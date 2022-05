Mondkraft heute 31. Mai 2022 – Mond in Zwillinge am Wendepunkt

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge am Wendepunkt der kosmischen Kräfte bringt durch einen quergestellten Neptun Enttäuschungen und Missverständnisse mit sich. Saturn im Wassermann wirkt den negativen Energien tatkräftig entgegen. Alles ist möglich! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge am Wendepunkt – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur – Mond Trigon Saturn – Mond Quadrat Neptun.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir unseren Interessen nach und zeigen uns aufgeschlossen für alles Neue.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Zwillinge am Wendepunkt

Die Mondkraft heute führt uns durch den Mond in Zwillinge in die Leichtigkeit des Seins, wobei wir die Offenheit und Neugier, die von den Zwillings-Energien ausgelöst werden nutzen können, um die gewonnenen Erkenntnisse des gestrigen Neumondes mit spielerischer Leichtigkeit umzusetzen, der uns dazu aufgefordert hat, alles was uns begegnet mit offenen Armen zu empfangen. Lassen wir den Veränderungen ihren Raum und geben wir dem Wunsch nach, neue Erfahrungen zu sammeln.

Der luftig-leichte Zwillinge-Mond kann uns an diesem Wendpunkt auch dabei helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen. Blicken wir tief in unser Inneres und nutzen wir die Mondenergie, um auf unser altbewährtes Wissen zurückzugreifen. Viele lang verdrängte Erinnerungen oder auch Begebenheiten stoßen uns mit der Nase auf all jenes, was wir bereits viel zu lange vor uns her geschoben haben.

Die positiven Zwillinge-Energien werden jedoch von Neptun überschattet, der im Quadrat zum Mond steht. Durch diesen Aspekt gehören Missverständnisse und Enttäuschungen zur Tagesordnung, die sich durch alle Bereiche ziehen werden. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger werden.

So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte.

Bewahren wir uns einen gesunden Realismus!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge am Wendepunkt

Ein besonders harmonischer Mondaspekt kann dem störenden Neptun-Einfluss entgegenwirken, denn Saturn im Wassermann sorgt durch ein Trigon mit dem Zwillinge-Mond dafür, dass wir voller Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbewusstsein alle Ziele verfolgen, die uns ein gewaltiges Stück weiter auf unserem Weg zum Erfolg bringen können. Nutzen wir diese Konstellation und kümmern wir uns um unser Weiterkommen, wobei uns die Zwillinge-Energie dabei unterstützt, mit der nötigen Leichtigkeit an die Dinge heranzugehen.

Das Trigon gehört zu den harmonischsten Verbindungen in der Astrologie und beschenkt uns mit Qualitäten, ohne dass wir uns hierfür anstrengen müssen. Ein Trigon ist so etwas wie ein Königswinkel, eine Kraft, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben, allerdings werden wir auch zum Nichtstun verleitet, so dass der harmonische Saturn-Einfluss ungenutzt verpuffen kann, wenn wir ihn nicht zu nutzen wissen.

Lassen wir uns keine der Chancen entgehen!

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge am Wendepunkt



Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

*****

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

*****

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Kümmern wir uns einmal nur intensiv um die Gegenwart. Blenden wir das Gestern und das Morgen aus, denn dann kann sich eine tiefe Entspannung breit machen!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Besonders geeignet sind Zwillinge-Tage, um alles zu pflanzen, was ranken soll.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

