Mondkraft heute 22. Dezember 2023 – Sonne im Steinbock – Wintersonnenwende

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Stier in die Nacht der Wintersonnenwende. Die Sonne im Steinbock läutet den astronomischen Winteranfang ein. Erkennen wir, was wirklich wichtig ist! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier- aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Skorpion – Sonne im Steinbock – Wintersonnenwende – Thomasnacht – astronomischer Winterbeginn.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir uns heute zu entspannen und vermeiden jegliche Hektik. Nur so kommen wir an diesem besonderen Tag zur Ruhe.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier zur Wintersonnenwende

Die Mondkraft heute führt mit dem dem Mond im Stier in die Nacht der Wintersonnenwende – auch Thomasnacht genannt – und läutet mit der Sonne im Steinbock den astronomischen Winterbeginn ein. Die Tage werden nun langsam wieder länger und das Licht kehrt zurück. Auch wir selbst haben die Möglichkeit, uns auf den Weg des Lichts zu begeben, wenn es uns gelingt, unsere Schwächen zu überwinden.

Wir werden zu den spürbaren magischen Energien der Wintersonnenwende zudem von positiven kosmischen Einflüssen begleitet. Vor allem Neptun, Saturn und Jupiter werden wohlwollend in das Tagesgeschehen eingreifen. Tagesbestimmend ist bei der Mondkraft heute zur Wintersonnenwende jedoch der Einfluss von Sonne und Merkur, die sich zu einer harmonischen Konjunktion verbinden.

Konjunktionen der Sonne mit anderen Planeten haben immer einen großen Einfluss auf unser Leben, da die Sonne dabei sehr stark von dem jeweiligen Planeten beein­flusst und in eine spezielle Richtung gedrängt wird. Bei der heutigen Konstellation trifft die Willens- und Schöpferkraft der Sonne auf die Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeit von Merkur.

Die Mondkraft heute führt uns mit der Wintersonnenwende endgültig in eine Zeit des Wandels und fordert uns gleichzeitig auf, Licht ins Dunkel unserer verschütteten Seelenanteile zu bringen. Damit wir uns auf den Weg des Lichts begeben können, ist es auch notwendig, uns von allem Ballast zu befreien. Dies kann ein zu voller Kleiderschrank, ein unguter Lebensstil, können Energie raubende Beziehungen oder auch negative Gedanken sein!

Um zu einer tieferen Sinnhaftigkeit zu kommen, ist es nötig, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Im Loslassen und in der Achtsamkeit auf uns selbst können wir dann Licht und Frieden in uns finden. Stellen wir uns alten Verletzungen und noch nicht ganz verheilten Wunden. Deren Integration hilft uns, in uns ganz und heil zu werden.

Dort wo es uns jetzt hinzieht, wo alles ganz einfach zu gelingen scheint, dort finden wir unsere Erfüllung!

Kosmische Energie der Mondkraft heute zur Wintersonnenwende mit der Sonne im Steinbock

Wenn die Sonne am frühen Morgen vom feurigen Schützen in den ernsthaften Steinbock wechselt, kehrt kurz vor den Rauhnächten eine Zeit der Ruhe ein. Statt um Idealismus geht es nun um Realismus, eigene Standortbestimmung und die objektive, sachliche Wirklichkeit. Selbstverständlich reagieren wir in der Steinbockzeit auch ehrgeizig, sollten aber alles ohne Druck ausüben, da wir ansonsten nicht zum Erfolg kommen werden.

Mit der Sonne im Steinbock wird die allgemeine Stimmung zwar wieder etwas ernsthafter, aber wir strahlen viel Kraft und Stärke aus. Unsere Stunde ist nun gekommen, in der wir wichtige Menschen von unseren genialen Ideen und Visionen überzeugen können. Nutzen wir die Kraft der Steinbock-Sonne gerade heute zur Wintersonnenwende um Bilanz zu ziehen, etwaige Altlasten zu entsorgen und uns mit unseren neuen Visionen zu befassen.

Wir können bereits für das neue Jahr Pläne schmieden und neue Ziele setzen, die wir im Sonnenjahr 2024 durchaus erreichen können. Die Sonne im Steinbock beschreibt Gefühle, die uns auf auf besondere Weise überraschen und verblüffen werden. Offenheit und Ehrlichkeit sowie unser gesunder Menschenverstand ermöglichen es zudem, dass wir sowohl bei beruflichen als auch privaten Tätigkeiten zum Erfolg kommen.

Bei der Sonne im Steinbock wirkt außerdem Saturn, der Zeichenherrscher des Steinbocks, verstärkt auf uns ein. Zum einen wird dadurch unsere Konzentrationsfähigkeit gesteigert, zum anderen erkennen wir, was wirklich wichtig ist und werden dazu aufgefordert, uns dafür auch zielgerichtet einzusetzen und das Nebensächliche wegzulassen.

Lassen wir uns von den magischen Energie der Wintersonnenwende leiten und begeben uns auf die Reise in eine mystische Zeit!

Mondkraft heute mit Neptun in den Fischen zur Wintersonnenwende



Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wer nicht gerade mit unaufschiebbaren Pflichten beschäftigt ist, sollte sich ein wenig Zeit für sich reservieren. Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht wahren zu können.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Für Grabungsarbeiten im Garten ist die Zeit ebenfalls gut. Ernten wir Wurzelgemüse!

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen!

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden.

Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

