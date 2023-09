Mondkraft heute 16. September 2023 – harmonisierender Mond in der Waage

Zeichenherrscherin Venus schenkt auch die besten Voraussetzungen für einen Neubeginn, wenn es um unsere Beziehungen geht, denn nun wollen wir in der Liebe Nägel mit Köpfen manchen. Getrieben von Leidenschaft sind wir also bereit, neues auszuprobieren. Da spürbar Liebe in der Luft liegt, gestalten sich unsere Beziehungen meist erfüllend und belebend.

Sich auf jemanden einlassen können, aber auch sich selbst etwas zurücknehmen, gehören zu den Eigenschaften, die wir unsere Liebesleben betreffend beherzigen sollten, denn dann ist eine wirkliche Begegnung möglich.

Nehmen wir die ausgleichenden Energien vom Mond in der Waage dankbar an und lassen sie in uns wirken!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Besondere Unterstützung erhalten wir heute durch ein Trigon zwischen Sonne und Uranus, welches uns aufgeschlossen macht für alles Neue und so manche kreative Idee im Gepäck haben. Wir müssen uns aber auch auf Überraschungen und unerwartete Wandlungen gefasst machen, die so manches nicht gleich in gewohnten Bahnen laufen lassen.

Es können sich außerdem plötzliche Lebenswendungen ergeben, wie zum Beispiel auch Orts- und Berufswechsel, die jedoch durchaus positive Auswirkungen haben werden Darüber hinaus sind wir durch den kraftvollen Sonne-Uranus-Einfluss fähig, überholte Strukturen, an denen unser Herz hängt, fallen zu lassen und diese durch neue zu ersetzen.

Das Gleiche gilt auch für unser alltägliches Leben, weshalb wir zuhause Unbrauchbares ausmisten können oder auch ganz neue Verwendungen für ausgediente Dinge finden. So können wir mithilfe der Mondkraft heute – beeinflusst durch die immer noch wirkenden Energien des Neumondes – eine Lebenswende in allen Bereichen anstoßen.

Nutzen wir die Gunst der Stunde und probieren etwas gänzlich Neues aus!

Verpassen, verschieben und bewahren wir nichts, was Freude und Lächeln in unser Leben bringen könnte… Carpe Diem! NUTZE diesen Tag! >>>

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Mondkalender