Mondkraft heute 4. Juli 2023 – kreativer Mond im Steinbock – Portaltag

Die Mondkraft heute am Portaltag führt den ernsthaften Steinbock-Mond in die Mondpause zum lebenslustigen Wassermann. Inspirierende und positive Konstellationen schenken einen kreativen Tag voller Begeisterungsfähigkeit und überraschenden Entwicklungen. Setzen wir Pläne in die Tat um! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 19.30 Uhr im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Mond Trigon Uranus – Mond Sextil Neptun – Mond Konjunktion Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Setzen wir uns keine Ziele, die wir nie erreichen können!

Portaltag-Mondkraft heute mit Mondkalender – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute meint es mit dem Steinbock-Mond vor der Mondpause besonders gut mit uns, denn ungewöhnlich positive Konstellationen sorgen dafür, dass wir einen harmonischen Tag genießen können. Es gibt nicht viele Tage wie diese, wo uns die Planeten soviel positive Energie schenken. Da auch Erneuerer Uranus im Spiel ist, werden wir einige Überraschungen erleben, die uns völlig neue Perspektiven eröffnen. Uranus wird immer dann aktiv, wenn der Plan zur Weiterentwicklung ruft – ein enormer Strom der Erneuerung flutet unser Energiefeld.

Die harmonischen Mondaspekte unterstützen den ernsthaften Steinbock und nehmen ihm etwas von seinem sturen Pflichtbewusstsein, so dass wir voller Freude völlig neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können. Da uns der Vollmond im Steinbock auch heute noch unterstützt, finden wir die Lösung für ein schon länger bestehendes Problem, was zu einer dauerhaften Verbesserung führen wird.

.

.