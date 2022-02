Mondkraft heute 21. Februar 2022 – Mondpause zum Mond in Skorpion

Die Mondkraft heute sorgt durch die Mondpause zum tiefgründigen Mond in Skorpion für einen zähen Start in die neue Woche. Herrscherplanet Pluto regiert das Unterbewusstsein und verlangt eine Zäsur. Achten wir auf unsere Emotionen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 10.20 Uhr im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond in Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Während der Mondpause wird vieles nicht so leicht von der Hand gehen. Geben wir einfach unser Bestes und gönnen wir uns immer wieder Pausen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Skorpion

Die kräfteraubende Mondpause zum Mond in Skorpion, die bereits um 6.00 Uhr begonnen hat und bis zum Mondwechsel um 10.20 Uhr anhält, wird uns einen sehr holprigen Start in in die neue Woche bescheren. Zudem sorgt ein Quadrat zu Pluto für massive Spannungen, die uns die ganze Mondpause hindurch belasten werden. Die Steinbock-Energie von Pluto kann für einschneidende Erfahrungen sorgen, denn oft markiert der Machtplanet entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb besonders während der Mondpause zum Mond in Skorpion darauf, was um uns herum geschieht!

Pluto im Steinbock konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromisslose Erneuerung. Mit Pluto stehen außerdem Sexualität sowie Tod und Wiedergeburt in Zusammenhang. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch sehr zerstörerisch sein können.

.

.

Wir sind aufgefordert, uns eine Ruheperiode zu gönnen, denn durch die energieraubende Mondpause zum Mond in Skorpion ist dies besonders wichtig, damit wir neue Kraft schöpfen können, um unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anzuvisieren.

Es besteht zudem eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen der letzten Tage nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Lassen wir uns von der Mondpause nicht vom eingeschlagenen Kurs abbringen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion

Nach der energieraubenden Mondpause zum tiefgründigen Mond in Skorpion behält Pluto, der Zeichenherrscher des Skorpions, weiter das Zepter fest in der Hand. Die tiefgreifende Zäsur des Pluto-Einflusses kann durchaus als schmerzhaft in Erinnerung bleiben, allerdings hat die plutonische Energie auch ein enormes Heilungspotential! Jedoch muss alles losgelassen werden, was einer Heilung – bis in die tiefsten Schichten des Unbewussten – entgegensteht.

Es gibt im Unterbewusstsein viele unterschwellige Wirkweisen, die – solange sie nicht anerkannt werden – zu unbeherrschten, irrationalen Reaktionen führen, Ängste, Hass und Zorn hervorrufen und zerstörerische Tendenzen freisetzen. Es ist schwer die Ursachen zu erkennen, weil manche Prozesse vom Bewusstsein allein einfach nicht gesteuert werden können. Pluto ruft auch die Tiefgründigkeit auf den Plan, was sich allerdings nicht immer in positiven Reaktionen äussern wird.

Wir müssen vermehrt mit gänzlich unerwarteten Vorfällen oder zum Teil sehr heftigen Reaktionen rechnen. Oberflächliches scheint uninteressant, weil wir die Wahrheit und den tieferen Sinn hinter allem suchen. Der tiefgründige Mond im Skorpion löst zudem wie immer starke Emotionen aus. Zum einen ruft er Leidenschaft und Sinnlichkeit hervor, aber andererseits können Streit- und Rachsucht unsere gesamten Beziehungen belasten.

Wirken wir unkontrollierbaren Ausbrüchen mit der nötigen Seelenruhe entgegen!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion



.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Symbole sprechen eine eigene, wundersame Sprache: Sie geben Schwingungen ab, die anregende oder harmonisierende Informationen in den Körper, in Organsysteme oder physiologische Abläufe transportieren können. Symbole können Heilimpulse für Gesundheit und Wohlbefinden liefern.

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nach der Mondpause dürfen wir unsere Pläne ruhig mal über den Haufen werfen, denn die besten Dinge ergeben sich unerwartet.

.

Mit einfachen Mitteln lassen sich die Probleme des Alltags meistern, Krankheiten überwinden und neue innere Kräfte entfalten. Die Natur schenkt uns nahezu alles, was wir zu unserer Heilung benötigen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Stärken wir unser Immunsystem mit einem langen Spaziergang, aber ziehen wir uns warm an.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

