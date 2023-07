Mondkraft heute 29. Juli 2023 – Mond im Schützen und Zeichenherrscher Jupiter

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen schenkt durch Zeichenherrscher Jupiter Zuversicht, Hoffnung und völlig neue Möglichkeiten. Neptun löst ein Gefühlschaos aus. Lassen wir uns nicht verunsichern! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Stier – Mond Quadrat Neptun – Mond Trigon Saturn. .

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vieles kann gelingen, wenn wir im Überschwang der Gefühle nicht übertreiben. Blicken wir optimistisch nach vorne!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen und Zeichenherrscher Jupiter

Jupiter, der Planet für Expansion, Wachstum und geistige Entwicklung lässt uns „das große Ganze“ erkennen, was umgesetzt werden muss und was es braucht, dass wir alles vorwärts bringen können, was wir uns vorgenommen haben. Jupiter facht die Abenteuerlust an, wir müssen lediglich aufpassen, dass wir in unserer Euphorie nicht gleich über das Ziel hinauszuschießen.

Wenn wir uns mit Begeisterung, aber zugleich auch mit Bedacht an die Projekte machen, die uns wichtig sind, dann kann uns nichts mehr stoppen, denn mit Jupiter haben wir die Gelegenheit, uns selbst zu verwirklichen. Wir erhalten die Chance, unser Leben noch etwas mehr in die Richtung zu schubsen, die wir uns vorstellen. Wir glauben an uns und daran, dass wir es verdient haben, glücklich zu sein.

Dank einer optimistischen Sicht auf die Dinge ziehen wir das Glück auch regelrecht an. Die Energie von Jupiter wirkt in vielen Bereichen als eine Art Türöffner und mit ihm an der Seite fällt uns alles viel leichter. Jetzt geht es darum, die Dinge voranzutreiben und den Rahm abzuschöpfen.

