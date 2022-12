Mondkraft heute 6. Dezember 2022 – Merkur in Steinbock – Mondpause

Die Mondkraft heute am Nikolaustag sorgt durch die Quadratstellung von Merkur und Jupiter für massive Spannungen. Der markante Zeichenwechsel von Merkur in den Steinbock fordert zum vorsichtigen Handeln auf. Pluto und Neptun wirken positiv auf die kraftlose Zeit der Mondpause ein. Geben wir keine Geheimnisse preis! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 21.50 Uhr im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in Schütze – Merkur Quadrat Jupiter – Mond Trigon Pluto – Mond Sextil Neptun – Merkur in Steinbock – Mondpause zum Mond in Zwillinge.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Erledigen wir heute nur, was unbedingt notwendig ist. Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier in der Mondpause

Bevor der Stier-Mond in die Mondpause geht, verlangt das Quadrat zwischen Merkur und Jupiter heute am Nikolaustag unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir neigen dazu, vieles zu versprechen, aber kaum etwas davon umzusetzen. Generell sind wir zwar gebefreudig und anderen durchaus wohlgesonnen, jedoch allzu unpraktisch veranlagt. Wir fallen mit der Tür ins Haus und die Gefahr, dass wir uns verplappern, indem wir Vertrauliches genau zum ungünstigsten Zeitpunkt ausplaudern, ist besonders hoch. Unsere Indiskretion wir allerdings nachteilige Folgen haben.

Beim Merkur Jupiter Quadrat kommt es häufig zu unpraktischen und unrealistischen Ideen. Wir sind zwar sehr ideenreich, allerdings sind unsere Vorhaben realitätsfern und praktisch nicht umsetzbar. Wir erscheinen auch äußerst unorganisiert und innerlich unausgewogen. Trotz allem sind wir dennoch positiv gestimmt und gehen optimistisch an unsere Pläne heran – auch wenn diese nicht mit Erfolg gekrönt sein werden. Hüten wir uns deshalb vor allzu großen Erwartungen!

Allgemein hören wir uns selbst gerne reden und möchte andere belehren. Daher wirken wir eingebildet und arrogant. Um unser Umfeld zu beeindrucken, neigen wir auch dazu, hochtrabend von Dingen zu sprechen, von denen wir im Grunde gar nichts verstehen. In unseren Ansichten sind wir zudem überaus veränderlich und wankelmütig, was ein schlechtes Urteilsvermögen und Unzuverlässigkeit zur Folge hat.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Am Abend geht der Stier-Mond dann in die Mondpause, wobei wir bereits am frühen Nachmittag spüren werden, wie die Kraft nachzulassen droht. Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto wird uns jedoch mit ausreichend Energie versorgen, damit wir trotz der Quadratstellung von Merkur und Jupiter gut durch die Mondpause kommen. Pluto schenkt uns emotionale Unterstützung, die wir während der Mondpause zum Mond in Zwillinge gut gebrauchen können. Auch Neptun, der Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, greift wohlwollend in das Tagesgeschehen ein. Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können. Neptun schenkt uns Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden. Nutzen wir die positiven kosmischen Energien, die uns auf neue Wege und zu klaren Ansichten führen können!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur im Steinbock

Merkur wechselt am frühen Abend ebenfalls das Zeichen und kann mit dem erdigen Steinbock durchaus wichtige Impulse setzen, wenn wir nicht zu engstirnig an unsere Vorhaben herangehen und außerdem darauf achten, alle Vor- und Nachteile gründlich abzuwägen, bevor wir weitreichende Pläne in Angriff nehmen. Merkur in Steinbock macht uns aber auch realistisch und zeigt uns, was nun zu tun ist, um eine Verbesserung unserer Lebensumstände zu erreichen.

Wer jetzt bereits das neue Jahr planen will, der kann mithilfe des Steinbock-Merkur analysieren, wie das letzte abgelaufen ist und daraus neue Ziele ableiten. Beim Steinbock gilt es immer, Vertrauen zu entwickeln und das innere Licht zu suchen. Merkur in Steinbock sollte deshalb auch auf spirituelle Gedanken gelenkt werden. Positiv zu werten ist die Fähigkeit des Steinbock-Merkur, folgerichtig denken zu können.

Wir sind zudem präzise in Wort, Schrift und Sprache und häufig gesegnet mir der Fähigkeit guter Rhetorik. Jedoch besteht die Neigung dazu, alles was nicht materiell und statusmäßig wichtig ist, zu vernachlässigen und gering zu schätzen. Auch müssen wir uns davor hüten, Entscheidungen knallhart zu treffen und auf Biegen und Brechen alle Pläne durchsetzen zu wollen – Denn dann würde vieles schief gehen!

Erst sortieren und prüfen, dann erkennen, was wir wirklich umsetzen können – das ist die Stärke von Merkur im Steinbock. Bei der Gelegenheit können wir dann auch noch unsere Steuerunterlagen sortieren und unsere Bücher und abgelaufenen Essensvorräte aussortieren.

Wenn wir mit Gründlichkeit und Optimismus ans Werk gehen, dann können wir alle unsere Ziele erreichen und Pläne erfolgreich umsetzen!

.

Das Astrologische Jahresbuch ist auch im Marsjahr 2023 ein wertvoller Begleiter – mit einer individuellen Aussage für jeden Tag! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft dabei, die Richtung der persönlichen Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2023 >>>.

..

Mond in Zwillinge nach der Mondpause



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Kurkuma beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, denn die heilende Wurzel hemmt die Blutgerinnung und senkt den Cholesterinwert. In modernen Studien wurden die günstigen Wirkungen bei Arthritis, Schuppenflechte, entzündlichen Darmerkrankungen und bei Krebserkrankungen bestätigt. Kurkuma steigert auf natürliche Weise das Wachstum von Gehirnzellen und funktioniert auch als natürliches Schmerzmittel ohne Nebenwirkungen. Sogar gute Laune macht die Gelbwurz.

Kurkuma-Kapseln vegan >>>

.

*****

.

Der neue Rauhnacht-Kalender ist da!

Er schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

Rauhnacht-Kalender jetzt hier bestellen >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Die Rauhnächte gelten als klassische Räucherzeit! Gerade in den Rauhnächten, zum Abschluss eines Jahres mit seinen guten und negativen Erlebnissen, hilft uns Räuchern mit seiner reinigenden Wirkung, in sich zu gehen, Altes abzuschließen und den Weg für Neues zu öffnen. Diese Tage des Innehaltens eignen sich hervorragend für Selbstreflexion und Bestandsaufnahme.

Gelebte Rauhnächte >>>

Räucherwerk für die Rauhnächte >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

In dieser herausfordernden Zeit müssen wir immer wieder mit Stress-Situationen und Gefühlsschwankungen rechnen. Wenn uns alles zu viel wird – Einfach mal für zwei Minuten die Augen schließen und tief durchatmen.

.

Die Räuchermischung Lichtbringer ist eine wunderbar klärende Räuchermischung mit frischen und hochwertigen Räucherstoffen. Sie klärt die Energie, sowohl in unseren Räumlichkeiten als auch in unserer Aura.

Lichtbringer – klärende Räuchermischung >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Die Bekämpfung von Schädlingen auf den Blättern unserer Zimmerpflanzen ist nun besonders effektiv.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Natürlich Entgiften >>>

.

.

NUTZE DIE HEILKRAFT DER NATUR >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Nikolaustag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.