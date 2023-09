NEUMOND: Mondkraft heute 15. September 2023 – Neumond in der Jungfrau – Merkur direktläufig

Die Mondkraft heute schenkt durch den Neumond in der Jungfrau kosmischen Rückenwind für die Umsetzung von Plänen und die Planung neuer Projekte. Merkur wird nach der Mondpause zum Neumond in der Waage wieder direktläufig und ermöglicht Korrekturen. Die Veränderung ruft – wagen wir groß zu denken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis im 19.46 Uhr im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: Neumond in der Jungfrau zum Neumond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Jungfrau – Mondpause zum Mond im Krebs – Merkur direktläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Sprengen wir die Grenzen, die uns blockieren und lassen uns in eine bessere Zukunft tragen!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute läutet durch den Neumond in der Jungfrau eine neue persönlichen Phase ein. Alle Zeichen stehen wie immer auf Neuanfang und und wir sind aufgefordert, neue Ziele und neue Projekte in Angriff zu nehmen. Wir befinden uns mitten in einer Zeit der Heilung und des Umbruchs.

Ein kostbares Zeitfenster öffnet sich und die kosmischen Energien können jetzt durch neues Bewusstsein und Handeln gelebt werden. Lassen wir Veränderungen zu, auch wenn es bedeutet, dass man sich von einigem trennen muss, was uns vermeintlich bis heute viel bedeutet hat.

Der Neumond in der Jungfrau unterstützt zudem alle Heilungsprozesse, wobei Heilung und Selbstheilung nicht nur auf äußere Heilverfahren beschränkt sind. Wir können uns bei diesem Neumond am besten in der Natur auf unsere innere Kraft besinnen und uns von alten Themen verabschieden, die uns schon lange klein halten und unseren Lebensfluss blockierten.

Gehen wir ganz bewusst durch diesen Neumond-Tag, dann werden uns überall Heilenergien begegnen. Heilung bedeutet auch, sich selbst wahrzunehmen und von anderen wahrgenommen zu werden als der Mensch, der wir in jedem Augenblick sind.

.

.