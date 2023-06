NEUMOND: Mondkraft heute 18. Juni 2023 – Neumond in Zwillinge – Neumond im Krebs

Die Neumond-Mondkraft heute führt zu Tagesbeginn mit dem Neumond in den Zwillingen an unseren Seelenort. Der Wechsel in den Neumond im Krebs schenkt die Möglichkeit, die Seele von altem Groll zu reinigen und negative Gefühle zu transformieren. Die Zeit für gravierende Veränderungen ist gekommen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 12.59 Uhr im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Neumond in den Zwillingen zum Neumond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in Zwillinge – Mond im Krebs – Mondpause zum Mond im Krebs.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Sprengen wir die Grenzen, die uns blockieren und lassen wir uns in eine bessere Zukunft tragen!

Neumond-Mondkraft heute mit Mondkalender – Neumond in den Zwillingen

Die Neumond-Mondkraft heute legt durch den Neumond in den Zwillingen, der von Leichtigkeit getragen ist und ab 6.38 Uhr seine ganze Kraft entfaltet, den Grundstein für kommende erfolgreiche und glückliche Zeiten. Kehren wir dazu an unseren eigenen Seelenort zurück und prüfen wir, was uns im Innersten noch belastet und losgelassen werden möchte, damit einem Neubeginn der Weg geebnet werden kann.

Die Chancen auf Veränderung in allen Lebensbereichen sind bei diesem Neumond gewaltig. Trauen wir uns, über unseren Schatten zu springen und lösen wir die inneren Grenzen auf, die einem Neuanfang im Weg stehen. Der bis Mittag wirkende Neumond in Zwillinge kündigt eine intensive Zeit des Wandels an, in der wir neue Wege gehen können, Neues kennen lernen dürfen, sowie Gefühle der Freiheit, des Erfolges und der Liebe und Dankbarkeit erfahren werden.

Nutzen wir den Neumond in den Zwillingen bis zum Wechsel in den Krebs, um uns über unsere Absichten und Ziele, unsere Wünsche und Ängste klar zu werden. Durch die Rückkehr an unseren Seelenort drängt kraftvoll an die Oberfläche, was wir bisher in den Tiefen unserer Seele verbannt haben. Das kann zwar starke Emotionen auslösen, doch ist es nötig, alles was uns innerlich blockiert nun auszugraben und in Liebe loszulassen

.

.

Schließen wir mit unserer eigenen Vergangenheit ab, damit wir uns auf die bevorstehenden positiven Zeiten, Veränderungen und Lebenssituationen konzentrieren können. Auch wenn unser Seelenplan etwas anders vorgesehen haben sollte, müssen wir uns nicht mit unserem Schicksal abfinden, sondern können jederzeit und an jedem Ort ein Leben erschaffen, das unseren eigenen Vorstellungen auch entspricht. Jetzt können wir Effizienz in unser Leben bringen und es so strukturieren, dass es in die richtige Richtung läuft. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn wir zu hoch hinaus wollen und zu überheblich an unsere Vorhaben herangehen, da wir durch den Neumond in den Zwillingen eine Realisierbarkeit unserer Pläne nicht so recht abschätzen können. Verzetteln wir uns nicht! Freuen wir uns auf die Möglichkeit der Neuausrichtung, die uns der Neumond in den Zwillingen bietet – Gestalten wir unser Schicksal selbst, anstatt ihm zu unterliegen!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond im Krebs

Nach der Mondpause, die um 8.25 Uhr beginnt und um 12.59 Uhr endet, wechselt der Neumond in den sensiblen Krebs, der vor allem von viel Verständnis füreinander geprägt ist. Wir können deshalb unter diesem Neumond-Einfluss zwischenmenschliche Probleme klären, so dass wir uns völlig unbelastet in die Zeit des Neubeginns begeben können. Allerdings sind wir beim Neumond im Krebs auch angreifbarer und sentimentaler als sonst. Es können zudem längst vergessene Wunden wieder aufreißen und die Seele erleidet die alten Verletzungen erneut, die besonders heftig schmerzen können.

Nutzen wir den sensiblen Einfluss des Krebs-Neumondes um zu erkennen, was uns immer noch daran hindert, uns von alten Mustern oder Bindungen zu lösen. Nehmen wir uns etwas Zeit und befassen uns mit unseren tiefsten seelischen Bedürfnissen, indem wir uns fragen, wie wir grundsätzlich mit unseren Wünschen, Ängsten und unserer Verletzbarkeit umgehen.

Alte Ordnungen werden sich unter dem Neumond im Krebs verabschieden und dazu gehört auch, dass wir uns von unguten Beziehungen, Gewohnheiten, Situationen und Aspekten unserer Persönlichkeit befreien. Wir können nicht länger an Altem festhalten, wenn wir mit uns und der Welt, in der wir leben, nicht glücklich sind.

Wir können nicht nur mit einem Neubeginn in den von uns gewünschten Bereichen rechnen, sondern gravierende Veränderungen können unser gesamtes Leben auf den Kopf stellen – im positiven Sinne. Wichtig ist nur, dass wir jeden Neustart, den der Neumond im Krebs begünstigt, erst dann vollziehen, wenn der Mond bereits die Sonne überschritten hat und wieder am zunehmen ist.

Wenn der Mond noch vor der Sonne steht, wird der Neumond astrologisch gesehen nämlich ungüns­tig bewertet, da hier dunkle, unbewusste und verdrängte seelische Kräfte im Gange sind, die zu falschen Entscheidungen führen können. Erst wenn der Neumond im Krebs die Sonne überschritten hat, kommt das „neue Licht“, das alles besser machen kann, zum Vorschein.

Alles was wir beim Neumond im Krebs abschließen, kommt auch nicht mehr in unser Leben!

Mondkraft heute mit dem Neumond im Krebs



.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.



Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir können diese Neumond-Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

.

