Mondkraft heute 21. Dezember 2023 – Mond im Widder und Herrscherplanet Mars

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder schenkt durch Zeichenherrscher Mars neue Kraft. Eine positive Verbindung von Merkur und Saturn bereichert diesen Tag. Setzen wir unsere Ideen in die Tat um! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in Schütze – Venus Opposition Uranus – Mond Trigon Mars – Merkur Sextil Saturn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir alles etwas ruhiger anzugehen, uns zu entspannen und Stresssituationen zu vermeiden, da uns diese besonders belasten können.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder und Zeichenherrscher Mars

Die unbändige Kraft von Herrscherplanet Mars können wir heute nutzen, um alles, was wir bereits auf den Weg gebracht haben, nun noch einmal kraftvoll voranzutreiben! Falls wir jedoch dazu neigen, an alten Strukturen und Mustern festhalten zu wollen, wird uns durch die Mondkraft heute deutlich aufgezeigt, was wir zurücklassen müssen und welche alten Denkmuster wir besser überwinden sollten.

Durch eine trigonale Verbindung von Mars mit dem Mond im Widder agieren wir vorwiegend aus unserem Bauch heraus, wobei sich besonders unser Taten- und Schaffensdrang in Harmonie mit unserer Gefühlswelt befindet. Unter diesem Mars-Einfluss haben wir aber auch mehr Lebensenergie und eine sorglose Einstellung gegenüber der Zukunft.

Möglicherweise verhalten wir uns jedoch unter diesem Aspekt ab und an etwas impulsiv, denn Kopfarbeit ist jetzt nicht unsere Stärke. Auch in der Liebe könnten wir eine Intensivierung der Gefühle verspüren und möglicherweise aufregende Romanzen erleben.

.

.

Wir müssen uns jedoch am Vormittag vor Venus und Uranus in acht nehmen, die in Opposition zueinander stehen. Unter diesem Aspekt könnten wir dazu neigen, aus einer nur mehr gewohnheits-mäßig bestehenden Beziehung auszubrechen und eine neue Verbindung zu suchen.

Das geschieht allerdings nur, wenn die derzeitige Beziehung keine Energie mehr aufbringen kann und man bereits aneinander vorbei lebt. Wenn sich beide jedoch bemühen, eine bestehende Verbindung wieder interessanter zu machen, bekommt dafür die Unterstützung von Uranus.

Geben wir unsere Beziehung nicht leichtfertig auf!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Ab 13.30 Uhr können wir durch Merkur und Saturn, die sich zu einem harmonischen Sextil verbinden, zusätzliche Energie gewinnen. Wir dürfen uns dabei über eine außerordentliche Konzentrationsfähigkeit, Disziplin im Denken, Detailgenauigkeit und Organisationstalent freuen, die uns auch morgen noch bereichern werden.

Außerdem kann es durchaus sein, dass wir die Lösung eines Problems finden, das uns schon lange Kopfzerbrechen bereitet hat. Wir erkennen zudem unsere geistigen Fähigkeiten ganz klar und sind auch imstande, unseren Ideen Form zu geben.

Merkur und Saturn sorgen in dieser Verbindung für viel Geduld, so dass wir uns selbst komplizierten und anstrengenden Aufgaben widmen können. Wir gehen in allen Dingen sehr gewissenhaft vor, ohne dass uns dies große Mühe bereitet. Wir können uns deshalb erfolgreich auch allen Herausforderungen stellen, mit denen wir zu kämpfen haben.

Kümmern wir uns um unser Weiterkommen im Leben und lassen unseren Gedanken Taten folgen!

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Viele schwere Erkrankungen, die unsere moderne Ernährungsweise mit sich bringt, lassen sich durch Hafertage sanft, aber wirksam lindern. Die einfache Ernährungsumstellung wird zur Reset-Taste, mit der der Stoffwechsel auf gesunde Art neu gestartet wird.

.

*****

.

Der Rauhnacht-Kalender schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Selber mahlen ist etwas für Menschen, die gerne selbst entscheiden. Darüber, woher das Getreide kommt, welche Sorte es sein soll und wann, wie fein oder grob es verarbeitet werden soll. Mit der elektrischen Getreidemühle legen wir selbst die Grundlage für eine gesunde, nährstoffreiche und genussvolle Ernährung!

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir mit den Mondkräften leben und uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

.

Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad.

Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können.

Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch.

Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.

