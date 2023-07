Naturkosmetik selber machen: Einfache Rezepte für Gesicht, Haut und Haare

Die Natur steckt voller Schätze und Wirkstoffe, aus denen man Naturkosmetik selbst herstellen kann.

Tierversuche, bedenkliche Inhaltsstoffe, Mikroplastik und jede Menge Verpackungsmüll: Es gibt gute Gründe, auf herkömmliche Kosmetik zu verzichten.

Bei selbst gemachter Naturkosmetik weiß man zudem genau, was drin steckt. Außerdem können die Naturprodukte individuell auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt werden.

Wir stellen euch in folgendem Beitrag einfache Rezepte vor, mit denen ohne viel Aufwand Naturkosmetik selbst gemacht werden kann.

Von Shampoo über Cremes, Deos und Lippenpflege bis hin zu Zahnpasta, Seife und vielen weiteren Produkten für Kopf bis Fuß

Tipps und Rezepte für Naturkosmetik

Es gibt viele gute Gründe, Kosmetikprodukte selbst herzustellen, anstatt sie zu kaufen.

Herkömmliche Kosmetikprodukte weisen in der Regel eine lange Liste verschiedenster Inhaltsstoffe auf, die uns völlig unbekannt sind. Darunter befinden sich meistens chemische Inhaltsstoffe, synthetische Konservierungsmittel, Mineralöle und Mikroplastik. Diese Inhalte sind nicht nur schädlich für den menschlichen Körper und die Umwelt, sondern werden darüber hinaus oft an Tieren getestet.

Wenn du deine Kosmetikprodukte selbst herstellst, hast du den Vorteil, dass du genau weißt, welche Inhaltsstoffe du nutzt, beziehungsweise kannst dich bewusst für bestimmte Zutaten entscheiden. Daher eignet sich diese Vorgehensweise bestens für Veganer, Allergiker und Menschen mit bestimmten Unverträglichkeiten.

Viele dieser Punkte treffen auch auf Naturkosmetik zu, die du in Drogeriemärkten kaufen kannst. Allerdings ist diese meist recht teuer – die eigene Herstellung ist auf Dauer günstiger. Zuletzt kannst du so unnötigen Müll vermeiden. Die eigene Kosmetikherstellung ist also mit dem Zero-Waste-Prinzip vereinbar.

Tipps für selbstgemachte Naturkosmetik

Selbstgemachte Naturkosmetik ist vollkommen natürlich, tut deiner Haut gut und ist schnell gemacht – wenn du alles richtig machst.

Bei der Herstellung der eigenen Naturkosmetik ist nämlich Vorsicht geboten. Wenn du unsauber arbeitest oder die Produkte falsch lagerst, könnten sie unter Umständen schlecht werden und deiner Haut sogar schaden.

Zunächst benötigst du für die hauseigene Herstellung von Kosmetika entsprechendes Werkzeug. Viele der benötigten Materialien hast du sicher bereits zuhause, andere musst du dir zu Beginn einmalig anschaffen.

Je nachdem, welche Kosmetikprodukte du herstellen möchtest, benötigst du:

Pipette

Spatel

Schmelzschale

Mörser

Luftdichte Gefäße (Tiegel, Dosen, Gläser usw.)

Desinfektionsmittel

Bevor du dir verschiedene Behältnisse für deine Kosmetik anschaffst, solltest du nachschauen, ob du nicht noch Gefäße von herkömmlichen Kosmetikprodukten hast, die du bereits aufgebraucht hast oder nicht mehr benutzt. Diese ungenutzten Gefäße kannst du einfach leeren, gründlich reinigen und desinfizieren und für deine selbstgemachten Produkte nutzen.

Bei der eigenen Herstellung von Kosmetikprodukten ist es extrem wichtig, dass du vorsichtig und sauber arbeitest. Es dürfen keine Keime oder Verschmutzungen in die Produkte gelangen. Daher ist es wichtig, dass du stets in einem sauberen Umfeld arbeitest und deine Werkzeuge regelmäßig reinigst und desinfizierst.

Ansonsten läufst du Gefahr, dass die Produkte schnell schlecht werden, woraufhin die Anwendung unter Umständen mehr schadet als nützt. Es ist außerdem ratsam, qualitativ hochwertige Produkte bei der Herstellung zu verwenden. Je besser die Rohstoffe, desto wirksamer das Endprodukt. Beim Einkauf der Öle und sonstigen Inhaltsstoffe solltest du also möglichst zu der biologisch angebauten Alternative greifen.

Zudem solltest du wenn möglich regionale Produkte verwenden, da sie besser für die Umwelt sind und in der Regel von deinem Körper besser vertragen werden. Am besten ist es natürlich, wenn du die Rohstoffe selbst anbauen oder sammeln kannst. So weißt du genau, wo sie herstammen und du umgehst einen weiten Transportweg.

Wenn du deine Naturkosmetik selber machst, hast du es selbst in der Hand, welche Wirkstoffe sie enthalten und kannst sie auf deine Bedürfnisse abstimmen. Daher eignen sie sich besonders, wenn du zu trockener, fettiger oder unreiner Haut neigst oder bestimmte Inhaltsstoffe nicht verträgst.

Du solltest dich zunächst informieren, welche Inhaltsstoffe wie wirken und dementsprechend zu deiner Haut passen. Teste daraufhin verschiedene Stoffe, um herauszufinden, was die perfekte Kombination für dich und deine Haut ist.

Zuletzt haben selbst hergestellte Kosmetika einen entscheidenden Nachteil: Dadurch, dass sie keine synthetischen Konservierungsmittel enthalten, sind sie nicht so lange haltbar wie chemische Kosmetikprodukte. Daher gibt es einige Methoden, die Haltbarkeit zu verlängern.

Da viele selbst hergestellte Produkte maximal einige Wochen haltbar sind, solltest du nicht zu viel auf einmal herstellen. Wenn du mehr herstellen möchtest, als du in der Zeit verbrauchen kannst, kannst du deine eigenen Kosmetikprodukte an Freunde verschenken. Manche Produkte lassen sich auch einfrieren, um sie zu einem späteren Zeitpunkt aufzutauen und zu nutzen.

Damit deine Kosmetika länger haltbar sind, solltest du auf die Haltbarkeit der einzelnen Komponenten achten. Verwende möglichst frische und lang haltbare Rohstoffe, um die gesamte Haltbarkeit zu verlängern. Um die Haltbarkeit zusätzlich zu verlängern, solltest du die fertigen Produkte an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort lagern. In vielen Fällen bleiben die Kosmetikprodukte länger haltbar, wenn du sie im Kühlschrank aufbewahrst.

Durch die Zugabe von bestimmten Inhaltsstoffen lassen sich die Kosmetikprodukte zwar nicht so lange haltbar machen wie durch synthetische Konservierungsstoffe, jedoch kannst du die Haltbarkeit so etwas verlängern. Zutaten wie Zitronensaft und ätherische Öle wie Lavendelöl oder Teebaumöl sind antibakteriell und können das Verderben der Produkte hinauszögern.

Auch die Zugabe von Vitamin E eignet sich zu diesem Zweck und hat zudem weitere positive Wirkungen auf die Haut – es wirkt entzündungshemmend, zellerneuernd und schützt vor freien Radikalen.

Naturkosmetik selber machen mit diesen Rezepten

Du kannst fast jedes Produkt aus deinem Kosmetikschrank durch ein selbst gemachtes Produkt ersetzen.

Im Folgenden haben wir ein paar einfache Rezeptideen für dich, mit denen du deine Naturkosmetik selber machen kannst.

Kaffee-Peeling selber machen

Hautpeelings helfen dabei, die abgestorbenen Hautschüppchen der obersten Hautschicht sanft abzutragen und die Durchblutung zu fördern und regen somit die Bildung neuer Hautzellen an. Daher solltest du deiner Haut regelmäßig ein Peeling gönnen, um so Hautunreinheiten und Pickeln vorzubeugen.

Durch die Reibung ist die Haut während eines Peelings besonders empfindlich, weswegen es ratsam ist, dabei ausschließlich zu natürlichen Inhaltsstoffen zu greifen.

Kaffeesatz eignet sich hervorragend für ein Hautpeeling. Mit einem Kaffee-Peeling tust du nicht nur deiner Haut etwas Gutes, sondern hast zusätzlich eine sinnvolle Verwendung für die Reste aus der Kaffeeherstellung.

Zutaten:

5 EL Kaffeesatz

2 EL Olivenöl

Zubereitung:

Kaffeesatz abkühlen lassen.

Kaffeesatz mit Olivenöl vermengen, bis eine feuchte Masse entsteht.

Peeling direkt anwenden oder in Schraubgläser umfüllen und im Kühlschrank lagern.

Das Peeling aus Kaffeesatz solltest du schnell aufbrauchen, da es sich auch im Kühlschrank nicht lange hält, bevor es anfängt zu schimmeln.

Aloe Vera-Gesichtscreme selber machen

Die Gesichtscreme ist aus der täglichen Pflegeroutine nicht wegzudenken. Gerade die Haut im Gesicht ist empfindlich und anfällig für allergische Reaktionen oder Hautunreinheiten. Es ist durchaus sinnvoll, die Gesichtscreme selbst herzustellen, um sie an die individuellen Bedürfnisse der Haut anzupassen.

Speziell Aloe Vera ist für ihre gesundheitsfördernden Wirkstoffe bekannt. In Kosmetikprodukten wirkt das Aloe-Vera-Gel antibakteriell, entzündungshemmend, antiviral, antifungal und kühlend.

Hautcremes mit Aloe Vera eignen sich also für Menschen mit trockener Haut oder Hautunreinheiten, beugen vorzeitiger Hautalterung vor und scheinen bei chronischen Hauterkrankungen wie Schuppenflechte, Ekzemen und Neurodermitis hilfreich zu sein.

Zutaten:

2 EL Aloe-Vera-Gel

2 – 3 Tropfen Teebaumöl

1 EL Kokosöl, Olivenöl, Mandelöl oder Hanfsamenöl

Zubereitung:

Aloe-Vera-Gel durchmixen, bis es eine glatte Konsistenz hat.

Teebaumöl und Öl nach Wahl hinzufügen und alle Zutaten vermengen.

Fertige Creme in Gläser füllen und kühl lagern.

Auch die Aloe-Vera-Creme kann nicht lange aufbewahrt werden. Im Kühlschrank gelagert hält sie sich für maximal ein bis zwei Wochen.

Bodylotion mit Kokosöl selber machen

Um trockener Haut Feuchtigkeit zu spenden, eignet sich das regelmäßige Auftragen von Bodylotion. Fertige Bodylotion, die du kaufen kannst, enthält bedenkliche Substanzen. Um diese Substanzen zu umgehen, kannst du deine Bodylotion einfach selbst herstellen.

Mit der Kombination aus Kokosöl und Kakaobutter spendet diese Bodylotion besonders viel Feuchtigkeit und schafft bei trockener und rissiger Haut Abhilfe.

Zutaten:

75 g natives Kokosöl

50 g Kakaobutter

5 g Mandelöl

Ein Paar Tropfen ätherisches Öl

Zubereitung:

Kokosöl, Kakaobutter und Mandelöl in einem Wasserbad erhitzen, bis sie geschmolzen sind.

Zutaten zu einer Masse verrühren.

Masse etwa 15 Minuten in den Kühlschrank stellen und gelegentlich umrühren.

Ätherisches Öl nach Wahl hinzufügen.

Masse mit Handmixer verrühren bis sie locker und cremig ist.

Fertige Creme in ein luftdichtes Behältnis füllen.

Wenn du die Creme lichtgeschützt und trocken lagerst, solltest du sie innerhalb von etwa zwei Monaten aufbrauchen.

Kakaobutter-Lippenbalsam selber machen

Wenn du unter trockenen und rissigen Lippen leidest, greifst du sicherlich häufig zu einem Lippenpflegebalsam. Auch dieses Pflegeprodukt kannst du mit wenigen Zutaten auf natürliche Weise selbst herstellen.

Die Pflanzenfette Kakaobutter und Kokosöl sorgen für eine ausgiebige Feuchtigkeitszufuhr.

Zutaten:

10 g Kakaobutter

10 g Kokosöl

10 g Bienenwachs

1 Tropfen ätherisches Öl

Zubereitung:

Kakaobutter, Kokosöl und Bienenwachs in eine Schale geben und i m Wasserbad schmelzen.

Die Zutaten zu einer homogenen Masse verrühren.

Die Masse etwas abkühlen lassen und das ätherische Öl hinzufügen.

Die Masse in Döschen füllen und den Balsam aushärten lassen.

Balsam für eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

Den Lippenbalsam kannst du nun mehrere Wochen benutzen. Da Kokosöl schnell schmilzt, solltest du den Balsam nicht an warmen Orten aufbewahren.

Natürlichen Lippenstift selber machen

Herkömmliche Lippenstifte enthalten häufig ungesunde Inhaltsstoffe. Besonders da du ihn auf deinen Mund aufträgst und somit unbewusst einen Teil direkt in deinen Körper aufnimmst, solltest du hier zu der natürlichen Alternative greifen.

Mit diesem Rezept kannst du einen Lippenstift in der Farbe deiner Wahl herstellen. Du kannst ein beliebiges natürliches Färbemittel wählen oder mehrere Stoffe mischen, um den gewünschten Farbton zu erhalten.

Zutaten:

1 TL Bienenwachs

1 TL Kakaobutter

1 TL Kokosöl

½ TL Olivenöl

Natürliches Färbemittel (z.B. Rote-Bete-Pulver, Kakao, Kurkuma)

Zubereitung:

Bienenwachs, Kakaobutter, Kokos- und Olivenöl in einem Wasserbad schmelzen.

Natürliches Färbemittel hinzufügen (je nach Farbintensität).

Flüssige Masse in Behälter füllen und Lippenstift aushärten lassen.

Beachte, dass die Farbe im flüssigen Zustand dunkler wirkt, als sie im Endergebnis letztendlich ist. Füge also etwas mehr von dem Färbemittel hinzu, um die gewünschte Farbintensität zu erreichen.

Mascara selber machen

Ein Klassiker im Schminkkoffer ist die Mascara. Allerdings enthalten Wimperntuschen in der Regel erdölbasierte Paraffine, Silikonöle und weitere Inhaltsstoffe, die sogar krebserregend sein können. Um diesem Risiko zu entgehen, kannst du dir deine Mascara selbst herstellen.

Diese natürliche Mascara kannst du bedenkenlos benutzen und ist auch für Menschen mit Hautunverträglichkeiten geeignet. Da sie keine chemischen Stoffe enthält, ist sie allerdings nicht wasserfest und hält auch sonst nicht ganz so gut wie herkömmliche Wimperntusche.

Zutaten:

1 Messerspitze Speisestärke

1 TL weiße Tonerde

1 TL Aktivkohle

1 TL Wasser

½ TL Aloe-Vera-Gel

Zubereitung:

Stärke, Tonerde und Aktivkohle verrühren.

Aloe Vera und Wasser unterrühren und 5 Minuten stehen lassen.

Mascara in Tube oder Tiegel umfüllen.

Bei Zimmertemperatur ist die selbstgemachte Mascara maximal einen Monat haltbar. Wenn du sie im Kühlschrank aufbewahrst, kannst du die Haltbarkeit etwas verlängern.

Bio-Shampoo selber machen

Shampoo ist nicht gleich Shampoo. Für jeden Haartyp, jedes Problem und jeden Bad-Hair-Day gibt es diverse Shampoos zu kaufen. Doch so anspruchsvoll ist unser Haar überhaupt nicht! Eigentlich ist es mit wenigen natürlichen Pflegestoffen schon sehr zufrieden.

Überflüssige Silikone, Duftstoffe, Parabene und Mikroplastik schaden dem Haar eher, als dass sie es pflegen. In wenigen Schritten kannst du dir dein ganz individuelles Bio-Shampoo selber machen.

Um dein Shampoo selber zu machen, benötigst zu im ersten Schritt die Grundmasse. Mit dieser kannst du später ätherische Öle, Kräuterauszüge oder Blüten kombinieren.

Als Basiszutat benötigst du Seifenlauge in Bio-Qualität. So stellst du sicher, dass die Inhaltsstoffe deines Shampoos schadstofffrei sind. Du findest Bio-Seifen in klassischen Drogeriemärkten, Bioläden oder Wochenmärkten. Achte darauf, dass die Seife palmölfrei ist.

Für eine selbstgemachte Seifenlauge benötigst du:

15 g neutrale Seife in Flocken

250 ml destilliertes Wasser (kochend)

Diese beiden Zutaten sind die Grundlage deines selbstgemachten Shampoos. Löse die Seifenflocken dafür im heißen destillierten Wasser auf.

Lavendel-Shampoo selber herstellen für jeden Haartyp

Mit Lavendel kannst du kaum etwas falsch machen: Er ist für jeden Haartyp geeignet. Machst du dir daraus ein Shampoo selber, hinterlässt er ein erfrischendes Gefühl auf der Kopfhaut, da er die Durchblutung anregt.

Zutaten:

250 ml Seifenlauge als Grundlage (siehe oben)

25 g getrocknete Lavendelblüten

25 ml Lavendeltinktur

einige Tropfen ätherisches Lavendelöl

150 ml Wasser

1 leeres Gefäß

Zubereitung:

Lavendelblüten mit 150 Milliliter kochendem Wasser übergießen.

Drei Stunden ziehen lassen.

Lavendelsud abgießen und die Lavendeltinktur sowie das ätherische Öl dazugeben.

Lavendelwasser mit der Seifenlauge vermengen und in ein leeres Gefäß füllen.

Das Lavendelshampoo hält im Kühlschrank bis zu zwei Wochen

Weitere Optionen für selbstgemachtes Shampoo

Neben Lavendel bieten sich besonders Brennnessel gegen dünnes Haar, Rosmarin gegen fettendes Haar, Pfefferminz im Sommer, Teebaumöl oder Zedernholzöl an.

Du kannst deine Haare sogar ohne Shampoo waschen. Dafür eignen sich beispielsweise Roggenmehl oder Heilerde.

Auch mit Haarseifen kannst du deine Haare schonend pflegen.

Die Alpenschau wünscht viel Erfolg beim Herstellen der eigenen Naturkosmetik!

Shampoos, Badezusätze oder Make-Up selber zu machen kann jeder. Man benötigt weder viel Zeit noch Aufwand, um seine eigene persönliche Kosmetik herzustellen. Mit wenigen Zutaten und detaillierten Arbeitsanweisungen kannst du deine Naturkosmetik günstig und in wenigen Minuten ganz alleine herstellen. 250 Rezepte für Kosmetikprodukte von Kopf bis Fuß!

Wertvolle Tipps aus der Naturapotheke der Alpen findest du in unserer Kategorie: „Naturheilkraft"

