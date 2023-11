Mondkraft heute 14. November 2023 – Mond im Schützen am Wendepunkt

Die Mondkraft heute mit dem freiheitsliebenden Mond im Schützen führt voller Zuversicht zu einer positiven Lebenseinstellung. Merkur und Venus bestimmen das Tagesgeschehen. Widmen wir uns allen wichtigen Aufgaben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Stier – Mond Konjunktion Merkur – Mond Sextil Venus – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Es bedarf klarer Überzeugungen, damit wir in Schwung kommen und Fahrt aufnehmen können!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen am Wendepunkt

Nach dem sehr intensiven Neumond im Skorpion versetzt uns die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen in Aufbruchstimmung und richtet den Blick voller Optimismus in die Zukunft. Mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht werden wir immer wieder dazu angetrieben, zu neuen Ufern aufzubrechen. Wichtig ist jedoch darauf zu achten, dass wir uns nicht zu etwas verführen lassen, was unsere Kräfte übersteigt, denn die Risikofreude lässt uns etwas unvorsichtig werden.

Die Grundstimmung ist durch den Mond im Schützen lebensbejahend und wir spüren neue Kräfte, die uns vorantreiben. Wir gehen offen und neugierig auf Menschen und Erlebnisse zu und sind wie immer bei dieser Mondstellung schnell zu begeistern.

Geben wir auch unserem Drang nach Freiheit nach, denn die Unabhängigkeit von anderen führt uns erfolgreich auf neue Wege, jedoch allerdings nur dann, wenn wir nicht unbedacht einfach lospreschen. Das Motto der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen sollte deshalb lauten: Erst denken, dann handeln!

.

.

Gehen wir mit Offenheit und Neugier an neue Dinge heran und versuchen wir unseren Horizont zu erweitern, denn für uns ist alles wichtig, was unsere Sinnsuche unterstützt und was wir in Beziehung zu uns und dem Leben setzen können.

Sollten sich uns dennoch scheinbar unüberwindbare Hindernisse in den Weg stellen und unseren Erfolg und unser Wachstum ausbremsen, sorgt der Mond im Schützen dafür, dass wir selbst unter noch so widrigen Umständen alle Hürden beseitigen können.

Es erwarten uns mit dem Mond im Schützen mehr Entfaltung, Expansionsmöglichkeiten und neue Chancen – Wir müssen diese nur zu nutzen wissen.

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen am Wendepunkt

Die Mondkraft heute rückt durch eine positiv gestimmte Venus auch die Liebe wieder in den Vordergrund. Vor allem unsere Beziehungen können von der heutigen Mondkraft profitieren, da der Mond im Schützen mit Liebesplanet Venus ein harmonisches Sextil bildet. Unserem Partner gegenüber hegen wir unter diesem Aspekt nur die besten Absichten, wobei diese Grundstimmung uns viel Wärme und Geborgenheit vermittelt, die wir gerne weitergeben.

Allerdings müssen wir uns vor Merkur in acht nehmen, denn durch eine Konjunktion mit dem Mond im Schützen gehen Unterbewusstsein und Verstand eine sehr enge Verbindung ein. So kommt es, dass wir zwar unsere Gefühle recht gut in Worte zu fassen verstehen, jedoch sind mitunter die Gefühle aber auch stärker als der Verstand, so dass es uns nur schwer gelingt, einen klaren Gedanken zu fassen.

Da es unter diesem Aspekt mit der Logik und Rationalität nicht weit her ist, sollten wir keine voreiligen Versprechen geben und auch keine wichtigen Entscheidungen treffen. Da die Emotionen die Gedanken überwiegen, sind wir auch schnell eingeschnappt, sobald man das Gesagte in Frage stellt. Wir reagieren überempfindlich und überspannt auf persönliche Bemerkungen und Kritik.

Bleiben wir bei Diskussionen sachlich, da die Konfliktgefahr deutlich erhöht ist!

.