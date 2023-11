Mondkraft heute 22. November 2023 – Sonne im Schützen – Mond im Widder

Die Mondkraft heute bereichert die Mondpause zum Mond im Widder mit positiven Planetenverbindungen. Die temperamentvolle Sonne im Schützen lässt den Energiepegel gewaltig ansteigen. Bleiben wir körperlich und geistig in Bewegung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 18.20 im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Skorpion – Mond Trigon Mars – Mond Sextil Pluto – Sonne im Schützen

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir uns bis zum Mondwechsel nicht zu viel vor. Der kraftvolle Mond im Widder bringt die Energie zurück!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Widder

Während der Mondpause, die heute bereits ab Mittag spürbar sein wird und um 18.20 Uhr mit dem Mondwechsel zum Mond im Widder endet, brauchen wir die innere Ruhe und Klarheit des Geistes. Wir erhalten durch die Mondpause die Gelegenheit, unsere Gedanken und Gefühle zu sortieren. Gönnen wir uns also kleine Verschnaufpausen, um vom Alltagsstress runterzufahren und in der Stille die Kraft zu finden.

Allerdings sorgen Mars und Pluto dafür, dass uns die Mondpause nicht zu sehr einschränkt. Mit Energieplanet Mars, der ein Trigon zum Mond bildet, können wir die nötige Kraft tanken, um besser durch die anstrengende Mondpause zu kommen. Unter diesem Mars-Einfluss haben wir mehr Lebenskraft und eine sorglose Einstellung gegenüber der Zukunft.

Wir strotzen nur so vor Aktivität, Energie und Schaffensdrang, so dass wir selbst schwierige Aufgaben trotz der Mondpause mit Bravour meistern können. Wir sind außerdem in der Lage uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen.

.

.

Durch ein Mond-Pluto-Sextil wird unsere Gefühlswelt vor der Mondpause positiv beeinflusst. Diese Konstellation verleiht uns zudem große Widerstandsfähigkeit, starkes Selbstvertrauen, positive Energie, durchschlagenden Willen, großen Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und Mut. Somit können wir alle bestehenden Schwierigkeiten und Hindernisse mit dem nötigen Ehrgeiz überwinden.

Bereits während der Mondpause wächst die Bereitschaft, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, ein angestrebtes Ziel zu erreichen. Die Mondkraft heute animiert uns dazu, die eigenen Ziele zu bestimmen, alte Ängste loszulassen und die innere Stärke zu aktivieren.

Lassen wir uns von den kraftvollen Energien leiten!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne im Schützen

Happy Birthday allen Schütze-Geborenen!

Mit dem Eintritt der Sonne in das temperamentvolle Feuerzeichen Schütze wird die allgemeine Energie dynamischer und schneller. Die Zeit fliegt nur so dahin und wir erhalten lebensbejahende Unterstützung durch Hoffnung und Zuversicht. Die Schütze-Energie der Sonne stärkt den Glauben und das Selbstvertrauen, so dass unser Leben wieder unbeschwerter und leichter wird, denn der unerschütterliche Schütze-Optimismus lässt uns regelrecht aufblühen.

Auf der Suche nach den Dingen, die für uns sinnvoll sind und uns wirklich entsprechen, begleitet uns die positive Kraft der Sonne im Schützen ebenfalls, da das Feuerzeichen aktiv werden will und nach Wahrhaftigkeit sucht. Die Schütze-Sonne lässt uns aber auch optimistisch in die Zukunft blicken: Das Glas ist derzeit nicht halb leer, sondern halb voll. Das gibt Hoffnung. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass wir unsere Situation zu positiv einschätzen oder uns selbst überschätzen.

Da uns die Sonne im Schützen bis zum 21. Dezember begleitet, wird auch allmählich ein deutlicher Wandel spürbar, denn nun dauert es nicht mehr lange, bis die spirituellen Energien der heiligen und mystischen Zeit unser Leben bereichern. Nutzen wir die Sonne im Schützen, um mit der Vergangenheit abzuschließen, damit wir das Fundament für eine von Lebensenergie und Lebensfreude getragene Zukunft errichten können.

Lassen wir uns von den Energien der Sonne im Schützen in eine wundervolle Zeit der Wandlung tragen!

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

