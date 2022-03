Ukraine-Krieg: Doppelzüngigkeit, Doppelmoral und Heuchelei des Westens

Der aktuelle Ukraine-Krieg wird begleitet vom Wehklagen des Westens, der sich selbst in diese Situation hineinmanövriert hat.

Die westliche „Betroffenheitsmasche“ ist in Gang gesetzt und spaltet zugleich die Bevölkerung in zwei sich verbal bekriegende Lager.

Es bekriegen sich diejenigen, die deutlich Position für die Ukraine bezogen haben und Putin als durchgeknallten Aggressor verurteilen mit denjenigen, die eine völlig andere und putin-freundliche Sicht auf die aktuellen Geschehnisse haben.

Es ist daher sinnvoll, die antirussische und ukrainefreundliche Propaganda und Katastrophenrhetorik der westlichen Medien einmal gegen eine realistischere Sicht auf diesen Ukraine-Krieg einzutauschen.

.



Die Presse verschleiert anstatt aufzuklären und die Nachrichten sind vielfach manipuliert. Dass Medien die Wahrheit verzerren und das Berufsethos ihrer Macher in vielen Fällen auf der Strecke geblieben ist, ist leider Fakt. Ein Blick hinter die Kulissen von manipulierten Medien und gekauften Journalisten – Wenn Medien lügen >>>.

Die westliche „Betroffenheitsmasche“

Die staatliche und durch gesellschaftlich aufgebauten Druck erzeugte Betroffenheitsmasche setzt sich durch. Krokodilstränen allenthalben, Trauerflors, Fußballstadien in Ukrainefarben beleuchtet, Lichtermeer, Friedensgebete und emotionale Reden sollen die einheitliche Solidarität mit der Ukraine zeigen.

Auf der anderen Seite wird zugleich ein Kesseltreiben auf diejenigen veranstaltet, die es wagen, das verordnete Narrativ infrage zu stellen. Gerade jetzt zur Karnevalszeit wird die Schizophrenie besonders deutlich.

Die Faschingsumzüge fanden nicht ihren Weg ins Fernsehen – genau so wenig wie Karnevalssitzungen. Wir sind inzwischen gezwungen, zum Lachen in den Keller zu gehen.

So weit ist es schon gekommen, dass wir uns den Spaß am Leben freiwillig verderben lassen.

.

Missionarischer Sanktionseifer

Der missionarische Sanktionseifer gegen Russland weitet sich exzessiv aus.

Nach dem Stopp der Gaspipeline Nordstream 2 wurden die Wirtschaftssanktionen immer mehr ausgeweitet, angefangen vom Einfrieren der Vermögen von Putin und Außenminister Lawrow bis hin zur Aussperrung Russlands aus dem SWIFT-System der Banken.

Die deutsche Außenministerin ließ bei einem EU-Krisentreffen in Brüssel die Katze aus dem Sack:

„Russland soll wirtschaftlich ruiniert werden.“

Das ist ganz im Sinne ihres wirklichen Dienstherrn, des US-Präsidenten, der ihr dafür bestimmt einen Verdienstorden umhängen wird. Wer weiß, vielleicht erhält sie für ihren engagierten Einsatz zugunsten der US-Interessen sogar ein angemessenes Salär.

Darüber hinaus wird für Russland das Überfliegen des Luftraums über der EU verboten. Das Zielschießen auf Russland findet seine Erweiterung auch im Bereich Sport und Kultur. Russische Sportler, Vereine und Nationalmannschaft werden aus laufenden Wettbewerben ausgeschlossen, als ob sie für den Krieg verantwortlich wären.

In Deutschland wird zudem fleißig am Stuhl von russischen Staatsangehörigen gesägt, wie aktuell das Bestreben über die Absetzung des russischen Dirigenten der Münchner Philharmoniker zeigt. Wenn der politische Takt nicht korrekt getroffen wird und kein Bekenntnis des Dirigenten zum richtigen Programm erfolgt, sollte dieser entfernt werden.

Auf der anderen Seite wird im Westen eine gigantische Aufrüstungskampagne durchgezogen, deren Kosten den Bürgern auf den Buckel gebunden werden. Genau so wie die enormen Erhöhungen der Energiekosten besonders das Portemonnaie des Normalbürgers belasten und durch versprochene Hilfen aus der Staatskasse niemals ausgeglichen werden können.

Diese Hilfen sind Steuergelder, die erst mal zu erwirtschaften sind.

Doppelzüngigkeit, Doppelmoral und Heuchelei

Nun kommen wir der auf diesen Maßnahmen zugrundeliegenden Doppelzüngigkeit, Doppelmoral und Heuchelei zu sprechen. Auf dieser Welt sterben täglich Menschen durch Gewaltanwendung – nicht nur im Krieg.

Diese Tatsache wird von Politik, Medien und Gesellschaft angesichts der Kriegsgeschehnisse einfach verdrängt. Wenn hingegen die USA irgendwo Kriege anzetteln und veranstalten – dann geht man im Wertewesten schnell zur Tagesordnung über.

Kann sich noch jemand an den Vietnamkrieg (1955 – 1975) erinnern?

Die USA haben sich dort der schlimmsten Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht. Durch das flächendeckend versprühte Entlaubungsmittel Agent Orange wurden Millionen von Menschen vergiftet. Heute noch sind die Folgen in Form von mißgebildeten Kindern wirksam.

In diesem Krieg wurden von den USA acht Millionen Bomben abgeworfen, mehr als doppelt so viel wie im gesamten 2. Weltkrieg. Genaue Anzahl der Ziviltoten ist unbekannt, es gibt Schätzungen von 2 – 5 Millionen Kriegstoten. Und das bei einem Krieg in einem von den USA weit entfernten Land, in dem sie absolut nichts zu suchen hatten.

Aber in dieser gesamten Zeit eines mörderischen von den USA angezettelten Krieges, in dem sie einen Genozid veranstalteten, kam hierzulande kein Mensch auf die Idee, den Karneval einzuschränken oder ließ sich davon abhalten, sich anderen Narreteien hinzugeben.

.

Unterschied zwischen Vietnamkrieg und Ukrainekrieg

Der aktuelle Ukrainekrieg unterscheidet sich in vielen Dingen vom Vietnamkrieg. Im Gegensatz zum USA-Krieg in Vietnam wird der Krieg in der Ukraine von Russland nicht in einem weit entfernten exotischen Land geführt, sondern sozusagen im Vorgarten, wo es in seiner direkten Einflusssphäre aggressiv bedroht wurde.

Die Ukraine ist sowohl geographisch nahe als auch wertemäßig und durch die Verteufelung Putins rückt sie noch näher an uns ran. Den deutlichsten Unterschied zwischen Nähe und Ferne sieht man in Polen und Ungarn hinsichtlich der Bereitschaft Flüchtlinge aufzunehmen. Aber natürlich auch in der Rhetorik.

NATO-Beitritt der Ukraine und die bereits in Planung befindliche Stationierung von Atomwaffen sowie die ständige Diskriminierung und Verfolgung der russischen Bevölkerung in der Ukraine wollte Russland nicht mehr hinnehmen.

Die von Russland seit Jahren vorgebrachten Vorschläge zu einer friedlichen Lösung hat im Westen niemand vernommen. Im Gegenteil, sie stießen auf Ablehnung oder erfuhren gleich gar keine Beantwortung.

Dabei würde eine Neutralisierung der Ukraine ihr nur Vorteile bringen, da sie dann durch nach allen Seiten offene Handelsbeziehungen wirtschaftlich gewinnen und prosperieren könnte. Aber nein – der Westen blieb stur und ließ es aufs Äußerste ankommen. Russland blieb nur ein Ausweg, wenn es nicht Kratzfüße machen wollte: eine militärische Intervention.

Wie geht das Drama weiter?

Man sollte sich nun die entscheidende Frage stellen, wie das Drama in diesem Ukraine-Konflikt weiter verlaufen wird.

Der Westen sollte nicht damit rechnen, dass Russland aufgrund der Sanktionswut des Westens in die Knie geht und klein beigibt. Auch bei größeren Verlusten beim Vormarsch der Russen werden diese sich nicht aufhalten lassen.

Bisher haben sie ihre verfügbaren waffentechnischen Register auf konventionellem Gebiet noch nicht gezogen. Es ist außerdem akut damit zu rechnen, dass Belarus sich Russland militärisch anschließt.

.

.

Der Einsatz von Hyperschallraketen

Hyperschallraketen sind ein Novum in der Militärtechnologie.

Die Besonderheit ist die Kombination aus hoher Geschwindigkeit und gleichzeitiger Manövrierbarkeit der Raketen, was sie von bisherigen Interkontinentalraketen unterscheidet. Durch ihre niedrige Flugbahn sollen sie innerhalb weniger Minuten ihr Ziel erreichen und eine Abwehr durch konventionelle Raketenabwehrsysteme unmöglich machen.

Laut Putin sind sie “unbesiegbar”. Mit der Entwicklung hat Russland einen Vorsprung vor den USA, die bisher noch in der Testphase solcher Raketen sind. Der Einsatz dieser Raketen ist jedoch nicht zwangsläufig mit der Verwendung von Nuklear-Sprengköpfen verbunden, auch wenn die westlichen Systemmedien dies bereits jetzt unterstellen.

Russlands Potenzial an Atomwaffen reicht von begrenzt wirksamen taktischen Versionen bis hin zu solchen mit verheerendem globalen Effekt. Diese sind als Interkontinental-Raketen terrestrisch quasi überall zu starten.

Es liegt bereits eine Warnung an die USA vor, dass sie nicht meinen sollten, bei einem Angriff in Osteuropa auf Russland in ihrem Kernland ungeschoren davon kommen zu können.

Angesichts dieser schrecklichen Möglichkeiten darf die Aufnahme von Verhandlungen mit Bereitschaft zu Kompromissen keine Option mehr darstellen.

Quelle: QPress – Die Alpenschau bedankt sich!



.

.Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

Der totalen Zensur eine Absage erteilen: Trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf GTTR >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Von Bill Gates unterdrückt und in Deutschland nicht anerkannt: Obwohl die Wirkung von CDL (Chlordioxid) seit Langem bekannt ist und durch Studien belegt wurde, ist es als Medikament in Deutschland nicht zugelassen. Forschungen haben jedoch ergeben, dass CDL wirksam im Kampf gegen Covid-19 ist! Chlordioxid ist aber auch weit über Corona hinaus höchst nützlich für die Gesundheit.

Anwendung und Wirkung von CDL >>>

OSA VITA CDL-Lösung mit Pipette >>>

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

DMSO ist ein entzündungshemmendes Schmerzmittel, ein Antibiotikum, ein Virostatikum, es hilft bei Pilzinfektionen und stärkt das Immunsystem, es befördert die Wundheilung und löst Vernarbungen und schmerzhafte Verklebungen des Kollagens in unseren Gelenken – Reines DMSO – Hier >>>.

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Was der russische Präsident Wladimir Putin wirklich sagt! Unzensiert, ungekürzt und nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Querverweise und Quellenangaben ermöglichen dem Leser ein tieferes Verständnis der in den Gesprächen behandelten Themen und steigert auf diese Weise das Lesevergnügen – hier weiter.

Interessiert es Sie, ob es tatsächlich dazu kommt, und wenn ja, wie dieser Krieg ausgehen wird? Die in diesem Buch aufgeführten Prophezeiungen von einhundert verschiedenen Sehern aus der ganzen Welt haben alle genau diesen Dritten Weltkrieg vorausgesehen und die weitere Entwicklung der irdischen Menschheit im Detail beschrieben. Jan van Helsing – als Profi auf diesem Gebiet – lässt Sie jedoch nicht mit diesen Informationen im Regen stehen, sondern nimmt Sie bei der Hand und zeigt Ihnen auch die positiven Aspekte der prophezeiten Ereignisse – hier weiter.

Nicht erst seit Corona wird deutlich: Die Eliten in Deutschland haben den Draht zu den Bürgern verloren und betreiben eine schamlose Klientelpolitik. In alt bewährter Manier legt Peter Hahne den Finger in die Wunde und entlarvt die in Krisenzeiten besonders augenfällige Heuchelei und Selbstgerechtigkeit in unserem Land. In Krisenzeiten hilft keine Volksverdummung! – hier weiter.

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Mal nahm er Gestalt an, um Böses zu tun – mal flüsterte er schmeichelnd oder drohend, doch stets gedankengleich in die Ohren der Menschen und bewegte sie dazu, seine Dinge zu tun – hier weiter.

Die Kunst, möglichst lange zu leben >>>

Chris Jester, ein medialer Lebens-und Beziehungscoach, wird jäh aus seinem gewohnten Alltag in Southampton gerissen, als ihm ein mysteriöser Anrufer mitteilt: „Wir haben Dich auserwählt, die Welt zu retten!“ Hier weiterlesen…

»Wenn wir heute nicht für unsere Freiheit einstehen, dann werden wir und die nächsten Generationen für lange Zeit keine mehr haben. Es wird kein Morgen mehr geben, so wie wir es uns wünschen und wie wir es einst geliebt haben, denn sie werden versuchen, uns alles zu nehmen.« Es ist höchste Zeit, die Augen mutig zu öffnen und der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Denn es liegt an uns – den Menschen, dem Volk, den Bürgern -, wie unsere zukünftige Welt aussehen wird! – Hier weiter.

„… Fast alle Menschen stolpern irgendwann einmal in ihrem Leben über die Wahrheit. Die meisten springen schnell wieder auf, klopfen sich den Staub ab und eilen ihren Geschäften nach, so, als ob nichts geschehen sei…“

Wenn Sie die Wahrheit über Corona erfahren, wird es nicht leicht für Sie sein, so weiterzuschlafen wie bisher. Wenn Sie ein Mensch sind, den verborgene Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie dieses Buch nicht lesen! – hier weiter.

Die Regierungen von Deutschland, Österreich und der Schweiz empfehlen jedem Bürger, einen Lebensmittel-Notvorrat anzulegen. Grundlage dieses Buches ist die sehr exakt ausgearbeitete Lebensmittelliste Deutschlands. Denn was macht man mit den vielen Konserven?

Dieses Buch bietet Ihnen die richtigen Rezepte. So verwerten Sie die Lebensmittel in der sinnvollsten Reihenfolge, essen leckere Gerichte, vermeiden Mangelerscheinungen und bleiben fit – Hier weiter.

Was tun, wenn nach einer Katastrophe der Strom zum Kochen ausfällt, frische Lebensmittel nicht verfügbar, aufgebraucht oder verdorben sind? Vorbereitung ist die beste Vorsorge! – Die 50 besten Rezepte für Alltag, Camping und Notfall >>>.

Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben – 10er-Set Notwasserbeutel >>>

Katastrophen kommen und gehen jedes Jahr. Doch bist du wirklich darauf vorbereitet? Mit diesem Prepper Buch erlernst du nicht nur eine selbstständige Einstellung und essenzielle Überlebensstrategien, sondern erhältst konkrete Anleitungen für jedes Krisenszenario. Egal ob Naturkatastrophen, Pandemien, Blackout oder sogar theoretische Zombie-Apokalypsen!

Krisenmanagement, Sicherheit Zuhause, Selbstverteidigung oder Flucht sowie viele weitere Know-hows sind durch praxiserprobte Methoden, welche dich und deine Familie schützen können, ab sofort mehr als nur Buzzwords für dich – hier weiter.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Als Dr. Mikovits die vermeintlich gewagte Behauptung aufstellte, Covid-19 sei im Labor manipuliert worden, wurde sie als »verrückt« verspottet. Als Dr. Martin mithilfe von Patenten und Dokumenten aufdeckte, dass Dr. Fauci gefährliche »Gain-of-Function«-Forschung in den Labors von Wuhan finanziert, lachten die Kritiker nur. Inzwischen ist ihnen das Lachen vergangen. Die wahren Hintergründe jetzt enthüllt! – Hier weiter.

Millionen Menschen haben ihren Job verloren. In unserem Wirtschaftssystem läuft etwas gewaltig schief – und es wird noch schlimmer kommen, wenn wir nicht endlich den Hebel umlegen. Norbert Häring zeigt, wie einflussreiche Unternehmen die Corona-Krise nutzen, um ihre Macht zu zementieren und eine lang geplante Agenda zur digitalen Kontrolle umsetzen. Zeit für ein neues System, das allen dient, nicht einer kleinen Elite – hier weiter.

In sorgfältiger und akribischer Recherche hat Robert F. Kennedy Jr. eine schockierende Geschichte aufgedeckt, die zahllose Medienberichte über Covid-19 infrage stellen und die jeden alarmieren wird, dem unsere Demokratie und die Zukunft sowie die Gesundheit unserer Kinder am Herzen liegt – hier weiter.

Die Zeit beschleunigt sich. Die Lebensbedingungen auf der Erde verändern sich. Ein neues Zusammenleben der Menschheit hat begonnen. Die alten Maya wussten bereits von der bewusstseinsmäßigen Wende in unserer Zeit. Sie haben es kalendarisch errechnet – und heute erlebt es die ganze Welt – hier weiter.

Das Wirken von »Egregoren« ist eines der bestgehüteten Geheimnisse. Es sind einflussreiche Zirkel in Politik, Wirtschaft und Religion, die – bewusst oder unbewusst – auf die Macht der Egregore setzen. Mark Stavish, ein ausgewiesener Experte für dieses Fachgebiet, zeigt auf zum Teil erschütternde Weise, wie an Macht interessierte Gruppen, Geheimgesellschaften oder Orden künstlich erschaffene Egregore einsetzen, um andere Menschen zu kontrollieren oder zu manipulieren – hier weiter.

Haben Sie sich jemals gefragt, ob in der Unendlichkeit des Universums anderes, hochentwickeltes Leben existiert? Haben Sie sich jemals auch nur im Ansatz vorzustellen gewagt, dass die Außerirdischen bereits auf unsere Erde reisten, und es immer noch tun, um Menschen zu kontaktieren und auszubilden? Absurd, meinen Sie? Hier weiter.

Wie man sein Leben in den Griff bekommt und die Seele aufbaut, erfährst Du hier.

Michael Meyen zerstört den Mythos der Leitmedien, befreit uns aus der Propaganda-Matrix und macht all jenen Mut, die sich für eine bessere, gerechtere Welt engagieren: Freiheit ist möglich, braucht jedoch einen vollkommen neuen Journalismus – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Durch diese Schutzhülle wird verhindert, dass Ihr Handy eine Verbindung zum nächsten Empfangsmasten aufbauen kann. Dadurch können Sie dann nicht mehr geortet werden. Auch die GPS-Funktion Ihres Handys wird somit lahmgelegt. Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich. Ein Handy kann von unbefugten Dritten wie ein Abhörgerät verwendet werden, indem die Täter von außen auf das Handy zugreifen und die Kamera oder das Mikrofon aktivieren. Auch dieser Zugriff wird durch die Schutzhülle verhindert – hier mehr Produkte zur Ortungssicherheit…

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.

»Wir wissen, dass DMSO ein Jahrhundertmittel ist, doch es hat für uns keinen Wert.« Dachverband der US-Pharmaindustrie.

DMSO-Das-Heilmittel-der-Natur – Hier >>>

DMSO in höchster Qualität – Hier >>>

Achtung: Der Countdown läuft bereits! Die Menschen scheinen hilflose Geiseln einer Wirklichkeit zu sein, die sie nicht mehr vollständig kontrollieren können, weil sie nicht, nur teilweise oder gar falsch informiert werden. Alessandro de Poloni informiert seine Leser über geheime Aktionen in den Bereichen Politik, Wissenschaft und Medizin – hier weiter.

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann – Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Wie wirken die Corona-Impfungen auf Seele und Geist und das nachtodliche Leben? Diese Fragen wurden mit übersinnlichen Forschungsmethoden untersucht. Es zeigte sich: Diese Impfung ist nicht bloß ein »harmloser Piks«, sondern ein heftiger Eingriff in das subtile Gefüge von Körper, Seele und Geist. Das hat Auswirkungen über den Tod hinaus. Anstatt sich normal weiterzuentwickeln, können Seelen erdgebunden bleiben und tief leiden – hier weiter.

Jeder von uns lebt für eine begrenzte Zeit. Aber was wäre, wenn wir sehr viel länger leben könnten als 80 oder 90 Jahre, vielleicht sogar Tausende von Jahren? Was wäre, wenn wir überhaupt nicht sterben müssten? Ist so etwas wirklich möglich?

Es ist nicht nur denkbar, sondern in der Vergangenheit bereits erreicht worden! – Hier weiterlesen >>>.

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam.

Der Alterungsprozess wird aufgehalten, unsere Haare erhalten neue Spannkraft, Falten verschwinden, die Organe regenerieren sich, und überflüssige Pfunde verschwinden – ganz ohne chemische und schädliche Zusatzmittel.

Erneuere deine Zellen >>>

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Dieses Buch hilft, sich aus dem Gestrüpp der Manipulationen zu befreien. Wie man Manipulationen durchschaut >>>.

Impfschäden, Nebenwirkungen und Impfdurchbrüche rücken Tag für Tag stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung. Denn Fakten lassen sich nicht dauerhaft unterdrücken. Während einerseits die offiziellen Prognosen für die Wirksamkeit von Impfungen nun nach und nach heruntergeschraubt werden, sickern zeitgleich immer mehr Verdachtsmomente dafür durch, dass es weltweit erheblich mehr Opfer von Impfschäden zu geben scheint, als bisher bekannt war.

Impfschaden – Neuste Daten, Zahlen, Fakten und Beweise >>>

#DIVIGate war nur der Anfang. Das ganze Ausmaß der institutionalisierten Korruption und organisierten Kriminalität im deutschen Gesundheitswesen kommt erst nach und nach ans Licht. Tom Lausen und Walter van Rossum nennen die Akteure hinter den Kulissen und enthüllen schier unglaubliche Fakten – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Der japanische Arzt Dr. Shioya hat an sich selbst bewiesen, dass er die ultimative Gesundheitsmethode gefunden hat. Dank seiner Vorsorge kannte er bis weit über 100 weder Krankheit noch Senilität, und mit einem völlig gesunden Körper lebte er bis in sein 106. Lebensjahr. Den Kern seiner Ausführungen bildet eine unaufwendige, einfach durchführbare Atemtechnik, die sehr wirksam das Element Sauerstoff im ganzen Körper anreichert und damit die Zellen energetisiert – hier weiter.

Heiko Schöning sprach schon über die Corona-Krise, weit bevor sie bekannt geworden ist. Bereits Monate zuvor warnte der Arzt, Analyst und Mitgründer der »Ärzte für Aufklärung« vor einem organisierten Verbrechen und stellte umfangreiche Recherchen an. Jetzt liegen die Ergebnisse schriftlich vor! – Game over >>>.

Jeder Mensch ist von Natur aus gesund und vollkommen. Krankheit entsteht dann, wenn wir aus dieser naturgegebenen Ganzheit herausfallen. Die russische Heilerin und Erfolgsautorin Lumira gibt ihren Lesern hocheffektive geistige Heilmethoden an die Hand, mit denen Körper, Geist und Seele wieder in Einklang gebracht werden können. Dazu zählen Techniken zur Entgiftung und Harmonisierung, Lichtmedizin, Affirmationen zur Heilung einzelner Organe und vieles mehr – hier weiter.