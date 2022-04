Naturheilmittel Braunhirse: Geheimtipp bei chronischen Schmerzen

Für chronische Schmerzen bei Arthrose oder Arteriosklerose ist Braunhirse und das enthaltene Mineral Silicium ein Geheimtipp zur Linderung und Heilung.

Hirse ist eine der ältesten Kulturpflanzen. Schon seit Urzeiten wird sie nicht nur als beliebtes Nahrungsmittel, sondern auch als Heilmittel geschätzt.

Viele kennen sicherlich Braunhirsemehl, doch nur wenigen ist bewusst, dass es für Zähne, Knochen, Bindegewebe und Gelenke ein wahres Supertalent ist.

Es gibt Nährstoffe, die nachweislich den Gelenkknorpel wieder aufbauen, den Stoffwechsel des Gelenkknorpels und der Gelenkkapsel anregen, die Gelenkschmierung fördern und last but not least die Entzündungsmediatoren hemmen – kurz: Arthrose natürlich heilen! Hier weiter >>>.

Heilmittel Braunhirse bei chronischen Schmerzen

Die Meinungen über das Vollkorngetreide gehen auseinander.

Die einen bezeichnen sie als eine ungeschälte Speisehirse, die anderen als “spezielle Hirsesorte”. Diese Hirsesorte ist zum Schälen ungeeignet, da die Schale und der Mehlkörper fest miteinander verbunden sind.

Dieser enge Zusammenschluss schützt auch vor Pilzbefall bzw. Pilzerkrankung. An den äußeren Randschichten des Getreidekorns sind die meisten Spurenelemente sowie Mineralstoffe lokalisiert – unter anderem auch das wertvolle Mineral Silicium.

Dieses Vollkorngetreide enthält kein Gluten, welches auch als Klebereiweiß bekannt ist. Andere Getreidearten wie Roggen, Dinkel, Weizen und Hafer enthalten dieses Klebereiweiß, was ebenfalls zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann.

Bereits seit einiger Zeit erhält man Braunhirse in Form von feinem Mehl, das zur Bekämpfung chronischer Schmerzen esslöffelweise in Speisen und Getränke gerührt oder auch in kleinen Mengen in Brotrezepturen eingesetzt werden kann.

Mit Hilfe eines speziellen Mahlverfahrens, dem so genannten Zentrophanverfahren, kann die Braunhirse samt ihren wertvollen Randschichten so fein zerkleinert werden, dass deren Inhaltsstoffe jetzt auch für uns Menschen verfügbar sind und sehr leicht verwertet werden können.

Braunhirse ist reich an Mikronährstoffen

Die Braunhirse ist reich an Mineralstoffen und Spurenelementen wie natürlichen Fluoriden, Schwefel, Eisen, Magnesium und Zink. Auch Vitamine, wie etwa die meisten der B-Gruppe sind reichlich in der Hirse vorhanden.

Ein besonders wertvoller Mineralstoff, den die Braunhirse liefert, ist das Silicium in Form von Kieselsäure. Kieselsäure besteht zu einem Drittel aus Silicium, einem Spurenelement, das auch im menschlichen Körper zu finden ist.

Dort findet es sich insbesondere im Bindegewebe, in der Haut, den Zähnen und in den Knochen. Es ist auch unverzichtbarer Baustein der Knorpelmasse und Gelenke.

Besonders mit zunehmendem Alter beginnt die Knorpelabnutzung, Gelenksbeschwerden häufen sich und finden meist in einer Arthrose-Erkrankung ihren Gipfel.

Die ursprünglich siliciumreichen Lebensmittel (Getreide) werden im Rahmen der modernen Ernährungsweise stark verarbeitet verzehrt (Weißmehl und Produkte daraus). Bei dieser Verarbeitung wird ein Großteil des enthaltenen Siliciums entfernt.

Die bekannten Getreide wie Roggen und Weizen gehören mit nur etwa 0,06 und 0,11 Milligramm Silicium pro 100 Gramm nicht gerade zu den Silicium-Spitzenreitern. Der tägliche Siliciumbedarf eines erwachsenen Menschen wird jedoch offiziell auf etwa 30 Milligramm geschätzt.

In 100 Gramm Braunhirse stecken nun bereits etwa 500 Milligramm Silicium – wobei die Werte je nach Anbaugebiet deutlich schwanken können. Also können bereits 15 Gramm Braunhirse die gewünschte Tagesmenge an Silicium liefern.

Silicium leistet in unserem Körper einen wichtigen Beitrag zum Wachstum der Haare und der Fingernägel. Daher kann der regelmässige Verzehr der Braunhirse auch bei Haarausfall und brüchigen Fingernägeln zum Einsatz kommen.

Natürliches Silicium aus Bambus in Bio-Qualität >>>

Silicium: Kieselerde ist gut für Haut, Haare und Nägel

Der Mensch hat schon früh erkannt, lange bevor das Silicium (bzw. die Kieselsäure) entdeckt wurde, dass Hirse auf Haut, Haare und Nägel eine kräftigende Wirkung hat und z. B. Haarausfall stoppen sowie geschwächtes, erschlafftes Bindegewebe und brüchige Nägel stärken kann. Mit zunehmendem Alter sinkt der Kieselsäuregehalt des Gewebes.

Eine deutsche Studie an der Universität Hamburg-Eppendorf mit 55 Frauen hat gezeigt, dass Kieselsäure die Haarqualität verbessern kann. Die Studienteilnehmerinnen nahmen über sechs Monate hinweg täglich 1 Esslöffel Silicium-Gel zu sich und die Haardicke nahm um 13 Prozent zu.

Genauso positiv wirkt sich das Spurenelement Silicium auf die Gelenke und Knochen aus, denn Silicium ist unter anderem an der Knochen- und Knorpelbildung beteiligt.

Braunhirse bei Arteriosklerose

Die Wände unserer Blutgefässe enthalten verhältnismässig hohe Mengen an Silicium.

Fehlt Silicium, so kann dieser Mangelzustand – gemeinsam mit einem Vitamin-C-Mangel– zu brüchigen Blutgefässwänden führen. Das Ergebnis sind Herz-Kreislauf-Probleme und Arteriosklerose (Arterienverkalkung).

Die Braunhirse liefert natürlich nicht nur Silicium, sondern auch jene Ballaststoffe, die dafür bekannt sind, die Blutfettwerte (Triglyceride, Cholesterin) zu senken, so dass auch auf diese Weise einer Arteriosklerose und anderen Herz- bzw. Gefässkrankheiten vorgebeugt werden kann.

In jungen Jahren ist man nun noch gut mit Silicium ausgestattet. Mit zunehmendem Alter nimmt der Siliciumgehalt der Gewebe jedoch kontinuierlich ab, was sich in vielen Beschwerden äussern kann. Einige nannten wir bereits wie Cellulite, Arteriosklerose und Gelenkprobleme.

Weitere Siliciummangelsymptome können Krampfadern sein, Hämorrhoiden, Faltenbildung, Bandscheibenschäden, eine verstärkte Neigung zu Knochenbrüchen, Durchblutungsstörungen, Schwindel und viele andere mehr.

In diesen Situationen sollte die Nahrung besonders siliciumreich sein. Zwar heisst es immer wieder, die üblichen Lebensmittel seien ausreichend mit Silicium bestückt, doch hängt der Siliciumgehalt stark von der Bodenqualität, von der Landwirtschaftsweise (bio oder nicht) und nicht zuletzt vom industriellen Verarbeitungsgrad der Lebensmittel ab.

Da gerade die ursprünglich siliciumreichen Lebensmittel (Getreide) im Rahmen der modernen Ernährungsweise stark verarbeitet verzehrt werden (Weissmehl und Produkte daraus) und bei dieser Verarbeitung ein Grossteil des enthaltenen Siliciums entfernt wird, kann dies zu einer Silicium-Mangelversorgung führen.

Interessanterweise heisst es, Siliciummangelsymptome seien nicht bekannt. Gleichzeitig wird die Existenz der oben genannten weit verbreiteten Erscheinungen (Bindegewebsschwäche, Cellulite, Krampfadern, Arteriosklerose etc.) sicher nicht bestritten – man bringt sie nur nicht mit einem Siliciummangel in Verbindung. Welch Versäumnis!

Natürlich ist ein Siliciummangel nicht die einzige Ursache dieser Gesundheitsbeschwerden, aber eine wichtige Mitursache. Kennt man sie und behebt man den Siliciummangel, kann damit ein entscheidender Risikofaktor beiseite geschafft werden.

Die sichere Braunhirse-Dosis: 1 bis 4 Esslöffel täglich

Der Phytinsäure – ein weiterer sekundärer Pflanzenstoff der Braunhirse – wird angelastet, dass sie mit Mineralstoffen Komplexe bilde, besonders mit Calcium, Magnesium, Eisen und Zink, so dass diese Mineralstoffe vom Organismus nicht mehr aufgenommen werden könnten, sondern ungenutzt ausgeschieden würden.

Ob die Phytinsäure durch diese Eigenschaft nun tatsächlich zu einem Mineralstoffmangel führen kann, hängt jedoch einerseits von der aufgenommenen Phytinsäuremenge ab und genauso von der gleichzeitig aufgenommenen Mineralstoffmenge.

Daher heisst es auch, dass die Phytinsäure nur dann einen Mineralstoffmangel verursachen könne, wenn sie in grossen Mengen gegessen werde, wie das beispielsweise bei einer reinen Ernährung mit Sojaprodukten der Fall sein könne.

Wenn nun aber jemand täglich 1 bis 4 Esslöffel Braunhirsemehl, Braunhirseflakes, Braunhirseflocken oder Braunhirsekeimlinge zu sich nimmt, dann handelt es sich dabei um einen minimalen Teil der täglichen Ernährung und sicher nicht um eine Alleinnahrung, die mit einer reinen Sojaernährung verglichen werden könnte, so dass die Gefahr eines Mineralstoffmangels in diesem Fall ausgeschlossen werden kann.

Im Gegenteil, die Braunhirse liefert ja – wie wir oben gesehen haben – sehr grosse Mengen an Mineralstoffen, das heisst, sie gleicht die Komplexbildung durch die Phytinsäure ganz schnell wieder eigenständig aus.

Silicium-Rezept mit Braunhirse

Dieses Rezept, das mit reichlich Silicium für gesunde Haut, dichtes Haar, harte Fingernägel, belastbare Gelenke und ein starkes Bindegewebe sorgt, kann ein- bis zweimal täglich verzehrt werden:

1 bis 2 Esslöffel Braunhirseflocken oder Braunhirse-Keimlinge,

1 Esslöffel Haferflocken (oder frisch gemahlener Hafer)

und einige wenige Rosinen/Sultaninen mit etwas Wasser vermischen,

20 Minuten quellen lassen und einen frisch geriebenen Apfel unterrühren.

Braunhirse ist ein Rettungsanker für viele Schmerzgeplagte, in einer Zeit, wo man versucht, viele Naturheilmittel ganz abzuschaffen, weil sie angeblich eine schwere Gefahr für die Volksgesundheit sind.

Braunhirse ist wirklich eine wunderbares und einfaches Natur-Heilmittel.

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit mit der Heilkraft der Natur!

