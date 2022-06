Mondkraft heute 3. Juni 2022 – Merkur direktläufig – Mondpause

Die Mondkraft heute führt mit positiven Aspekten durch die Mondpause zum Mond in Löwe. Merkur direktläufig rückt nun vieles wieder gerade und verlangt eine Rückschau. Nehmen wir uns vor Pluto in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 20.39 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne – Mondpause – Merkur direktläufig – Mond Opposition Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Löwe-Energie bringt unsere Führungsqualitäten und unseren inneren Helden zum Vorschein. Teilen wir unsere Kräfte jedoch gut ein!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Löwe

Bevor heute Abend der Mond vom Krebs in das Tierkreiszeichen Löwe wechselt, wird uns die Mondkraft heute in der Mondpause mit positiven Konstellationen verwöhnen. Die emotionale Stimmungslage ist vollkommen ausgeglichen und wir fühlen uns bereit, voller Mut und zuversichtlich nach vorne zu blicken. Durch unbändigen Tatendrang und neu gewonnener Energie bringen wir trotz der Mondpause zum Mond im Löwen viel Schwung und neuen Elan in unseren Alltag.

Während es uns sonst während einer Mondpause an Kraft und Energie zu fehlen scheint, ist in der Mondpause zum Mond im Löwen genau das Gegenteil der Fall. Wir können von wundervollen Mondenergien profitieren, denn fast alle Planeten stehen in einem Sextil zum Mond und schenken ein Feuerwerk von einzigartig positiven Einflüssen, die uns den ganzen Tag hindurch begleiten – Wir müssen nur zupacken!

.

.

Wir müssen uns allerdings vor Pluto in Acht nehmen, der durch eine Opposition zum Mond für Spannungen sorgen wird. Wir werden durch die negativen Pluto-Einflüsse zu Machtkämpfen verleitet, die sich auch innerhalb der Familie zeigen können und, wenn wir nicht aufpassen, den Tag mit Konflikten belasten.

Pluto konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie auf konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromisslose Erneuerung. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch sehr zerstörerisch sein können.

Lassen wir uns von den negativen Pluto-Energien nicht runterziehen!

.

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur direktläufig

Um 10.00 Uhr beendet Merkur seine Rückläufigkeit und läuft wieder vorwärts, weshalb die Verständigungsschwierigkeiten, die er ausgelöst hat, nun beendet sind. Merkur direktläufig erlaubt es uns, wieder klarer zu denken und Entscheidungen zu fällen. Es können jetzt erneut Verträge unbedenklicher unterzeichnet oder größere Kaufvorhaben realisiert werden.

Wir erkennen aber auch, worum es jenseits aller Missverständnisse der zurückliegenden Wochen eigentlich gegangen ist. Nutzen wir die Gelegenheit, um durch den Einfluss von Merkur direktläufig wichtige Angelegenheiten in unserem Sinne zu regeln. Die kommende Zeit eignet sich nun für klärende Gespräche, vor allem dann, wenn Merkur in seiner Rückläufigkeit für größere Konflikte gesorgt hat.

Jetzt, da der Merkur wieder direktläufig ist, ist es, als würde er endlich wieder aufwachen. Obwohl er noch nicht bei voller Stärke ist, können wir uns darauf einstellen, dass der Frust der letzten Wochen immer weiter nachlässt. Überlegen wir, was uns diese rückläufige Phase gelehrt hat und wo es noch Korrekturen bedarf – insbesondere in geschäftlicher oder finanzieller Hinsicht.

Machen wir uns die Gedanken, Ideen und Absichten von Merkur direktläufig zunutze!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe



.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn du das Gefühl hast, dass nichts voran geht und du nur vom Pech verfolgt wirst, ist es an der Zeit für mehr Selbstbewusstsein zu sorgen. Richte deinen Blick nach vorne und lass dich von den dynamischen Energien zu Höchstleitungen antreiben.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Bei zunehmenden Mond sollte man keine Pflanzen zurückschneiden, das würden sie vermutlich nicht überleben. Obst- und Ziergehölze können hingegen nun veredelt werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.