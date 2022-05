Mondkraft heute 25. Mai 2022 – Mond im Widder – Mars im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder hebt durch den Zeichenwechsel von Mars im Widder das Energieniveau deutlich an und lässt gegensätzliche Kräfte aufeinanderprallen. Gehen wir mutig vorwärts, aber lassen besondere Vorsicht walten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars – Mars im Widder.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der heutige Tag ist wie geschaffen für alles, was Mut, Entschlossenheit und Tatkraft erfordert!

.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Der Mond im Widder zeichnet sich durch stürmische Mondenergien aus, die sich zum einen durch starke Emotionen zeigen, aber auch unsere Lebensenergie und Willensstärke wieder antreiben. Wir haben ein unerschütterliches Vertrauen in unsere eigene Fähigkeiten, so dass durch die dynamische Widder-Energie jetzt die beste Zeit ist, um Schwieriges anzupacken, denn klare Vorstellungen und die nötige Durchsetzungskraft werden uns zum gewünschten Ziel führen. Arbeiten, die in den letzten Tagen nur stockend vorangingen, können nun ebenfalls mit neuer Kraft und Lust weitergeführt und beendet werden.

Allgemein herrscht eine optimistische, energiegeladene Stimmung und der Drang nach Bewegung dürfte stark vorhanden sein. Wir können diese kosmischen Einflüsse nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen, denn die Zeit ist günstig, um Raum für Neues zu schaffen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Achten wir jedoch darauf, dass wir uns nicht verzetteln, denn die gestärkte Lebensenergie verlangt nach stetiger Abwechslung, so dass auch Neues schnell seinen Reiz verlieren kann. Bei aller Ungeduld oder Gereiztheit, die entstehen kann, sollten wir deshalb versuchen bedacht und achtsam zu handeln, um positive Ergebnisse zu erzielen.

Beim Mond im Widder geht es zudem um Neuanfänge und ums Kräfte mobilisieren für ein Ziel, das nur erreicht werden kann, wenn man alles andere hinten anstellt, wobei der dem Widder-Mond eigene Kampfgeist jedoch dazu verleitet, auf Biegen und Brechen zum Erfolg zu kommen. Dies bringt eine gewisse Ruhelosigkeit mit sich, die auch in Ungeduld und Wut umschlagen kann, wenn nicht alles nach Plan läuft.

Hüten wir uns davor, unseren Willen durchsetzen zu wollen!

.



.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars im Widder

Die dynamischen Energien des Widder-Mondes werden von Zeichenherrscher Mars noch befeuert, der ab heute ebenfalls im Widder steht, wo er sich bis 5. Juli aufhalten wird. Im positiven Sinne wir mehr Tatkraft und Durchsetzungsvermögen an den Tag legen, müssen uns jedoch auch darauf einstellen, dass die Streitlust und die Neigung zu explosiven Ausbrüchen zunimmt. Mars fordert uns aber durch die starken Energien immer wieder dazu auf, aktiv und in Bewegung zu sein und verlangt von uns, dass wir stets aufs Neue beweisen, dass wir den Willen zum Siegen haben.

Diplomatie ist allerdings beim Mars im Widder nicht gerade unsere Stärke, denn wenn jemand eine andere Meinung als unser vertritt, widersprechen wir sofort. Dies liegt auch daran, dass wir die Führung anstreben, diese auch bekommen und dann ohnehin keinen Widerspruch mehr dulden. Durch die vom Widder-Mars ausgelöste offene und direkte Art, vergreifen wir uns gerne einmal im Ton und wirken dann auf unsere Mitmenschen sehr verletzend.

Wenn sich durch die Mondkraft heute die Kraft von Herrscherplanet Mars im Widder mit dem dynamischen Widder-Mond vereint, sind somit der Wille zu Leistung, Sportsgeist und Wettbewerbsverhalten und gleichzeitig Bereiche, wo es zu Wut und Kampf kommen kann, angezeigt! Mars im Widder verleiht uns aber auch mentale Stärke, Lebendigkeit und die Entschlossenheit, erfolgreich sein zu wollen, so dass wir aufgrund der starken Durchsetzungskraft selbst größere Widerstände einfach aus dem Weg räumen können.

Lassen wir uns zu Höchstleistungen anspornen!

.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

Löwenzahn-Extrakt >>>..

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Selleriesaft wird weltweit als neues Wundergetränk gehandelt, und das aus gutem Grund: Reich an sekundären Pflanzenstoffen, Antioxidantien, Vitaminen, Bitterstoffen und ätherischen Ölen, entfaltet er seine Heilkraft auf vielen Ebenen. Als Anti-Aging-Wunder kommt er ebenso zum Einsatz wie beim Abnehmen oder als Beauty-Booster.

Heiltrank Selleriesaft >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Säen, pflanzen, pflegen, ernten und konservieren an Tagen, die günstige kosmische Einflüsse haben. Maria Thun verrät die wichtigsten Grundlagen und ihre besten Gartentipps von Frühjahr bis Herbst – leicht verständlich und für jeden im eigenen Garten anwendbar.

Gärtnern mit der einzigartigen Thun-Methode >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Traurigkeit, Angst, Wut – das sind negative Gefühle, die wir gerne unterdrücken, weil es weh tut, sich ihnen zu stellen. Das führt aber dazu, dass sie irgendwann mit Wucht aus uns herausbrechen und das ist noch viel schlimmer, als sie zuzulassen, wenn sie tatsächlich da sind.

.

Treten wir in Kontakt mit den vier Elementen und heilen so jeweils eine der vier Ebenen unseres Seins: Verstand, Gefühle, Seele und Körper.

Schamanische Selbstheilung >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Alle fruchttragenden Pflanzen können jetzt gedüngt und gepflegt werden. Alle störenden Triebe sollten dabei entfernt werden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt um Früchte und Gemüse haltbar zu machen, einzulagern und einzufrieren. Widder-Tage eignen sich zudem gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

.

Die ESPRIT Filterkaraffe ist der ideale Wasserfilter für Zuhause. Sein cleveres 4-Stufen-Filtersystem erzeugt Trinkwasser frei von Kalk, Metallen, Medikamentenrückständen und Pestiziden!

Lotus Vita ESPRIT Filterkaraffe >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.