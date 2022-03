NEUMOND: Mondkraft heute 2. März 2022 – Neumond in Fische am Aschermittwoch

Die Neumond-Mondkraft heute am Aschermittwoch führt mit dem heilenden Neumond in Fische in die Seelentiefe und schenkt Zeit zum Loslassen für einen Neubeginn. Wagen wir groß zu träumen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: Neumond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir für ein Problem keine Lösung finden, dann schalten wir unseren Verstand aus und lassen das Unterbewusstsein zu uns sprechen – es kennt die Lösung des Problems!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond in Fische am Aschermittwoch

Die Mondkraft heute mit dem Neumond in Fische, der um 18.35 Uhr exakt wird, sprengt die einengenden Fesseln und macht es uns leicht, das Alte hinter uns zu lassen und neu anzufangen. Die Bereinigung unserer inneren Konflikte steht ebenfalls im Vordergrund, da wir durch unsere Schattenanteile der Selbstheilung im Wege stehen. So wie jeder Neumond ist auch der Neumond in Fische der Beginn eines neuen Zyklus und fordert uns auf, neue Wege zu gehen. Ein Neumondtag ist wie eine Pause zwischen dem Aus- und wieder Einatmen – ein Tag des Innehaltens und Betrachtens, um loslassen und verändern zu können und um neue Ziele ins Auge zu fassen.

Den Neumond in Fische mit seinem tiefen, sensiblen und spirituellen Einfluss sollten wir jedoch vorerst nur wahrnehmen und dann erst handeln. Das wird nicht immer ganz leicht sein, denn starke vorwärtsstrebende Mondenergien wollen sich durchsetzen und aktiv werden.

.

.

Wenn wir jedoch nur darauf warten, dass das Neue, das wir uns wünschen, sich von alleine zeigt und wir es erst ausprobieren können, bevor wir das Alte vollkommen losgelassen haben, werden wir uns in den Fängen der Angst wiederfinden. Erstarrt in der Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, und stur im Widerstand gegen den unvermeidlichen Wandel gefangen.

Alle, die sich noch in diesem inneren Widerstand befinden, sollten sich gerade bei diesem Neumond in Fische die Zeit nehmen um zu reflektieren, was sich alles bereits gezeigt hat, das nicht mehr zu einem passt und deshalb losgelassen werden muss.

Jetzt ist die Zeit reif, allen Veränderungen Raum zu geben und diese geschehen zu lassen!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond in Fische

Wagen wir es genauer hinzufühlen und auf unsere Intuition und unser Herz zu hören, auch wenn so manches vom Verstand her dagegen zu sprechen scheint. Dieser Neumond in Fische bietet auf besondere Art die Chance für das Neue und den Neuanfang. Da der kosmische Rückenwind uns vorwärts bringen will, können wir es durchaus wagen konkret zu werden. Befreien wir uns jedoch von undurchsichtigen Situationen und bringen Ordnung in unsere Welt.

Nach einer emotionalen Phase des Suchens und Sehnens ist nun aktives Handeln angesagt, um in der eigenen Entwicklung einen großen Schritt nach vorne zu machen. Der Neumond in Fische hilft auch, alles Erstarrte in Bewegung zu bringen, sodass wir leichten Herzens dem Neuen entgegengehen können. Es ist zudem ein guter Zeitpunkt, um inne zu halten und sich mit den eigenen Idealen zu beschäftigen. In der Stille werden dabei tief liegende Sehnsüchte wahrnehmbar.

Werden wir uns bewusst, was wir alles loslassen müssen, um unbelastet einen neuen Weg beschreiten zu können!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische am Aschermittwoch



.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Energien sind vielleicht ein wenig herausfordernd, und doch bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat.





Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist. Den Schlüssel zu unserer Rettung tragen wir in uns, in unseren Herzen.

Erinnern wir uns an Wahrhaftigkeit, Liebe und Mut, dann kehren Hoffnung und Zuversicht zurück.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Neumond-Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen – auch die im Winterquatier.

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Gehen wir alle gewünschten Veränderungen zielstrebig an.

Folgendes sollte man bei der Neumond-Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen und schneiden sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute am Aschermittwoch einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

