Portaltag-Mondkraft heute 5. Februar 2024 – Merkur im Wassermann

Die Mondkraft heute am Portaltag schenkt mit dem Mond im Schützen durch Herrscherplanet Jupiter Zuversicht, Hoffnung und völlig neue Möglichkeiten. Merkur und Pluto lösen widersprüchliche Energien aus. Der Zeichenwechsel von Merkur in den Wassermann verlangt eine andere Denkweise. Regeln wir wichtige Angelegenheiten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Stier – Merkur Konjunktion Pluto – Merkur im Wassermann – Mond am Portaltag.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Aufgaben oder Aktivitäten, die Körper und Geist gleichzeitig fordern, können die wirkenden Energien am besten kanalisiert werden!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Schützen und Zeichenherrscher Jupiter

Jupiter, der Planet für Expansion, Wachstum und geistige Entwicklung lässt uns an diesem Portaltag „das große Ganze“ erkennen, was umgesetzt werden muss und was es braucht, dass wir alles vorwärts bringen können, was wir uns vorgenommen haben. Jupiter facht die Abenteuerlust an, wir müssen lediglich aufpassen, dass wir in unserer Euphorie nicht gleich über das Ziel hinauszuschießen.

Wenn wir uns mit Begeisterung, aber zugleich auch mit Bedacht an die Projekte machen, die uns wichtig sind, dann kann uns nichts mehr stoppen, denn mit Jupiter haben wir die Gelegenheit, uns selbst zu verwirklichen. Wir erhalten die Chance, unser Leben noch etwas mehr in die Richtung zu schubsen, die wir uns vorstellen. Wir glauben an uns und daran, dass wir es verdient haben, glücklich zu sein.

Dank einer optimistischen Sicht auf die Dinge ziehen wir das Glück auch regelrecht an. Die Energie von Jupiter wirkt in vielen Bereichen als eine Art Türöffner und mit ihm an der Seite fällt uns alles viel leichter. Jetzt geht es darum, die Dinge voranzutreiben und den Rahm abzuschöpfen.

Beeinflussen wird uns heute in erster Linie die Konjunktion von Merkur und Pluto, die durch ihre widersprüchlichen Einflüsse unsere Emotionen in Wallung bringen können. Achten wir ganz bewusst auf unsere Wortwahl, denn die Konfliktgefahr ist bei dieser Planetenkonstellation sehr hoch, so dass ein falsches Wort bereits einen Streit vom Zaun brechen lässt.

Wir neigen außerdem dazu, voreilige Schlüsse zu ziehen, ohne die Dinge von einer anderen Seite betrachtet zu haben. Vor allem Pluto wird jedoch bei dieser Konjunktion seinen starken Einfluss spüren lassen und löst intensive innere Spannungen aus, die unsere Gefühlswelt und persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können.

Die starken Pluto-Energien markieren auch einen entscheidenden Wendepunkt und führen einen tief greifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Leider kann es dazu manchmal nötig sein, dass einiges von dem zu Bruch geht, was bislang lieb und teuer gewesen ist.

Auch wer sich immer mehr in ein Gespinst aus Lebenslügen – falsche Berufswahl, zu hohe finanzielle Verpflichtungen, eine unglückliche Partnerschaft – verstrickt hat, dem fliegt plötzlich alles um die Ohren. Pluto macht also radikal Schluss mit dem, was in unserem Leben nicht stimmt.

Gehen wir besonders achtsam mit den widersprüchlichen Energien um!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit Merkur im Wassermann

Um 6.08 Uhr betritt Merkur den Wassermann, wo er sich bis zum 24. Februar 2024 aufhalten wird. Mit Merkur im Wassermann sind wir geistig vielseitig interessiert und abwechslungsorientiert. In unserer Denkweise zeigen wir uns offen und unvoreingenommen, wobei wir insbesondere für Neuerungen auf mentaler Ebene aufgeschlossen sind.

Bei der Verwirklichung unserer Vorhaben zeigen wir Organisationstalent und für so manches Problem lässt sich nun leichter eine Lösung finden. Unsere Denken bekommt eine originelle und überraschend schlussfolgernde Note, die uns allem Neuen gegenüber sehr aufgeschlossen macht.

Es werden durch Merkur im Wassermann auch viele alte Ideen in uns hochkommen. Denken wir nach, was es wert ist, daran festzuhalten und was wir verwerfen sollten. Merkur fördert durch den intelligenten Wassermann zudem unsere kreative Seite und erweckt die Lust, etwas Neues zu lernen oder etwas auszuprobieren, was aus dem Rahmen fällt.

Wir erkennen aber auch, worum es jenseits aller Missverständnisse der zurückliegenden Wochen eigentlich gegangen ist. Es gelingt uns, wieder klarer zu denken und Entscheidungen zu fällen, die zielführend sind. Achten wir allerdings darauf, dass die vielen Ideen, die wir durch den Merkur-Einfluss nun haben, uns nicht dabei behindern, unser vorrangiges Ziel, das es zu erreichen gilt, klar zu erkennen.

Was sich schon lange bewährt hat, sollte beibehalten werden!

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen



.