Heilsamer Kontakt – Der Schlüssel zum Glück

Wir haben den Kontakt zur Tierwelt weitestgehend verloren.

Tiere sind uns vor allem als verwöhnte Haustiere, als Nutzvieh oder als lästige Schädlinge bekannt. Den wenigsten kommt in den Sinn, dass Tiere wie Menschen beseelte Wesen sind, mit denen wir ursprünglich eine tiefe Verbindung hatten.

Diese Verbindung wieder aufzunehmen ist nicht nur notwendig, um erneut Frieden in der Welt zu schaffen. Sie ist der Schlüssel zum Glück.

Der heilsame Kontakt zur Tieren hilft, die eigene Authentizität freizulegen und die Basis für ein friedliches Miteinander zu schaffen.

.

Mit der modernen Wissenschaft der Weisheit und Erfahrung von Jahrtausenden haben wir heute ungleich bessere Voraussetzungen, um glücklich in dieser Welt zu leben.

Die sieben Schlüssel zum Glück >>>

Heilsamer Kontakt

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Stellen wir uns vor: Wir wachen eines Morgens auf und haben keine Angst mehr.

Keine Angst mehr vor Verlust, keine Angst vor Mangel, keine Angst davor, dass jemand uns angreift oder uns etwas wegnimmt. Stellen wir uns vor, wie es ist, sich nicht mehr verteidigen zu müssen, nicht mehr verstellen, nicht mehr verbiegen, um überleben zu können.

Keine Angst mehr, nicht richtig zu sein, nicht schnell genug, nicht stark genug, nicht effizient genug. Wie fühlt es sich an, ganz echt zu sein, wahrhaftig, authentisch, so, wie wir einmal geboren worden sind?

Stellen wir uns vor, wie es ist, wenn das Leben kein Konkurrenzkampf mehr ist, kein gefährlicher Dschungel, in dem jeder jeden jagt und nur der Stärkere gewinnt, sondern ein fein verzweigtes Netz aus Kooperation und gegenseitiger Unterstützung.

Stellen wir uns eine Welt vor, in der es keine Schädlinge gibt, kein Ungeziefer, kein Unkraut, nur Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will. Eine Welt, in der die Dinge an ihrem Platz sind, am rechten Ort, dort, wo man sie nicht verjagen oder ausrotten muss.

Eine Welt, wie sie ursprünglich einmal gedacht war und wieder sein kann, wenn wir sie nur lassen. Stellen wir uns eine Welt ohne Massentierhaltung vor, ohne Schlachthäuser, ohne Tierversuche. Stellen wir uns vor, wie es ist, gejagt, dressiert, gequält und geschlachtet zu werden — und lassen wir es sein.

Stellen wir uns vor, dass etwas anderes möglich ist als ein ausbeuterisches und lebensfeindliches System. Tun wir es wirklich! Denn hiervon hängt es ab, ob eine lebensfreundliche Welt Wirklichkeit werden kann.

.

Ein Kurs in Wundern

Im Zentrum für Friedensforschung und -ausbildung „Tamera“ in Portugal können Menschen erfahren, was es bedeutet, mit den Wesen der Natur zusammenzuleben und mit ihnen zu kommunizieren und zu kooperieren.

Es geht um mehr als um eine bloße Kenntnis der Natur. Es geht darum, im Wesen mit der Natur in Verbindung zu treten und die zutiefst heilsame Erfahrung zu machen, dass wir ein Teil von ihr sind. Dieses Erfahren betrifft nicht nur Nutztiere wie Hunde, Pferde und Hühner, sondern alle Tiere; auch die, die uns stören und deren Existenz wir gerne den Sinn absprechen.

Ratten, Mücken, Wildschweine — mit diesen Tieren leben wir ungern zusammen. Lebewesen, die den wirtschaftlichen Erfolg des Menschen schmälern, werden gemeinhin als Schädlinge bezeichnet. Sie sind zu nichts nutze. Man kann sie nicht ausbeuten. Sie müssen weg.

Dass sie, wie alles Lebendige, zu einem Gefüge gehören, dessen Gleichgewicht durch ihr Fehlen empfindlich gestört wird, bedenken wir meistens nicht. Wo der Mensch einmal begonnen hat einzugreifen, zieht er seine Finger nicht so schnell wieder aus dem Spiel.

Der Onlinekurs „Kontakt zwischen Mensch, Tier und Natur“ sensibilisiert dafür, erneut eine beobachtende, nicht eingreifende Haltung einzunehmen. Was ist da? Wem begegnen wir, wenn wir uns in einen Garten setzen, einen Park, einen Wald, eine Wiese?

Die kleinsten Tiere fürchten uns nicht und sind relativ leicht zu beobachten. Was krabbelt, huscht, hüpft, zirpt, brummt, singt und fliegt da? Wie fühlt und hört es sich an? Wer stört hier eventuell wen?

.

Berührungsängste

Mit den größeren Tieren wird es schwieriger. Mäuse, Ratten, Spinnen, Schlangen — sie gehören zu den ungeliebten Mitbewohnern und rufen in vielen von uns Ekel und Abscheu hervor. Während wir Insekten oft einfach nur lästig finden, fürchten wir heute gerade die Tiere, die in vergangenen Zeiten als Krafttiere verehrt wurden.

Zu den Tieren, die in der freien Wildbahn leben, haben wir den Kontakt verloren. Schnecken und Würmer stoßen uns ab, Wildschweine und Füchse, so wir sie überhaupt zu Gesicht bekommen, machen uns Angst, und Frösche sind nicht zum Küssen da, sondern bestenfalls zum Essen.

Tauben gelten vielen als die Ratten der Lüfte. Die meisten anderen Vögel kennen wir nicht, ebenso wenig wie die Fische, abgesehen von denen, die auf unserem Teller landen oder die als Filmmonster herhalten müssen.

Ebenso wenig sehen wir das Rind, das Schwein und das Huhn, die unter abscheulichsten Bedingungen für uns ihr Leben lassen. Allein das vorbeihuschende Eichhörnchen kann uns in Entzücken versetzen, oder das Reh in der Abenddämmerung.

Die meisten von uns haben keinen Kontakt mehr zu Tieren, außer zu Hund und Katze, die uns das Leben schöner machen sollen. Alle anderen Tiere sind uns fremd. Hier setzt der Kurs an. Er lädt dazu ein, genauer hinzuschauen.

Wie nehmen wir die Tierwelt um uns herum wahr? Wo gibt es Berührungsängste? Wie und wo sind die Feind- und Angstbilder entstanden, die wir mit gewissen Tieren assoziieren? Wie könnte ein Umfeld aussehen, das auch Raum für die Tiere bietet, die wir zunächst ablehnen?

In Interviews, Gesprächen, Meditationen und gemeinsamen Übungen wird dafür sensibilisiert, dass Tiere wie Menschen beseelte Wesen sind, die im Kern aus der gleichen Quelle kommen. Wir können mit ihnen kommunizieren, sie fragen, wer sie sind, was sie wollen und warum sie sich an einem bestimmten Ort aufhalten.

Über das Hineinfühlen in andere sensible Wesen können wir die Verbindung erfahren. Mein Leben wird besser, wenn deines besser wird. Das ist der Beginn des Aufbaus einer Friedenskultur.

Wunden heilen

Wenn wir uns hierfür öffnen, werden die Antworten kommen. Machen wir uns auf alles gefasst — vor allem darauf, zu erkennen, was wir den Tieren angetan haben.

Doch Friedensarbeit bleibt nicht in Reue und Schuldgefühlen stecken. Sie legt die Liebe zu anderen Lebewesen frei, das Gefühl einer tiefen und unauslöschlichen Verbundenheit. Allein die Liebe hat die Macht, Angst, Ekel und Gier zu überwinden und in ein gegenseitiges Vertrauen zu finden.

Wir spüren: Wir alle sind Teile eines einzigen großen Organismus. Die größte Wunde, die wir uns zugefügt haben, ist die, dieses ursprüngliche Gemeinschaftswissen zerstört zu haben. Diese Wunde darf jetzt beginnen zu heilen.

Über den Kontakt mit den Tieren mit ihrem durch und durch authentischen Wesen erkennen wir unsere eigene Authentizität und Wahrhaftigkeit. So führen die Tiere uns zu uns selbst. Wir können damit aufhören, das zu tun, was der Ausgangspunkt jedes Konfliktes, jedes Krieges ist: uns ständig miteinander zu vergleichen.

Ein Vogel vergleicht sich nicht mit einem Hund. Er fragt nicht, wer besser singt. Der Igel käme nicht auf die Idee, so schnell rennen zu wollen wie der Hase, und der Fisch würde nicht versuchen, sich eine Löwenmähne wachsen zu lassen.

Nur wir kommen auf den Gedanken, so sein zu wollen wie andere, oder das zu bekommen, von dem wir meinen, es stünde uns zu. Wenn uns das nicht gelingt, dann packt uns die Eifersucht, die zu Beginn unserer Kultur zu einem Brudermord führte.

.

Die Ketten ablegen

Wenn wir uns auf die Tiere einlassen, können wir uns nicht nur aus dem Mangeldenken lösen, das uns immer wieder zu Lüge, Betrug, Ausbeutung und Gewalt verführt. Wir entdecken unsere eigene Wildnatur.

Wir versuchen nicht mehr, unser Sehnen und Wünschen zu unterdrücken und lassen unsere Liebe nicht mehr hinter Zwang und gesellschaftlichen Konventionen verkümmern. Wir lösen uns vom Ideal einer scheinheiligen Treue, die uns immer wieder in Zerrissenheit und schlechtes Gewissen führt und unsere Sexualität und unser Denken blockiert.

Nur wer sich selbst unterdrückt, der scheut auch nicht davor zurück, anderen Wesen Leid anzutun. Unterdrückte Lebensenergie sucht immer ein Ventil. Daran, auf wie bestialische Weise wir in unserer Kultur die Tiere behandeln, können wir auch das eigene Leid erkennen.

Wenn es uns gelingt, ein Bewusstsein für die eigenen Energien aufbauen, dann müssen wir unsere Mitgeschöpfe nicht mehr quälen und töten. Wir müssen nicht mehr andere Wesen einsperren und in Ketten legen, wenn wir uns selbst befreien.

Wir müssen nicht mehr kompensieren, sondern können leben. Nicht mehr Konkurrenz, sondern Ergänzung, nicht mehr Dominanz, sondern Kooperation, nicht mehr blinde Nachfolge, sondern Selbsterkenntnis, nicht mehr Krieg, sondern Frieden, nicht mehr Angst, sondern Liebe.

Diese Liebe beschränkt sich nicht mehr auf nur einen Partner, auf eine Familie, auf eine geschlossene Gesellschaft. Sie schließt alle Lebewesen mit ein. Die Tiere lehren uns, die kleinliche, exklusive, besitzergreifende Liebe, die immer wieder in einem „Wir gegen die“ mündet, durch eine großzügige und allumfassende Liebe zu ersetzen. Wirkliche Liebe. Kosmische Liebe.

.

Warum tun wir uns so schwer damit, glücklich zu sein? Warum gelingt es uns oft nicht, den richtigen Partner zu finden und stabile Beziehungen aufzubauen? Dieter Broers beschreitet völlig neue Wege, um diese wichtigen Lebensfragen zu beantworten – Hier weiter.

.

Schlüssel zum Glück

Heilung beginnt, wenn wir nicht mehr wegschauen und uns bewusst machen, in was für einer Situation wir leben.

Im Verständnis der Verbundenheit sind wir nicht mehr nachhaltig, weil man es uns sagt, oder vegan, weil es gerade „in“ ist, sondern ändern grundsätzlich unsere Haltung. Wir kaufen keine Produkte mehr, für deren Herstellung Tiere leiden mussten. Niemand muss uns dazu zwingen. Wir tun es aus uns heraus.

Immer mehr lösen wir uns aus den alten Konditionierungen, die uns in der Angst gefangen hielten, und beginnen, Heilungsbiotope aufzubauen, autonome, dezentrale, mit dem Leben verbundene Orte, von denen aus Frieden in die Welt strahlt. Zögern wir nicht, klein anzufangen. Schaffen wir in unseren eigenen vier Wänden eine Wirklichkeit, in der die Verbindung die Spaltung ablöst.

Pflegen wir den Kontakt: zu den Tieren, zu den Lebewesen, die uns begleiten, und zu uns selbst. Es wird uns nichts kosten: keine Anstrengung, keine Zeit und kein Geld. Davon profitieren nicht nur die anderen.

Wer sich dem Verbindenden widmet, der bekommt, ganz umsonst, den Schlüssel für das eigene Glück in die Hand gelegt.

Tiere faszinieren und berühren uns. Oft ahnen wir, dass sie besondere Kräfte und Fähigkeiten besitzen. Wenn wir uns seelisch mit unseren Krafttieren verbinden, können wir ihre Seelenkräfte nutzen und uns ihre Stärken zu eigen machen – Hier weiter.

Runen, die Zauberzeichen der Germanen, üben auch auf uns heutige Menschen eine große Faszination aus. Ihre klaren Botschaften, die aus der Gestalt ihrer Zeichen und den alten Überlieferungen entziffert werden können, berühren uns und bringen uns in Kontakt mit unseren wahren Bedürfnissen. Runen und Krafttiere >>>.

Bei vielen von uns befindet sich die DNA noch im Schlafmodus. Aber wenn die Lichtstränge angeregt werden, kann der Mensch sein volles Potenzial aus den feinstofflichen Bereichen entfalten – diese eigens dafür erschaffenen Klänge sollen dabei helfen. Die Aktivierung erkennen Sie daran, dass Sie sich lichtvoller, freier, weiter, klarer, heller, wacher und bewusster fühlen, jünger und frischer aussehen, neue Kräfte entwickeln und Ihr inneres Genie entfesseln – Hier weiter.

Obwohl jeder Mensch das Beste aus seinem Leben machen will, verharren zu viele im Stillstand und trauen sich nicht, sich auch mal ehrgeizigere Ziele zu setzen aus Angst, Unwissenheit, fehlender Motivation oder zu wenig Selbstvertrauen. Was bleibt, ist ein permanentes Gefühl der Unzufriedenheit. Wie man alle seine Ziele erreichen kann… erfährst du hier >>>.

Jede Krankheit wird durch einen Mangel ausgelöst! Fehlen essenzielle Moleküle wie Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und Fettsäuren, geraten Stoffwechselvorgänge in unserem Körper aus dem Tritt. Die Folge sind Übergewicht, Depression, häufige Infekte und sogar Krebs – Hier weiter.

DMSO ist ein entzündungshemmendes Schmerzmittel, ein Antibiotikum, ein Virostatikum, es hilft bei Pilzinfektionen und stärkt das Immunsystem, es befördert die Wundheilung und löst Vernarbungen und schmerzhafte Verklebungen des Kollagens in unseren Gelenken – Reines DMSO – Jetzt vorbestellen >>>.

Übergewicht und ein Blutzuckerspiegel, der außer Kontrolle geraten ist, sind meist der Beginn einer längeren Krankheitsgeschichte mit vielen weiteren unangenehmen Folgeerkrankungen. Mit der neuen Haferkur öffnet sich ein einfacher und wirksamer Weg, selbst chronische Krankheiten nachhaltig zu lindern und zu heilen – HIER WEITER.

Schon unsere Großmütter haben auf die Kraft der Natur vertraut und wussten, dass man Erkältungen, Prellungen oder Hautprobleme am besten mit natürlichen Hausmitteln in den Griff bekommt. Denn Kräuter, Gewürze und sogar einfache Lebensmittel können bei vielen Beschwerden Linderung verschaffen oder Heilung bringen. Wie du solche Hausmittel ganz einfach herstellen kannst und gegen welche Erkrankungen sie genutzt werden, erfährst du hier >>>.

Negativer Stress lässt sich in unserer Zeit kaum vermeiden. Zu viel Stress kann jedoch starke gesundheitliche Folgen mit sich bringen. Gezielter Stressabbau kann diesem Prozess entgegenwirken. Durch Entspannung und Meditation kann Stress erfolgreich abgebaut werden und man findet seine innere Ruhe wieder – Hier weiter.

Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen bestrebt sind, spirituelles und aktives Leben zu verbinden. Die Zen-Praxis kann unser ganzes Leben verändern und den Weg zu kristallklarem Bewusstsein ebnen – Hier weiter.

Atemwegserkrankungen gehören zu den häufigsten Beschwerden unserer Zeit. Viele Menschen haben entsprechende Gesundheitsprobleme oder suchen auch aus Gründen der Entstressung nach einer zu ihnen passenden Atempraxis. Der Atemexperte Ralph Skuban bietet eine ganze Palette kombinierbarer Techniken an, die wir für uns individuell zusammenstellen können. Von den Atemübungen der »alten Yogis« bis hin zu moderneren Methoden wie Buteyko findet jeder den Weg zu einer gesunden Atmung – Hier weiter.

Durch gelenkte Atemübungen finden wir zurück uns selbst, äußere Umstände finden wieder mehr Abstand, was zu mehr innerer Ruhe, Zufriedenheit und Selbstbeherrschung führt. Mit entsprechenden Atem- und Meditationsübungen werden Ängste, Wünsche, Begierden und negative Emotionen überwunden. Wer seinen eigenen Atem bewusst erfahren möchte, findet hier Hilfe >>>.

Chronisches Überatmen verengt die Blutgefäße, was zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Gehirns führt – Brain Fog, Nervosität und Schlafstörungen können die Folge sein. Mit einfachen Übungen regulieren wir das Atemvolumen und bringen die Blutzirkulation und Sauerstoffversorgung ins Gleichgewicht. Das beruhigt den Geist, verbessert den Schlaf und steigert unser Energielevel. Zusätzliche Achtsamkeitsübungen helfen uns, im Alltag fokussierter und konzentrierter zu werden und Ängsten keine Chance zu geben – Hier weiter.

Die Menschheit hat kollektiv gesehen einen Punkt erreicht, an dem es zur großen Heilkunst wird, die eigenen Zellen durch die Kraft unseres Bewusstsein segensreich zu beeinflussen. Alles, was wir benötigen, ist ein offenes Herz und die Aktivierung des Teiles unseres Selbst, der empfänglich ist. Halten wir das Unmögliche für möglich und geben uns einem Moment der Gnade hin! Hier weiterlesen >>>.

Die Herausforderungen, das tägliche Leben zu meistern, werden zunehmend anspruchsvoller. Wie kann es gelingen, zwischen Familie, Schule, Beruf und Haushalt ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen und gesund zu bleiben? Mit diesem Reiseführer durch den Alltag steigern wir unsere Lebensqualität für Körper, Geist und Seele – Hier weiter.

Diese Schwingung ist kohärent mit unserem Herzschlag und synchronisiert unsere Gehirnhälften. Lebende Energien werden freigesetzt, um zu allen 12 Geisteskräften zu fließen und deren Qualitäten im menschlichen Körper zu aktivieren. So kann Heilung in einem ganzheitlichen Sinn entstehen – Hier weiter.

Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen unseres Planeten über die Jahrtausende eine Schatzkiste prall gefüllt mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft angehäuft. Ethnomedizin bedeutet, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten zu nutzen.Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Übergewicht und ein Blutzuckerspiegel, der außer Kontrolle geraten ist, sind meist der Beginn einer längeren Krankheitsgeschichte mit vielen weiteren unangenehmen Folgeerkrankungen. Mit der neuen Haferkur öffnet sich ein einfacher und wirksamer Weg, selbst chronische Krankheiten nachhaltig zu lindern und zu heilen – HIER WEITER.

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Rechtsregulat Bio ist ein angereichertes Lebensmittel mit natürlichem Vitamin C zur Unterstützung biologischer Regulationsvorgänge. Nachweislich erhöht Rechtsregulat Bio die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immunabwehr sind die Folge – Hier weiter.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Schon unsere Großmütter haben auf die Kraft der Natur vertraut und wussten, dass man Erkältungen, Prellungen oder Hautprobleme am besten mit natürlichen Hausmitteln in den Griff bekommt. Denn Kräuter, Gewürze und sogar einfache Lebensmittel können bei vielen Beschwerden Linderung verschaffen oder Heilung bringen. Wie du solche Hausmittel ganz einfach herstellen kannst und gegen welche Erkrankungen sie genutzt werden, erfährst du hier >>>.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Gesunde Ernährung für ein starkes Immunsystem >>>.

Tausende haben hervorragende Erfahrungen mit dem 8-Kräutertee Flor Essence gemacht. Sogar Schwerkranke verbessern ihren Zustand meist deutlich mit dem Rezept der Ojibwa-Indianer Kanadas, auf deren Wissen diese Kräutermischung beruht. Der Tee kann Krankheiten vorbeugen oder heilen, weil er entsäuert, entgiftet, entschlackt und das Immunsystem stärkt – Keine Gesundheit ohne Entgiftung! – Hier weiter.

Shampoos, Badezusätze oder Make-Up selber zu machen kann jeder. Man benötigt weder viel Zeit noch Aufwand, um seine eigene persönliche Kosmetik herzustellen. Mit wenigen Zutaten und detaillierten Arbeitsanweisungen kannst du deine Naturkosmetik günstig und in wenigen Minuten ganz alleine herstellen. 250 Rezepte für Kosmetikprodukte von Kopf bis Fuß! Hier weiter.

Hochverarbeitete Lebensmittel sind allgegenwärtig und sie manipulieren unseren Körper. Dies ist von der Industrie durchaus gewollt. Ihre Produkte sollen uns süchtig machen und uns dazu verführen, immer mehr zu kaufen und zu essen, mit fatalen Konsequenzen für die Gesundheit – Hier weiter.

Schlafstörungen, schnelle Erschöpfung, Hauterkrankungen, Verdauungsbeschwerden, Reizdarm oder Sodbrennen sind oft unerkannte erste Symptome für eine Übersäuerung des Körpers. Mit dem basischen Naturstoff Natron lassen sich das Säure-Basen-Verhältnis im Körper ausbalancieren sowie Krankheiten und Beschwerden günstig beeinflussen – Hier weiter.

Diese äußerst wirksamen körperlichen Strategien werden nicht nur dazu beitragen, dass Sie Ihre Gesundheit zurückgewinnen, sondern diese darüber hinaus in einem Maße verbessern, wie Sie es wahrscheinlich niemals für möglich gehalten hätten – Hier weiter.

Mittlerweile belegen mehr als 300 medizinische Studien zweifelsfrei die Anti-Karies-Wirkung von Xylit! Birkenzucker hemmt aber nicht nur die Entstehung von Karies, er unterstützt auch die Remineralisierung der Zähne, fördert die Ansiedelung und Vermehrung positiver Bakterien in der Mundhöhle, bremst die Bildung von Plaque und Zahnstein, regt die Heilung von Erkrankungen des Zahnfleisches an und neutralisiert sogar unangenehmen Mundgeruch – Zahngesundheit mit Xylit >>>.

Xylit Birkenzucker Premium >>>

Die in Kolloiden enthaltenen kleinsten Bestandteile von Metallen haben eine erstaunliche Wirkung auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Mit einer Reihe von Metallen wie Gold, Silber oder Magnesium lassen sich Kolloide herstellen – hier zur Anleitung.

Hochwertiger, vollautomatischer Profi-Generator zur Herstellung von kolloidalem Silber, Gold, Kupfer und anderen Edelmetallen!

Bequemer wie mit dem CM2000 von COLLOIDMASTER geht es nicht mehr – hier weiter.

Kolloidales Gold besitzt eine Reihe spektakulärer Eigenschaften, die es aus der umfangreichen Liste von Naturheilmittel herausheben. Kolloidales Gold setzt an den fundamentalen Schaltstellen von Gesundheit, Jugendlichkeit und Regeneration an. Was jedoch die wenigsten wissen:

Kolloidales Gold ist ein großartiges Heil- und Verjüngsmittel!

Kolloidales Gold – hier >>>

Eine gesundheitsbewusste Ernährung kann unseren Organismus dauerhaft unterstützen und Erkrankungen verhindern oder sogar heilen. Natürliche und gesunde Nahrungsmittel liefern wertvolle Energie und sorgen für gesteigerten Lebensgenuss – Hier weiter.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Das Wasser aus dieser Kupferflasche enthält gleich die doppelt gute Energie der kraftvollen Blume des Lebens sowie des harmonisierenden Kupfers.

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

*****

Vital Astaxanthin Kapseln

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

und du wirst überrascht sein. Du kannst von vielen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst – hier weiterlesen >>>.

Das Knoblauch-Elixier ist immer mehr in Vergessenheit geraten, dabei kann es erfolgreich für die Beseitigung von Keimen angewendet werden. Das Knoblauch-Elixier fördert die Durchblutung, senkt die Blutfettwerte, wirkt entzündungshemmend und ist auch ein Magnet für Bakterien und Viren, so dass es bei Erkältungen und einer leichten Grippe zu schnellerer Genesung führt.

Hier zum Rezept >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen.

CDL-Lösung mit Pipette >>>.

Dr. med. Antje Oswald beschreibt klar und beispielhaft die Wirk- und Anwendungsweise dieser »goldenen« Lösung in Theorie und Praxis mit zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen.

Jetzt in der brandaktuellen, überarbeiteten Version mit einem Kapitel zu COVID-19!

CDL-Handbuch – Krankheitserreger einfach und natürlich bekämpfen >>>

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Das wohltuende Licht der Salzkristall-Leuchte erwärmt die wertvollen Himalaya-Salzsteine. Dadurch werden Ionen freigesetzt, die auch einen gesunden Schlaf und eine tiefe Entspannung fördern.

Das Stimmungslicht leuchtet in den warmen Farbnuancen der Salzkristalle und kann in fünf Stufen reguliert werden. Durch die Zugabe von hochwertigen ätherischen Ölen kann die Salzkristall-Leuchte auch als Aromadiffuser verwendet werden.

Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte >>>

Eine Vielzahl ätherischer Öle findest du hier >>>

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Das Plötz-Prinzip ist ein Segen für Neueinsteiger und für alle, deren Brote bisher nie so schön und knusprig waren wie die vom Bäcker. Brotpapst Lutz Geißler hat dafür spezielle Tricks und äußerst präzise Rezepte entwickelt, die fehlendes Equipment wie Bedampfung im Ofen und teure Gärschränke, die sonst nur Bäcker haben, komplett überflüssig machen – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.