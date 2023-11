Mit einem Neumond-Ritual lässt man Altes sowie Unerwünschtes los, erfüllt seine Wünsche und startet positiv in die Zukunft.

Wenn der Mond nachts am Himmel nicht zu sehen ist, steht dies für den Beginn einer neuen Phase.

Neumond ist somit ein günstiger Zeitpunkt, um seinem Leben eine neue Wendung zu geben.

Jetzt kann man Wünsche aussprechen, Pläne schmieden und Vorhaben starten.

Ein Neumond-Ritual unterstützt die erneuernden und erfüllenden Energien des Neumondes.

.

Neumond-Ritual: Loslassen und Wünsche erfüllen

Wichtig ist, sich zu Neumond einen Moment Zeit für sich zu nehmen.

Man kann sich eine Tasse Tee kochen, eine wohlduftende Kerze anzünden und Papier und Stift bereitlegen. Auf diesen Block schreibt man seine Wünsche.

Doch zuvor lässt man seine Sorgen und Ängste los. Sie sollen uns nicht beim Neubeginn belasten. Was gefällt mir nicht? Was belastet mich und soll weg? Dabei aber nicht zornig werden. Am besten ist es, wenn man ausspricht, dass man belastende Dinge so nicht mehr will, weil sie einem nicht guttun.

Daher lässt man sie einfach los. Mit jedem Atemzug verschwinden die Sorgen immer mehr. Auch eine Räucherung kann dabei helfen, Ängste zu entfernen. Nun ist Platz für die neuen Wünsche. Einfach auf das Papier aufschreiben. Am besten so, als wären sie schon in Erfüllung gegangen.

Schließe deine Augen und konzentriere dich auf deine Atmung. Einatmen, ausatmen … spüre in dich hinein und genieße die tiefen, langen Atemzüge. Nun stelle dir die Frage, von was du dich verabschieden möchtest.

Was hindert dich in deinem Tun? Was willst du loslassen? Dazu gehören auch negative Gefühle und Angewohnheiten, die sich nicht mehr gut anfühlen. Lass all das gehen, friedvoll und voller Liebe.

Schaffe Platz für etwas Neues und lasse bei jedem Ausatmen immer und immer mehr los.

.

Neumond-Ritual des Wünschens

.

Mit den Energien des Neumondes kann man:

Neues erschaffen

Impulse ins Leben bringen

Lebensplanungen vorantreiben

Ziele definieren

Alte Themen hinter sich lassen

Neue Ideen anfangen

Projekte in die Tat umsetzen

Mit dem folgenden Neumond Ritual möchten wir dich ermuntern, deine Wünsche an das Universum zu schicken und Erfüllung in dein Leben zu bringen.

Der Neumond ist der erste Teil des Mondzyklus und steht daher für Neubeginn und Neuausrichtung. Die Energie des Neumondes kann dabei helfen, Ziele und Träume zu reflektieren und sich besser mit seinen Herzenswünschen zu verbinden,

Hierfür kann man das Ritual des „Neumond Wünschens“ anwenden, bei dem man beim Universum bestellen kann, was wir in unser Leben ziehen wollen. Natürlich geschieht dies, wie alles im Universum, durch einen Energieaustausch.

Um Platz für Neues zu schaffen, ist es besonders kraftvoll als Vorbereitung auf das Neumond Ritual eine Reinigung durchzuführen. Die Neumondzeit eignet sich bestens für den Hausputz. Du kannst dich selbst und deinen Körper auch auf physischer Ebene reinigen, indem du ganz einfach ein Bad nimmst (z. B. mit Meersalz) und deine Haut danach mit einer nährenden Pflege verwöhnst.

Auf energetischer Ebene gelingt die Reinigung am besten durch Räuchern. Super zum Neumond passen Mischungen mit Weihrauch, Rosmarin und/oder Sandelholz. Aber auch Palo Santo ist toll für eine ganzheitlichen Reinigung.

Danach suchst du dir einen ruhigen Ort, an dem du dein Neumond Ritual durchführen kannst. Wichtig ist, dass du dir genug Zeit und Raum gibst, um wirklich auf tiefer Ebene zu manifestieren.

Lade Stille ein und spüre in dich hinein.



.

Neumond-Wunschritual Anleitung

.

1. Neumond Intentionen setzen

Was möchtest du in den kommenden vier Wochen erreichen/manifestieren/in dein Leben ziehen? Schreibe deine Wünsche als Intentionen verpackt in dein Notizbuch oder auf einen Zettel.

Tipps um die richtigen Intentionen zu setzen:

Achte immer darauf, dass es sich um wirkliche Herzenswünsche handelt. Nur die Wünsche, die tief aus deiner Seele und nicht aus deinem Verstand kommen gehen auch wirklich in Erfüllung.

Ganz gleich, ob materielle Wünsche (Geld, Reisen) oder zum Beispiel eine Charaktereigenschaft (Geduld, Großzügigkeit) – alles ist erlaubt beim Neumondwünschen.

Formuliere immer aus Sicht deines zukünftigen Ichs und aus tiefer Dankbarkeit. Wenn du dir also eine Gehaltserhöhung wünscht schreibe auf “Ich bin so dankbar, dass mein Gehalt auf 4000 Euro netto gestiegen ist!”.

.

2. Visualisieren

Male dir aus, wie es sich anfühlt, wenn dein Wunsch Realität geworden ist. Wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben aus, wenn dein Wunsch bereits erfüllt wurde?

Was siehst, riechst, hörst, schmeckst und fühlst du? Wie fühlt es sich an?



3. Neumond Meditation

Stell dir deine Vision in den schillerndsten Farben vor und drehe die Intensität dann noch mehr hoch und noch ein bisschen.

Je genauer du dir das Ganze vorstellen kannst, desto leichter wirst du es anziehen. Gehe jeden Wunsch auf deiner Liste durch und stell dir alles ganz genau vor.

.

4. Vertrauen

Zum Ende deiner Meditation übergibst du deine Wünsche dann ans Universum. Vertraue auf das universelle Timing.

Deine Wünsche werden zu dir kommen, sobald du bereit dafür bist.

.

5. Manifestieren

Ab jetzt agierst du genau so, als ob deine gewünschte Zukunft bereits eingetreten wäre. Stell dir immer die Frage: Was würde mein zukünftiges Ich tun?

Und dann tue es. Tue es im Vertrauen darauf, dass sich alles fügen wird und du genau dorthin kommst, wo du hin willst.

Der Neumond ist eine Zeit des Reflektierens und der Innenkehr.

Probiere in dieser Phase, dich so wenig wie möglich ablenken zu lassen und lade ganz bewusst immer wieder stille Momente ein. Halte dein Notizbuch bereit und bringe deine Gedanken zu Papier.

Nun ist auch die Zeit reif für die neuen Wünsche. Einfach auf das Papier aufschreiben. Am besten so, als wären sie schon in Erfüllung gegangen.

So kann der Herzenswunsch tief in das Körperbewusstsein einziehen. Mit diesem Blatt Papier voller positiver Dinge startet es sich gleich viel beschwingter in die neue Phase.

Und sicherlich kann man nun den einen oder anderen Wunsch in die Tat umsetzen.

Die Alpenschau wünscht euch eine wundervolle Neumond-Nacht und viel Erfolg mit den Neumond-Ritualen!

