Mondkraft heute 4. Februar 2022 – Merkur direktläufig – Mondpause

Die Mondkraft heute führt mit positiven Aspekten durch die Mondpause zum dynamischen Mond in Widder. Merkur direktläufig rückt vieles wieder gerade. Achten wir auf die Stolpersteine, die uns eine herausfordernde Konjunktion in den Weg legt! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 15.58 Uhr im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond in Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars – Mondpause – Merkur direktläufig – Sonne Konjunktion Saturn.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Optimismus und Tatkraft gelingt es, Visionen Wirklichkeit werden zu lassen – Brechen wir zu neuen Ufern auf!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Widder

Bevor heute um 15.58 Uhr der Mond von den Fischen in das Tierkreiszeichen Widder wechselt, wird uns die Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond im Widder mit einzigartig positiven Konstellationen verwöhnen, die in dieser Intensität äussert selten zu finden sind. Die emotionale Stimmungslage ist vollkommen ausgeglichen und wir fühlen uns bereit, voller Mut und zuversichtlich nach vorne zu blicken. Durch unbändigen Tatendrang und neu gewonnener Energie bringen wir trotz der Mondpause zum Mond im Widder viel Schwung und neuen Elan in unseren Alltag.



Während es uns sonst während einer Mondpause an Kraft und Energie zu fehlen scheint, ist es in der Mondpause zum Mond im Widder genau das Gegenteil der Fall. Wir können von wundervollen Mondenergien profitieren, denn fast alle Planeten stehen in einem Sextil zum Mond und schenken ein Feuerwerk von einzigartig positiven Einflüssen, die uns den ganzen Tag hindurch begleiten – Wir müssen nur zupacken!

Achtsamkeit verlangt nach der Mondpause lediglich der Einfluss von Sonne und Saturn, die sich zu einer Konjunktion verbinden. Diese Verbindung kann die Wirkung der positiven Einflüsse etwas abmildern. Es werden uns die nächsten 5 Tage immer wieder Steine in den Weg gelegt, die zunächst weggeräumt werden müssen, bevor wir unser Ziel erreichen können.

Setzen wir die vorhandenen starken Energien dann bewusst für Dinge ein, die umsetzbar sind. Zügeln wir jedoch den aufkommenden Impuls, gegen die Widerstände anrennen zu wollen, ohne an die Folgen zu denken. Nur mit mühsamer Kleinarbeit können wir die Hindernisse beseitigen!

Nehmen wir die dynamischen Energien der Mondkraft dankbar an und geben wir der Aufbruchstimmung nach.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur direktläufig

Bereits um 5.19 Uhr beendet Merkur seine erste Rückläufigkeit und läuft wieder vorwärts, weshalb die Verständigungsschwierigkeiten, die er ausgelöst hat, nun beendet sind. Merkur direktläufig erlaubt es uns, wieder klarer zu denken und Entscheidungen zu fällen. Es können jetzt erneut Verträge unbedenklicher unterzeichnet oder größere Kaufvorhaben realisiert werden.

Wir erkennen aber auch, worum es jenseits aller Missverständnisse der zurückliegenden Wochen eigentlich gegangen ist. Nutzen wir die Gelegenheit, um durch den Einfluss von Merkur direktläufig wichtige Angelegenheiten in unserem Sinne zu regeln. Die kommende Zeit eignet sich nun für klärende Gespräche, vor allem dann, wenn Merkur in seiner Rückläufigkeit für größere Konflikte gesorgt hat.

Auch mit der Umsetzung grösserer Vorhaben werden wir jetzt wieder tatkräftig unterstützt, wobei wir die Durchsetzungskraft vom Mond in Widder nutzen sollten, um bereits heute damit zu beginnen. Achten wir jedoch darauf, dass wir alle Pläne mit Bedacht angehen, denn der Mond in Widder verleitet uns gerne dazu, dass wir mit aller Gewalt nach vorne preschen wollen.

Nur mit sorgfältiger Planung und Geduld sind konstruktive und innovative Durchbrüche möglich!

Mondkraft heute mit dem Mond in Widder



Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

Mond-Magie der Mondkraft heute

Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Noch gibt es im Garten nichts zu tun. Bei mildem Wetter können jedoch bereits Obstbäume veredelt werden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt um Früchte und Gemüse haltbar zu machen, einzulagern und einzufrieren. Widder-Tage eignen sich zudem gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

