Rekordhoch: Energiekosten lassen die Alarmglocken schrillen

Die Energiekosten für Verbraucher eilen von Rekordhoch zu Rekordhoch.

Explodierende Preise an den Tankstellen und höhere Rechnungen für Strom und vor allem Gas und Heizöl treiben viele Verbraucher in die Armutsfalle.

Die Weltenergiemärkte spielen seit Monaten verrückt und Millionen Verbraucher merken das im Geldbeutel.

Derzeit ist Energie so teuer wie nie. Fast alle Energiearten erreichten in den vergangenen Wochen ihren Allzeitrekord und sind damit auch Treiber der aktuell hohen Inflation.

Diese Entwicklungen sind schlechte Nachrichten für alle Verbraucher. Die Hoffnung, die hohen Energiekosten seien ein vorübergehendes Phänomen, wird sich jedoch als trügerisch erweisen.

Energiekosten erreichen neues Rekordhoch

Die Energiekosten in Deutschland sind auf einen neuen Höchstwert gestiegen.

Am größten ist mit 107 Prozent der Kostenzuwachs für das Heizen, wie eine Auswertung des Vergleichsportals „Check24“ für den Monat Januar ergeben hat.

Diesem zufolge betrugen die jährlichen Kosten für Strom, Heizung und Mobilität in diesem Zeitraum für eine exemplarische Familie 6.092 Euro. Das sind 2.201 Euro beziehungsweise 57 Prozent mehr als im Vorjahr.

Gas und Heizöl kosteten die Musterfamilie im Januar 2021 jährlich rund 1.193. Derzeit sind es auf das Jahr gerechnet 2.472 Euro.

Auch beim Tanken mussten Familien tiefer in die Tasche greifen. Am größten war der Preisanstieg für Benzin und Diesel mit 24 beziehungsweise 29 Prozent.

Insgesamt sind die jährlichen Gesamtkosten für Mobilität um rund 25 Prozent gestiegen und liegen derzeit bei durchschnittlich 1.490 Euro. Vor einem Jahr waren es etwa 1.189 Euro.

Für 5.000 Kilowattstunden Strom mussten Familien im Januar mit rund 2.130 Euro jährlichen Kosten rechnen. Das sind 41 Prozent mehr als 2021.

Check24: Preise treiben Inflation in die Höhe

Die Preise sind laut „Check24“ zuletzt deshalb so stark gestiegen, weil viele Gasspeicher in Europa deutlich leerer seien als in den vergangenen Jahren.

Der Russland-Ukraine-Konflikt und die drohende Kriegsgefahr sorgen zudem für Unsicherheit auf den Energiemärkten und somit für höhere Energiekosten.

Angeheizt von den gestiegenen Energiepreisen ist die Inflationsrate in Deutschland auf den höchsten Stand seit 1993 geklettert.

Die im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höhere Inflation schlägt auch auf die Eurozone durch. Die Inflationsrate 2022 über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von gut 2 Prozent liegen.

Die Notenbank muss also eingreifen und die Zinsen anheben.

Explodierende Energiekosten werden zur Armutsfalle



„Nord Stream 2“ sorgt für weitere Unruhe

Die sicherste und billigste Energie war bisher das russische Gas.

Um diese Versorgung zu stabilisieren und zu verstärken, wurde mit 10 Milliarden die North Stream 2-Gasleitung durch die Nordsee gebaut.

Wenn die Pipeline vollständig in Betrieb ist, würden jedes Jahr 55 Milliarden Kubikmeter Gas nach Deutschland transportiert, was etwa 15 Prozent der jährlichen Gasimporte der EU entspricht. Doch das ist noch monatelang nicht in Sicht.

Die Politik würde allerdings unter Rechtfertigungsdruck kommen, warum nicht auf Gasmengen aus der „Nord Stream 2“ zurückgegriffen werde, die physisch bereits am Anlandepunkt Greifsland im deutschen Hoheitsgebiet bereitstünden.

Die Nord Stream 2-Gasleitung darf aber vor allem auf amerikanischen Druck nicht genutzt werden, weil

1. die Amerikaner Absatzmärkte für ihr teures, schmutziges Fracking-Gas suchen und dies nach Europa verkaufen wollen, obwohl es doppelt so teuer ist wie Gazprom-Gas.

Die Verhinderung russischen Gases soll also nicht nur das US-Fracking-Gas in Europa einführen, sondern muss deshalb auch zur Verdopplung der Preise in Europa führen, damit überhaupt das Fracking-Gas konkurrenzfähig ist.

2. Die Amerikaner befinden sich im Wirtschaftskrieg gegen Russland und wollen nicht, dass Russland aus Europa Dauereinnahmen für sein Gazprom-Gas hat und dadurch wirtschaftlich und militärisch gestärkt wird.

3. Nach amerikanischen Veröffentlichungen hat auch die Familie Biden private Interessen gegen North Stream 2, weil sie über Steueroasen Abgaben aus der ukrainischen Gasdurchleitung bekommen soll.

4. Die Ukraine bekämpft North Stream 2, weil deren Betrieb die Durchleitung des russischen Gases durch die Ukraine beenden könnte und damit den ständigen Streit, ob und wie viel die Ukraine illegal aus der Durchleitung abzweigt.

In den letzten Monaten wurde aus deutschen Gasspeichern die Ukraine mit Zusatzgas versorgt. Dennoch kämpft die Ukraine massiv – auch in der US-Innenpolitik – gegen den Betrieb von Nord Stream 2, weil sie wirtschaftliche und machtpolitische Nachteile durch Wegfall der Zuleitung russischen Gases nach Europa befürchtet.

5. Auch Polen bekämpft die Nord Stream-Gasleitung ebenfalls wegen der Gefahr des Verlustes von Durchleitungen und hat einst von Merkel Ausgleichszusagen bekommen.

6. Die amerikanische Lobby in der EU und der deutschen Politik bekämpfen die Nord Stream 2-Leitung mit bürokratischen Mitteln.

Plötzlich ist die Gasversorgung europäische Kompetenz, darf die EU den Gasmarkt regeln und hat sie statt Dauerbezug zu Dauerpreisen aus Russland durch Übergang zum internationalen Spekulationsmarkt für Gas (Spot-Markt) die Preise spekulativ explodieren, im Schnitt verdoppeln lassen.

Alle diese Maßnahmen haben nicht nur die Gaspreise verteuert, sondern auch die Strompreise, da Strom zum Teil mit Gas hergestellt wird.

Eigenartigerweise haben aber nicht nur die Ausländer, sondern auch die deutschen Atlantiker von CDU bis zu den Grünen diesen Preisschub zu Lasten der deutschen Verbraucher (und Wähler) nicht kritisiert, sondern mit herbeigeführt und schweigend geduldet.

Die Zeiten billiger Energieversorgung sind deshalb wohl in Deutschland vorbei. Wir haben einen Spitzenplatz in den Stromkosten.

Dies belastet nicht nur vor allem ärmere Haushalte, sondern hat zudem auch internationalen Wettbewerbsverlust mit voraussichtlich kommender Abwanderung energieintensiver Branchen zur Folge.

Für den deutschen Verbraucher, der nun die Energiemehrkosten (und entsprechenden Wohlstandsverlust) auf Dauer zu tragen hat, bleiben zwei Erkenntnisse:

1. Schon Merkel hat im Zweifel amerikanische Interessen höhergestellt als die deutschen (NATO-Beitrag, Abhörskandal, Massenimmigration). Die neue grüne Regierung zeigt im Gaskrieg nicht nur Gehorsam, sondern sogar Untertänigkeit auf Kosten der deutschen Verbraucher und Wähler.

2. Der Gaskrieg zeigt, ebenso wie die neu belebte Massenimmigration, dass die neue grüne Regierung im Zweifel ideologischen oder amerikanischen Zielen folgt, auch wenn diese größten Dauerschaden für die deutsche Bevölkerung und Wähler nach sich ziehen.

Mit solcher Politik wird die grüne These vom „reichen Deutschland, das die ganze Welt bedienen kann“ nicht mehr lange dauern.

Die Zeche zahlen die Verbraucher!

Quellen: Junge Freiheit, Welt, WIWO und Goldseiten – Die Alpenschau bedankt sich!

