der nächsten Zeit mehr und mehr thematisiert wird und wir begeben uns auf die Suche in der Tiefe unseres Seins nach Antworten. Viele werden sogar den Drang verspüren, in Liebesdingen etwas zu verändern oder gar aus einer bestehenden Partnerschaft auszubrechen.

Wir sind zwar ausgesprochen phantasievoll und verfügen meist über ein besonderes Talent, allerdings steht uns das Gefühl im Weg, beim Vollmond in Wassermann etwas Außergewöhnliches erleben zu wollen. Nehmen wir die radikalen Energien des Supervollmondes dennoch ganz in uns auf, um festgefahrene Gewohnheiten zu durchbrechen und öffnen wir uns für alle Neuerungen.

Gleichzeitig beschert uns der Vollmond im Wassermann einen Moment der Einsicht und Wahrheit. Das Strahlen des Supervollmondes gewährt es uns, uns unserer Umgebung bewusster zu sein, uns auf unsere Instinkte zu verlassen und alles aus einer klareren Perspektive heraus zu betrachten.

Warten wir ab, was sich beim Vollmond im Wassermann alles zeigen wird und nutzen diese Impulse für weise Veränderungen!

.