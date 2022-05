NEUMOND: Tagesenergie heute 30. Mai 2022 – Lass den Sturm der Erneuerung durchs Leben fegen!

Die Neumond-Tagesenergie heute führt durch die Kraft der Erneuerung in eine wundervolle Zeit von Umbruch und Wandel – Wir stehen zwischen Abschied und Neubeginn!

Wir stehen nun genau zwischen Abschied und Neubeginn. Die Verbindung mit der Erde hilft uns dabei, dass wir uns in dieser besonderen Umbruchzeit nicht verloren fühlen, sondern immer die Verbindung zur Ganzheit verspüren, egal was auch gerade geschehen mag. Die Neumond-Tagesenergie heute hilft uns auch dabei, unsere innere Kraft neu zu erspüren, damit wir neue Kraftquellen der Heilung finden können!

Im Leben durchläuft man verschiedene Abschnitte, manchmal öffnen sich Türen, doch manchmal müssen diese auch wieder geschlossen werden, um voranzukommen. Das Leben ist ständig im Fluss, nur mutige Menschen erreichen ihre Ziele und das Glück, das sie verdienen. Das Ziel ist Erfüllung und Zufriedenheit, auch wenn wir auf der Reise verschiedene Opfer bringen müssen. Durch den spürbaren Wandel wird uns ein Neubeginn jedoch wesentlich erleichtert.

Gehen wir in dieser Kraft auf, lassen uns von ihr berühren und sie überall hinfließen, damit uns Heilung und Stärkung wieder beleben können!

Lassen wir uns vom Sturm der Erneuerung und Veränderung einfach treiben! Wir sollten uns bewusst machen, dass wir nur einen kräftigen Sturm nach dem anderen ernten, solange wir uns gegen diesen Prozess der Erneuerung und Verwirklichung wehren. Machen wir uns also bereit, die notwendigen Schritte jetzt zu gehen!

Energetische Einflüsse der Neumond-Tagesenergie heute

Die Neumond-Tagesenergie heute kann auch eine große Unruhe in uns wecken, wenn wir nicht genügend auf uns acht geben. Es ist deshalb wichtig, in der inneren Mitte zu verweilen, denn ansonsten werden wir uns sehr schnell müde und ausgelaugt fühlen.

Wer sich noch in einem inneren Widerstand befindet, den Umbruch und Wandel mit Freuden hinnehmen zu können, sollte sich jetzt etwas Zeit nehmen und reflektieren, was sich bereits gezeigt hat, was nicht mehr dem entspricht, was noch benötigt wird und deshalb verändert werden möchte. Alles was durch die Neumond-Energien in dieser Umbruchzeit passiert, hat seine Richtigkeit.

Freuen wir uns auf den bevorstehenden Neubeginn und lassen wir den Abschied von allem zu, was uns nicht mehr dienlich ist!