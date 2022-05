Die magische Zahl 7 – Alle 7 Jahre ändert sich dein Leben!

Höhen und Tiefen, Begegnungen und Trennungen – für jedes große Ereignis gibt es seine Zeit.

In welcher Zeit befindest du dich jetzt? Ändert sich im Moment alles in deinem Leben?

So wie sich unsere Körperzellen alle sieben Jahre erneuern, soll auch unser Leben von der Magie der Zahl 7 beeinflusst sein.

Es heißt, das Leben folgt einem übergeordneten Plan, der für jeden einzelnen bestimmte Themen und Aufgaben vorsieht – und zwar alle sieben Jahre!

.

Die Lebenszahlen helfen uns, unsere verborgenen Talente und Berufungen aufzuzeigen und Gesundheit, partnerschaftliche sowie geschäftliche Beziehungen zu stärken. Mit der Analyse unserer Lebenszahl können wir lernen, unsere Potenziale zu entdecken, freizusetzen und ein ausgefülltes Leben zu führen – Hier weiter.

.

Die magische Zahl 7 – Das Geheimnis unseres Schicksals

Wenn es um das Geheimnis des Schicksals geht, ist die 7 eine magische Zahl.

Über sieben Brücken musst du geh’n. Sieben dunkle Jahre übersteh’n. Sieben Mal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein.“ So sangen einst die Rockgruppe Karat und Peter Maffay. In diesem Refrain liegt die Hoffnung, dass nach Ablauf bestimmter Fristen eine bessere Zeit beginnt.

Die Zahl 7 prägt unseren Alltag und verleiht ihm Rhythmus: Die Welt wurde in sieben Tagen erschaffen, ebenso viele Tage hat eine Woche. Es gibt sieben Weltwunder, sieben Zwerge im Märchen. Und dem Turteln im siebten Himmel folgt manchmal das verflixte siebte Jahr. Diese Reihe ließe sich beliebig fortsetzen.

.

.

Aber woher kommt die besondere Stellung der Sieben?

Hat die magische Zahl für uns vielleicht mehr als nur eine symbolische Bedeutung?

Die Zahl Sieben entspringt dem Kosmos

Wissenschaftler vermuten, dass die Sonderstellung der Sieben unter anderem auf astronomischen Phänomenen beruht. In der Antike hielt man die mit bloßem Auge gut erkennbaren Planeten und Sterne für Wohnorte der Götter. Und derer gab es sieben:

Sonne und Mond, mit den Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Selbst das Judentum und der Islam kennen sieben Himmel. Auch in der Geschichte des Christentums taucht die Zahl immer wieder auf: Das Vaterunser umfasst sieben Bitten. Wir kennen sieben Tugenden und ebenso viele Todsünden.

Ein weiterer Erklärungsversuch des Phänomens betrifft unsere Wahrnehmung. Der menschliche Schädel ist mit sieben Öffnungen ausgestattet: zwei Ohren (Hören), zwei Nasenlöchern (Riechen), zwei Augen (Sehen) und einem Mund (Schmecken). Diese Wahrnehmungsorgane sind also in einem gewissen Sinn unser Tor zur Welt.

Die Psychologie kennt eine weitere Variante zur Sonderstellung der Sieben: Vor über 300 Jahren untersuchte der britische Aufklärer John Locke die Auffassungsgabe Erwachsener und entdeckte dabei das sogenannte seven phenomenon, das Siebener-Phänomen. Er stellte bei seinen Studien fest, dass nahezu alle Versuchsteilnehmer sich nach dem kurzen Anblick mehrerer Gegenstände bis zu sieben Objekte merken konnten.

Auch die chinesische Zahlensymbolik räumt der Sieben so große Macht ein, dass sie Einfluss nimmt auf die Entwicklung der Frau: Mit sieben Monaten kommen die Milchzähne, mit sieben Jahren verliert man sie. Mit zwei mal sieben Jahren ist man geschlechtsreif, mit sieben mal sieben Jahren unfruchtbar.

.



.

Die spirituelle Autorin Penny McLean (66) beschreibt das Leben in zwölf Septennien, die sie eingebunden sieht in eine höhere, kosmische Weltenordnung.

„Unser gesamtes menschliches Leben ist ein einziger rhythmischer Vorgang und unser Körper ein gesamt-rhythmisches Kunstwerk, das aus den Kräften des Kosmos entstanden ist und mit jeder Zelle dem Taktschlag seines Erschaffers folgt“, schreibt McLean.

Sie ist überzeugt: Die natürlichen Rhythmen bestimmen unsere körperliche und geistig-seelische Entwicklung – und beeinflussen unser Schicksal.

Mehr noch: Der große Plan, dem das Leben folgt, sieht für jeden Menschen bestimmte Themen und Aufgaben vor, die ihm in Abständen von etwa sieben Jahren begegnen und die im Rahmen eines Kollektivplans der Menschheit zu erfüllen sind.

Geht es nach dem Gesetz der Sieben-Jahres-Schritte, haben wir die Chance, uns immer neu zu erfinden, denn in uns steckt mehr, als wir denken.

Unser Leben ist in ein kosmisches Gesamtgeschehen eingebettet und folgt einem schicksalhaften Sieben-Jahres-Rhythmus.

.

Was charakterisiert die einzelnen Jahrsiebte? Welche Lebensaufgaben bringen sie mit sich? Und welche Erfahrungen sind damit verbunden? Lernen wir den eigenen Lebensrhythmus zu verstehen und unser Leben aktiv mitzugestalten!

Alles neu in 7 Jahren >>>.

.



Die magische Zahl 7 – Finde dich in den Septennien wieder



*0 bis 7 Jahre

Der Weg vom Es zum Ich. Dem Baby geht es ums Überleben. Seine Bedürfnisse: Essen, Wärme, Berührung. Mit etwa drei Jahren werden wir uns unserer Eigenständigkeit bewusst. Wir lernen, indem wir andere kopieren und vertrauen darauf: Ich werde geliebt.

*8 bis 14 Jahre

Etwa mit acht Jahren ändert sich unsere Welt. Wir entwickeln eigene Wertvorstellungen. Hilfreich sind jetzt klare Regeln, die ein gutes Maß zwischen Autorität und Freiheit bieten. Jeder Übergriff und jede Verletzung während dieser Phase brennt sich in unsere Erinnerung ein.

*15 bis 21 Jahre

Der Jugendliche ist auf der Suche nach seelischer Heimat. Seine körperliche Entwicklung setzt ihn stark unter Druck. Er reagiert aggressiv und zieht sich zurück. Wir brauchen in dieser Phase Hilfe, Sicherheit und Vorbilder. Mehr und mehr entwickeln wir ein klares Bild von uns selbst.

*22 bis 28 Jahre

Hier wird das Ich von der Welt geformt. Wir werden selbstständiger, beginnen, unser Schicksal in die Hand zu nehmen. Wir arbeiten an uns und entwickeln unsere eigene Realität. Vorhandene Talente sollten spätestens jetzt genutzt werden, damit sie nicht verloren gehen.

*29 bis 35 Jahre

Das Ich formt seine Welt. Dieses Alter ist eine leistungsfähige Phase. Wir sind körperlich auf dem Höchststand. Der Charakter wird gefestigt, die eigenen Vorstellungen entmystifiziert und auf eine neue Basis gestellt. Unsere Energie setzen wir ein für die Familie, den Beruf oder für unser Herzens-Thema.

.



.

*36 bis 42 Jahre

Jetzt ist „Großreinemachen” angesagt. Entscheidungen werden korrigiert, innere und äußere Kämpfe ausgefochten. Ab jetzt gestalten wir bewusst unser eigenes Schicksal. Die Zeit der größten Aktivität geht über in eine Zeit, die die Antwort auf unser bisheriges Leben sein wird.

*43 bis 49 Jahre

Im siebten Jahrsiebt müssen wir oft mit Krisen und Unzulänglichkeiten fertigwerden. Im Alter von 42 bis 48 Jahren wird die eigene Berufung klarer, der Blick weitet sich. Die körperlichen Kräfte beginnen langsam nachzulassen. Das Schicksal zieht eine erste Zwischenbilanz.

*50 bis 56 Jahre

Das achte Jahrsiebt konfrontiert uns mit den dunklen Seiten der Seele. Die Macht des Schicksals offenbart sich dort, wo wir Widerstand geleistet haben. Es ist eine Zeit der Erfüllung – im positiven wie im negativen Sinn. Neue Perspektiven können sich eröffnen.

*57 bis 63 Jahre

Die Befreiung des Ich – unter diesem Motto steht dieses Alter. Es ist die Zeit der Reife angebrochen. Wir unterscheiden Wichtiges von Unwichtigem, sind bereit loszulassen. Das eigene Schicksal erschließt sich uns, die geistigen Kräfte sind erstmals stärker als die körperlichen.

*64 bis 70 Jahre

Das zehnte Jahrsiebt: eine Phase der Beobachtung und der Ausgeglichenheit. Widersprüchliches kann integriert werden. Erinnerungen an alte Träume werden wach. Unser Empfinden von Raum und Zeit verschiebt sich. Noch einmal ergeben sich neue Möglichkeiten.

*71 bis 77 Jahre

Wir gewinnen nochmals an Freiheit. Im elften Jahrsiebt haben wir unseren Platz gefunden. Zwar lassen die Kräfte weiter nach. Doch gelingt es nun, uns von Zwängen und Pflichten zu lösen. Der Geist erkennt das Wirken einer höheren Macht und das Geheimnis des Lebens und des Todes.

*78 bis 84 Jahre

Das zwölfte Jahrsiebt und die folgenden Jahre sind geprägt von der Akzeptanz, dass das eigene Leben endlich ist. Bilder aus Kindheit und Jugend kehren zurück. In Demut erkennen wir unsere Bedeutung im Lauf von Zeit und Welt und schließen Frieden mit uns und anderen.

.

Zwölf mal sieben Jahre.

So schließt sich der Lebenskreis.

Auch wenn unser persönliches Schicksal individuell ist und nur von uns selbst erkannt werden kann, so gibt es doch ein Gefühl der Beständigkeit und des Geborgenseins, dass unser Leben, jedes Leben, gewissen Rhythmen unterliegt.

Die Entscheidung, wie wir unser Lebensbuch füllen wollen, liegt bei uns. Wir sind die Autoren. Unsere Träume und unsere Bestimmung sind tief in uns verankert.

Wir sind jedoch im großen Buch der Menschheitsgeschichte nur eine kleine Zeile. Wer das erkennt, kann voller Gelassenheit allen weiteren Schritten seines Lebensweges entgegensehen.

Unser Schicksal ist nicht in Stein gemeißelt.

Jedes 7. Jahr schenkt uns die Chance, Neues zu lernen, Einstellungen zu korrigieren und Ziele zu erreichen.

Was für schöne Aussichten!

