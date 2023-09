Spurenelement Kupfer: Essentielles Element des Lebens

Das Spurenelement Kupfer ist für den menschlichen Körper lebensnotwendig.

Kupfer hat unter anderem Auswirkungen auf Haut, Haare und Knochen, das Immunsystem, den Stoffwechsel – aber auch auf die Psyche.

Eine regelmäßige Aufnahme von Kupfer mit der Nahrung ist daher wichtig und für die Gesundheit unverzichtbar.

Spurenelement Kupfer – Element des Lebens

Kupfer ist ein chemisches Element (Abkürzung: Cu) und gehört zu den Metallen.

Nach Eisen und Zink ist Kupfer das für den Organismus drittwichtigste Spurenelement. Es regt das Immunsystem an und beugt Entzündungen vor. In der Haut fördert Kupfer zudem nachhaltig die Vernetzung der Kollagen- und Elastinschicht und aktiviert Enzyme, die altes Bindegewebe abtransportieren. Und dies ist nicht nur wichtig für eine jung aussehende und gesunde Haut, sondern eben auch gut gegen Cellulitis.

Es kommt in der Natur im Meer, im Süßwasser und in der Erdkruste vor. Im Körper stellt Kupfer ein lebensnotwendiges Spurenelement dar, das viele wichtige Funktionen erfüllt. Da Kupfer vom Organismus nicht selbst hergestellt werden kann, muss es über die Nahrung aufgenommen werden. Kupfer findet man besonders häufig in den Knochen, den Haaren, in der Leber sowie im Gehirn.

Als Therapeutikum weist Kupfer eine lange Medizingeschichte auf. Bereits vor 4000 Jahren nutzten die Ägypter die desinfizierende Wirkung von Kupfer und setzten Kupferspäne, vermischt mit Kuhfett und Honig, für die Wundheilung ein.

Hippokrates, der Urväter aller Ärzte, behandelte mit dem Mineralstoff Geschwüre und Krampfadern, während der Schweizer Arzt und Philosoph Paracelsus Kupfer sogar bei Geisteskrankheiten, Fallsucht und Hysterie nutzte.

Im alten China war man von der antibakteriellen Wirkung des Kupfers so sehr überzeugt, dass man die Verwendung von Papiergeld verbot und dafür die Bezahlung mit Kupfergeld vorschrieb, um die Ausbreitung bestimmter Krankheiten zu verhindern.

Das ayurvedische Ritual der Zungenreinigung entfernt Giftstoffe und Ablagerungen, verbessert den Geschmackssinn und bekämpft Mundgeruch – Kupfer-Zungenreiniger >>>.

Die Wirkung von Kupfer

Erst die Labormedizin hat das Bild von Kupfer und seine große Bedeutung für die menschliche Gesundheit vervollständigt und so wissen wir noch gar nicht so lange, dass Kupfer zu jenen essentiellen, d.h. lebenswichtigen Spurenelementen zählt, die der Organismus benötigt.

Kupfer ist unter anderem an der Freisetzung bestimmter Hormone der Hirnanhangdrüse beteiligt und trägt in unserem Körper entscheidend zum Wachstum und zur Knochenbildung bei. Die Bedeutung von Kupfer für das menschliche Immunsystem ist ebenfalls erheblich.

Ein ausgewogener Kupferhaushalt ist grundlegend für das Wachstum und die Knochenbildung, aber auch für die Funktion des Zentralnervensystems, welches wiederum Einfluss auf die Produktion der lebenswichtigen roten Blutkörperchen hat.

Ohne Kupfer wären wir auch wahrlich farblose Wesen, denn es trägt zur Bildung des Pigments Melanin, welches unserer Haut und unseren Haaren erst Farbe verleiht, bei. Jüngste Forschungen haben sogar gezeigt, dass das Spurenelement gerade in der Schwangerschaft von immenser Wichtigkeit ist – nämlich für die Entwicklung des Embryos.

Kupfermangel: Mögliche Folgen und Symptome

Da Mediziner die Kupferwerte im Blut nicht im Rahmen der routinemäßigen Blutuntersuchung überprüfen, kann ein eventueller Kupfermangel auch lange Zeit unbemerkt bleiben. So äußert er sich eher in einem folgenden Eisenmangel, da der Körper Eisen ohne die entsprechende Kupferdosis nicht aufnehmen kann.

Im allgemeinen reagieren Kupferspiegel im Körper dynamisch auf alle entzündlichen Prozesse. Geringe Kupferwerte finden sich häufig bei vielen Krankheiten: z.B. Krebs, Hepatitis, Diabetes (Zuckerkrankheit), Gastritis, Obstipation (Verstopfung), Herzinsuffizienz, Hypertonie (Bluthochdruck), Hypotonie (zu niedriger Blutdruck), Arrhythmie, Ekzeme, Parodontose und Bronchitis.

Bei einigen Krankheiten, z.B. Mukoviszidose und nephrotisches Syndrom (gestörter Eiweiß-Stoffwechsel), findet man einen ausgeprägten Kupfermangel. Weiter gibt es eigenständige, wenn auch seltene Krankheiten mit gestörtem Kupfer-Stoffwechsel (Menke-Syndrom, Wilson´sche Erkrankung). Dabei kommt es zur gestörten Kupfer-Aufnahme oder zur fortschreitenden übermäßigen Anreicherung von Kupfer.

Bei einigen Krankheiten fand man außerdem ein Übermaß an Kupfer. Beispiele dafür sind die Arthrose, Colitis, Prostatitis und Sinusitis.

Folgen und Symptome eines chronischen Kupfermangels sind:

ein geschwächtes Immunsystem

verminderte Knochendichte

Lebererkrankungen

Pigmentstörungen auf Haut und Haaren

erhöhte Cholesterinwerte

Blutarmut

Kann man Kupfer überdosieren?

Die Wahrscheinlichkeit, dass man als gesunder Mensch bei einer ausgewogenen Ernährung zu wenig Kupfer zu sich nimmt, ist extrem gering. Daher sind Kupferpräparate in der Regel nicht sinnvoll.

Wird dem Körper zur viel Kupfer auf einmal zugeführt, zum Beispiel durch eine Überdosierung von Kupfertabletten, kann es zu Vergiftungserscheinungen kommen.

Schon wenige Milligramm Kupfer genügen, um einen Brechreiz auszulösen. Auch Magen-Darm-Koliken, Teerstuhl, ein niedriger Blutdruck, Kopfschmerzen und Schwindel gehören zu den möglichen Symptomen einer Kupfervergiftung.

Mögliche Langzeitschäden einer Überdosierung von Kupfer sind beispielsweise Arthritis, Leber- und Nierenschäden, Atemwegsinfektionen oder Depressionen.

Tipps zur Vermeidung einer Überdosierung von Kupfer sind:

Säurehaltige Getränke nicht in Kupfergefäßen aufbewahren, da sich Kupferteilchen aus dem Metall lösen können und sich dann im Getränk wieder finden.

Bei alten, kupferhaltigen Wasserleitungen kann das Kupfer ins Trinkwasser übergehen. Den Kupfergehalt des Leitungswassers kann man zum Beispiel in der Apotheke bestimmen lassen.

Kupferhaltige Nahrungsergänzungsmittel immer nach Packungsanweisung einnehmen.

Wer einen Mehrbedarf an Kupfer hat:

Säuglinge, die nur mit Kuhmilch ernährt werden

bei einseitiger Ernährung sowie bei Malabsorption

bei starkem oxidativen Stress, z.B. durch Rauchen

bei Magen-Darm-Störungen (chronische Diarrhöe, Darmentzündungen)

bei allen entzündlichen Krankheiten

bei Störungen im Immunsystem

beim nephrotischen Syndrom (krankhaft gestörter Eiweiß-Stoffwechsel)

bei Mukoviszidose

bei der Therapie mit Antacida (Magensäure-bindende Mittel) und Penicillin

Der Gesamtbestand des Kupfers im Körper beträgt rund 80 bis 120 Milligramm. Um diesen beizubehalten, und damit auch das körperliche Wohlbefinden zu stabilisieren, muss ein Erwachsener täglich rund ein bis drei Milligramm Kupfer über die Nahrung zu sich nehmen.

Wertvolle kupferhaltige Nahrungsmittel sind Nüsse, Leber oder Nieren, Krustentiere und Fisch, aber auch alle Arten von Vollkornprodukten sowie Kartoffeln und Champignons.

Und wer mal wieder Heißhunger auf Schokolade hat, sollte sich damit trösten, dass dieses süße Naschwerk einen Löwenanteil an Kupfer aufweist – und damit trotz aller Kalorien durchaus gesund ist!

Achtet man dann auch noch auf eine ausgewogene Ernährung, steht einem gesunden und schönen Leben eigentlich nichts mehr im Wege.

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit!

