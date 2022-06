Mondkraft heute 28. Juni 2022 – Mondpause – Neumondphase – rückläufiger Neptun

Die Mondkraft heute führt nach der Mondpause mit dem sensiblen Mond im Krebs in die Neumondphase. Neptun wird rückläufig und richtet den Blick nach Innen. Fällen wir emotionale Entscheidungen und lassen unseren Gedanken Taten folgen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 13.55 im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mondpause – Neumondphase zum Neumond im Krebs – rückläufiger Neptun.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Mond im Krebs kann für Körper und Geist aufwühlend sein – Entspannung ist angesagt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Krebs in der Neumondphase

Wir starten heute kraftlos und unmotiviert in den Tag, da uns die Mondpause zum Mond im Krebs, die bereits um 4.40 Uhr begonnen hat und erst mit dem Mondwechsel um 13.55 Uhr endet, nicht in Schwung kommen lässt. Da wir uns jedoch bereits in der Neumondphase zum Neumond im Krebs befinden, der morgen früh ab 4.53 Uhr seine erneuernde Kraft entfaltet, werden wir die zukunftsorientierten Energien schon während der Mondpause spüren.

Nehmen wir den kosmischen Kraftschub der Erneuerung herzlich in Empfang. Denn was wir heute in der Neumondphase noch in Gang setzen und auf den Weg bringen, kommt beim morgigen Neumond fast von alleine ins Rollen und wird uns weniger Sorgen machen als wir befürchtet haben. Auch lohnt es sich, heute Nacht auf die Träume zu achten. Sie können uns wertvolle Hinweise zu einem Familien-Thema geben, dass wir beim Neumond der Auflösung übergeben können.

.

.

Nach der Mondpause wird durch den Zeichenwechsel in den einfühlsamen Mond im Krebs in erster Linie unser Wunsch nach emotionaler Sicherheit und Geborgenheit übermächtig. Die sensiblen Mondenergien wecken unsere gefühlvolle Seite, gleichzeitig sind wir aber besonders empfindlich und nicht besonders nervenstark, so dass wir immer wieder mit Stimmungsschwankungen rechnen müssen.

Wir sollten deshalb darauf achten, dass wir unser inneres Gleichgewicht wahren, da wir in Bezug auf Spannungen, Aggressionen oder Ungerechtigkeiten sehr emotional reagieren werden. Die Vergangenheit schlägt allerdings nun die Türen zu, so dass wir uns neu aufstellen dürfen. Unsere echten Gefühle, die sich durch den feinfühligen Mond im Krebs zeigen, sind dabei gute Wegweiser.

Kümmern wir uns in dieser Neumondphase um unser Weiterkommen im Leben!

.

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Neptun rückläufig

Neptun rückläufig wird uns bis zum 3. Dezember 2022 begleiten und fordert dazu auf, dass wir uns auf uns selbst, auf unsere Gedanken und Gefühle konzentrieren. Dabei sind die Auswirkungen von Neptun weniger drastisch als es bei der Rückläufigkeit von anderen Planeten der Fall ist. Es werden die kosmischen Grenzen auflöst, wobei dadurch falsche Vorstellungen, geistige Begrenzungen und Illusionen aufgeweicht oder aufgelöst werden. Mit dem rückläufigen Neptun wird auch so manches Geheimnis entschlüsselt und verborgene Informationen enthüllt. Mit Neptun rückläufig wird auch so manches Geheimnis entschlüsselt und verborgene Informationen enthüllt.

Uns sollte dennoch bewusst werden, dass einige Dinge nicht so sind wie sie scheinen. In dieser Zeit der Rückläufigkeit können wir uns zudem immer wieder körperlich und psychisch erschöpft fühlen, sind aber zum Ausgleich für Inspirationen jeder Art sehr empfänglich. Wenn wir uns auf die Einflüsse von Neptun rückläufig ganz einlassen, können wir eine starke Verbindung zu unserem Unterbewussten entwickeln und aus (Gefühls-)Mustern ausbrechen, die uns bislang im Griff hatten.

Neues wird durch Neptun rückläufig allerdings zurückgestellt, der Blick richtet sich nach innen und vergangene Themen werden behandelt. Dies hat Auswirkungen auf die verschiedensten Lebensbereiche, vor allem aber auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und die Gesundheit. Wir neigen außerdem dazu uns in Tagträume zu flüchten, denn solange Neptun rückwärts läuft, erscheint uns die Realität oftmals hart und unbequem. Wir erhalten jedoch auch die Chance, die vergangenen Wochen aufzuarbeiten und uns auf das Kommende vorzubereiten.

Nutzen wir Neptun rückläufig um mit der Vergangenheit endgültig abzuschließen!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem





.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigem Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Außer beim Wäschewaschen wird nichts richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorne anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

