NEUMOND: Mondkraft heute 30. Mai 2022 – Neumond in den Zwillingen

Die Neumond-Mondkraft heute führt uns mit dem Neumond in den Zwillingen an unseren Seelenort und ermöglicht eine wundervolle Neuausrichtung. Powerplanet Mars unterstützt die erneuernden Neumond-Energien und Glücksplanet Jupiter greift wohlwollend ein. Bleiben wir unserem Kurs treu! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: Neumond in den Zwillingen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur – Mond Sextil Mars – Mond Sextil Jupiter.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Sprengen wir die Grenzen, die uns blockieren und lassen wir uns von der Welle der Leichtigkeit in eine bessere Zukunft tragen!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond in den Zwillingen

Die Neumond-Mondkraft heute legt durch den Neumond in den Zwillingen, der von Leichtigkeit getragen ist und ab 13.31 Uhr seine ganze Kraft entfaltet, den Grundstein für kommende erfolgreiche und glückliche Zeiten. Kehren wir dazu an unseren eigenen Seelenort zurück und prüfen wir, was uns im Innersten noch belastet und losgelassen werden möchte, damit einem Neubeginn der Weg geebnet werden kann. Die Chancen auf Veränderung in allen Lebensbereichen sind bei diesem Neumond gewaltig. Trauen wir uns, über unseren Schatten zu springen und lösen wir die inneren Grenzen auf, die einem Neuanfang im Weg stehen.

Die Power-Konstellation von Mars und dem Neumond in den Zwillingen, die sich zu einem Sextil verbinden, verleiht uns dabei einen ausgesprochenen Tatendrang und Arbeitswillen, aber auch die Fähigkeit, langfristige Strategien zu entwickeln und diese auch durchzusetzen.

Dieser Neumond in Zwillinge kündigt eine intensive Zeit des Wandels an, in der wir neue Wege gehen können, Neues kennen lernen dürfen, sowie Gefühle der Freiheit, des Erfolges und der Liebe und Dankbarkeit erfahren werden. Jupiter schenkt uns dabei die Chance zu wachsen, wenn wir unsere Potentiale bis jetzt noch unterdrückt haben. So können wir darauf hoffen, dass unsere innere Freiheit wächst – Wenn wir uns selbst vertrauen, können Wunder geschehen!

Jupiter verspricht uns aber auch Glück in der Liebe und beim Einkaufen. Außerdem ist es ein guter Tag für Veränderungen. Wenn es ein Herzensprojekt gibt, haben wir mit dem Neumond in den Zwillingen – gepuscht durch Jupiter – sehr gute Chancen für den nächsten Schritt der Verwirklichung unserer Lebensträume.

Der Neumond in den Zwillingen ebnet den Weg, um in einen neuen Lebensabschnitt zu starten – Gehen wir Schritt für Schritt voran!

Kosmische Energie der Neumond Mondkraft heute mit dem Neumond in den Zwillingen

Nutzen wir den Neumond in den Zwillingen, um uns über unsere Absichten und Ziele, unsere Wünsche und Ängste klar zu werden. Durch die Rückkehr an unseren Seelenort drängt kraftvoll an die Oberfläche, was wir bisher in den Tiefen unserer Seele verbannt haben. Das kann zwar starke Emotionen auslösen, doch ist es nötig, alles was uns innerlich blockiert nun auszugraben und in Liebe loszulassen

Schließen wir mit unserer eigenen Vergangenheit ab, damit wir uns auf die bevorstehenden positiven Zeiten, Veränderungen und Lebenssituationen konzentrieren können. Auch wenn unser Seelenplan etwas anders vorgesehen haben sollte, müssen wir uns nicht mit unserem Schicksal abfinden, sondern können jederzeit und an jedem Ort ein Leben erschaffen, das unseren eigenen Vorstellungen auch entspricht.

Jetzt können wir Effizienz in unser Leben bringen und es so strukturieren, dass es in die richtige Richtung läuft. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn wir zu hoch hinaus wollen und zu überheblich an unsere Vorhaben herangehen, da wir durch den Neumond in den Zwillingen eine Realisierbarkeit unserer Pläne nicht so recht abschätzen können. Verzetteln wir uns nicht!

Freuen wir uns auf die Möglichkeit der Neuausrichtung, die uns der Neumond in den Zwillingen bietet – Gestalten wir unser Schicksal selbst, statt ihm zu unterliegen!

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge in der Neumondphase



Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Energien sind vielleicht ein wenig herausfordernd, und doch bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat.





Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist. Den Schlüssel zu unserer Rettung tragen wir in uns, in unseren Herzen.

Erinnern wir uns an Wahrhaftigkeit, Liebe und Mut, dann kehren Hoffnung und Zuversicht zurück.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Besonders geeignet sind Zwillinge-Tage, um alles zu pflanzen, was ranken soll.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

