Impfnarrativ der Politik: Das Spiel ist aus… Rien ne va plus… Game over…

Covid-19 ist nicht mehr das Hauptproblem, sondern die Auswüchse der Politik zu seiner Bekämpfung.

Wie bekannt, hat die Corona-Politik zu einer höchst besorgniserregenden politischen Entwicklung geführt.

Viele Menschen fragen sich zur Zeit zwischen Hoffen und Bangen, ob es zu einem Zusammenbruch der Corona- und Impfpolitik kommen wird.

Die Impfung galt und gilt als Ausweg aus der Corona-Pandemie. Das Narrativ: Dank ihr erlangt der Mensch im Wettlauf mit dem Virus einen Vorteil – am Ende gewinnt der Mensch, das Coronavirus ist besiegt und die Pandemie endlich vorbei.

Doch die jeden Tag zunehmende Zahl der Impfopfer wird über kurz oder lang zum Fiasko führen wird und das Gerüst des Impf-Narratives zum Einsturz bringen.

„Impfen rettet Leben“- mit diesen und ähnlichen Slogans wirbt die Pharma-Industrie im engen Schulterschluss mit Politik und Medien. Was für die Bürgerinnen und Bürger aussieht wie ein dringender Aufruf im Dienste der Menschlichkeit, ist auf der anderen Seite die ausgeklügelste PR-Kampagne aller Zeiten – hier weiter.

Impfopfer: Die Achillesferse der Spritzpolitik

Die Maßnahmen der Corona-Politik zur Bekämpfung des Virus wurden kontinuierlich drakonischer und dreister.

Während man sich 2020 noch „nur“ über Masken (deren Typ man sich sogar noch selbst aussuchen konnte), Lockdowns und ein bisschen Drumherum aufregen konnte, waren es 2021 bereits die ersten Toten durch die neu erfundene „Impfung“ und die Errichtung der „G-Systeme”, wie man sie zusammenfassend nennen kann.

Gemeint sind die Ungleichbehandlungssysteme wie 3G, 2G, 2G-plus, sukzessive eingeführt, um (Grund-)Rechte anhand des Impfstatus verleihen oder eben vorenthalten zu können. Und 2022 soll nun – nach dem Beispiele Österreichs – auch noch eine Impfpflicht kommen.

Dabei pfeifen es schon die Spatzen von den Dächern, dass es ein sehr großes Problem gibt: Die Impfstoffe sind nicht sicher. Die Indizien und Beweisstücke quellen allerorts hervor. Da sind z. B. die Zahlen der Übersterblichkeit, die nun ein Staat nach dem anderen offiziell meldet.

So verzeichnete Deutschland 2020 noch keinerlei Übersterblichkeit; selbst die „an und mit“ Corona Verstorbenen verursachten keine solche – möglicherweise deshalb, weil viele von ihnen wenig später sowieso gestorben wären: Ihr Durchschnittsalter lag über 80, und falls es jüngere traf, waren sie in den meisten Fällen vorerkrankt.

Hingegen stieg 2021 die Übersterblichkeit deutlich, mit zunehmender Steigerung übrigens seit Beginn der Booster-Kampagne – und das, obwohl viel weniger Menschen „an und mit“ Corona verstarben als 2020. Die Ursache muss also eine andere gewesen sein.

Zur Zeit haben wir womöglich laut einer Pressemitteilung vom 11. Januar 2022 des Statistischen Bundesamtes sogar die höchste Übersterblichkeit in Deutschland seit 1946. Für 1946 war die Ursache wohlbekannt: Es war die „schlechte Zeit“ kurz nach dem Krieg. Aber 2021?

Ein Zusammenhang zwischen Übersterblichkeit und „Impfungen“ wird nun für Deutschland, aber auch immer mehr andere Länder vermutet oder nachgewiesen.

Hierfür gibt es mehrere gewichtige Indizien.

1. Wird mehr geimpft, kommt es auch zu höherer Sterblichkeit. Obendrein verzeichnet man diese höhere Sterblichkeit zumeist leicht zeitversetzt zu den jeweiligen Impfungen. Somit liegt hier nicht nur eine Korrelation, sondern auch ein Kausalzusammenhang nahe.

Man beachte hierzu insbesondere die von Professor Christof Kuhbandner in der Servus-TV-Doku „Im Stich gelassen – die Covid-Impfopfer” vorgetragenen Erkenntnisse zu England.

2. Lebensversicherer verzeichnen deutlich erhöhte Sterberaten; so etwa der US-Großversicherer One America mit einer Steigerung um 40 Prozent. Bestattungsinstitute haben signifikant mehr als sonst zu tun – auch wenn dies natürlich von den Medien trotz rückläufiger Covid-Sterbefälle auf Corona, nicht auf die Impfungen zurückgeführt wird.

3. Die Todesanzeigen in Zeitungen auch bei jüngeren Verstorbenen fallen ins Auge, oftmals mit Formulierungen wie „plötzlich und unerwartet“ in einem deutlich höheren Maß als in den Vorjahren.

4. Lange Listen von toten und geschädigten Sportlern kursieren im Internet. Vor kurzem erst brach ein 21jähriger griechischer Fußballprofi auf dem Feld zusammen: Alexandris Lampis verstarb nach einem Herzstillstand noch auf dem Platz. Impfschäden zeigen sich auch in anderen Einrichtungen anderen Stelle, wo besonders viele junge Menschen anzutreffen sind – etwa beim US-Militär.

5. Datenbanken wie das VAERS in den USA, aber auch die Sicherheitsberichte des Paul-Ehrlich-Instituts in Deutschland verzeichnen eine explosionsartige Vervielfachung der Impfschäden – oder zumindest gewichtige Hinweise auf solche durch massiv gestiegene Verdachtsfälle – gegenüber Vor-Corona-Zeiten.

6. Zu den Covid-Impfstoffen sind bereits mehrere sogenannte Rote-Hand-Briefe wegen tödlicher Nebenwirkungen herausgegeben worden.

Die Folgen der Impfungen machen sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar. So berichtet, stellvertretend für viele andere, eine in der Notaufnahme arbeitende Pflegerin folgendes:

„Ich lasse mich nicht impfen, weil ich regelmäßig Fälle von durchaus ernsten Impfschäden behandle… Ich sehe, dass Herzbeschwerden in den letzten Monaten drastisch zugenommen haben, dass wir immer mehr Patienten haben, die sich kurz nach der Impfung oder dem Booster schlechter fühlen und dann bei uns landen.” Und: „Wenn sie einmal einen jungen, ansonsten gesunden Patienten kurz nach der Impfung in der Notaufnahme behandelt hätten, würden manche Politiker vielleicht auch anders reden.” Schließlich: „Den Zusammenhang mit der Impfung denke ich mir jetzt nicht aus – das sagen die Patienten oft selbst. Auch zeitlich ist der Zusammenhang teils sehr eindeutig: Manchmal Wochen, manchmal Tage, manchmal Stunden nach der Impfung tritt dann ein bestimmtes Symptom auf. Und da erkenne ich einfach bestimmte Muster.”

Äußerst interessant ist in diesem Zusammenhang auch, was in einer Umfrage elf Mitarbeiter des Gesundheitssystems – Notaufnahme, Intensivstationen – zu erzählen haben:

„Seit wenigen Wochen wird unter Kollegen flüsternd gefragt, wie lange eine Impfung bei entsprechenden Fällen zurückliegt…”. Und: „Die Angehörigen bringen die Patienten in die Notaufnahme, oft sagen sie als erstes, mein Vater wurde vor 2 Tagen geimpft, kann das damit zusammenhängen?”.

Auch die Krankenkassen registrieren eine deutliche Zunahme an Impfschäden, wie in unserem gestrigen Artikel ausgeführt:

„Die zugänglich gewordenen Abrechnungsdaten der Krankenkassen für 2021 belegen einen massiven Anstieg der Behandlungen von Impfnebenwirkungen.”

Dies alles – auch Details über die fatalen Nebenwirkungen der Impfstoffe – ist in Hunderten von Artikeln und Studien dokumentiert und inzwischen ausgiebig diskutiert worden. All dies muss hier nicht erschöpfend im Detail wiederholt werden.

Brechen wir daher die „Beweisführung“ an dieser Stelle ab und wenden uns vielmehr dem zu, wohin all diese Tatsachen uns nun führen sollen.

Denn es liegt auf der Hand: Schwerwiegende Fragen werden gestellt werden.

Fragen kommen aus den Reihen der Angehörigen von Menschen, die kurz nach ihrer Impfung verstarben, sowie von denjenigen, die überlebt haben, aber schwere Schäden erlitten und jetzt teilweise mit Behinderungen leben müssen.

Viele dieser Betroffenen sind gewiss noch damit beschäftigt, ihr eigenes Schicksal zu verarbeiten. Aber Trauer und Zorn liegen nah beieinander, und wenn das eine weicht, nimmt das andere zu. Es wäre naiv zu glauben, dass hier nicht sehr viele Fragen aufkommen werden.

Fragen kommen auch von den einfachen Bürgern. Es variiert meist lediglich der Zeitpunkt, wann sie das Vertrauen zu den offiziellen Verlautbarungen verlieren. Bei dem einen geschieht dies früher, bei dem anderen später.

Wenn es jedoch soweit ist, machen sie sich auf die Suche nach Zusammenhängen. Das kann auch Umwege und Irrwege beinhalten, aber das angestrebte Ziel ist klar: die Wahrheit.

Fragen werden auch auf den Spaziergängen gestellt: Beständig tauscht man dort Informationen, persönliche Schicksale, Umarmungen, aber eben auch offene Fragen aus.

Es liegt an uns. Jeder von uns muss etwas tun, die Menschen über all das, was wir bereits wissen, aufzuklären.

Es muss aufgedeckt werden, was hier vonstatten geht!

Unvermeidliche Fragen

Fragen kommen auch von Wissenschaftlern – und von Journalisten der freien Medien, insbesondere Investigativ-Journalisten. Sie werden weiter Quellen recherchieren, die jeweils aktuellen Todes-Statistiken auswerten, die Anzahl der Tage zwischen Impfung und Tod in diversen Fällen registrieren, die Übersterblichkeit in zahlreichen Ländern thematisieren und Interviews auch mit denen führen, die sonst ungehört bleiben.

So ist seit kurzem ein aufschlussreiches Interview mit der Schweizer Sportlerin Sarah Atcho online verfügbar, eine Läuferin, die ganz offen über ihren Impfschaden spricht.

All diese Fragen werden die Spritzpolitik unvermeidlich immer weiter in Bedrängnis bringen. Sie ist im Spinnennetz der eigenen Lügen gefangen – und je mehr sie zappelt, desto mehr verheddert sie sich.

Hinzu kommen die Ereignisse im Ausland, denn überall wird gelockert. In Dänemark, Großbritannien, Niederlande, Tschechei, Israel, USA fallen Maßnahmen einschließlich der Maskenpflichten, werden Impfpässe überflüssig und zu einem Fall fürs Altpapier.

Die weniger gefährliche Omikron-Variante wird international als Chance verstanden, zu einer kontrollierten Durchseuchung der Bevölkerung beizutragen. Nur Deutschland und Österreich tun sich noch schwer damit, ihre Corona-Politik zum Wohle der Bürger auszurichten.



Vielmehr wird ernsthaft über die Impfpflicht nachgedacht.

Doch der Plan einer allgemeinen Impfpflicht – lange geleugnet und abgestritten, aber seit mehreren Wochen urplötzlich Realität geworden und in Österreich bereits eingeführt – ist eine Totgeburt und gleichzeitig der letzte Sargnagel der Corona-Politik.

Führt man die Impfpflicht nicht ein, so wäre dies der abrupte Endpunkt einer langen Eskalationskette – und ein Wendepunkt der Ereignisse. Führt man die Impfpflicht aber doch ein – völlig auszuschließen ist dies ja nicht -, so wird ihr definitiv keine lange Lebensdauer bescheiden sein.

Bei einer Einführung der Impfpflicht würde es sofort zu einer Vervielfachung der „Spaziergänge” und ihrer Teilnehmerzahlen kommen, zur Weigerung von Ärzten ihr Folge zu leisten, zu reger Publikationstätigkeit, zu Protesten allerorten. In diesem Fall wäre das Fiasko für die Spritzpolitik noch bitterer.

Prof. Sucharit Bhakdi und Dr. Ronald Weikl bringen das gängige Narrativ der COVID-Vaccine ins Wanken.

Blick in die Zukunft

Im Herbst 2021 wurde allen Ernstes von manchen Scharfmachern – in großer Menschenfeindlichkeit – diskutiert, ob Ungeimpfte im Krankheitsfall versorgt werden sollen. Sie wollten ihnen die Behandlung verweigern.

Demnächst werden wir jedoch eine ganz andere Diskussion haben: Es wird darum gehen, diejenigen Impfopfer zu versorgen, die zwar noch am Leben, aber dauerhaft geschädigt sind. Dies wird eine finanzielle Mammutaufgabe sein; geeignete Therapien, soweit überhaupt möglich, werden ein großes Zukunftsthema werden.

Aber es wird auch darum gehen, den Betroffenen endlich Würde zuteil werden zu lassen – denn genau diese wird ihnen bislang vorenthalten; schließlich sind sie ja die Opfer, die es nicht geben darf. Viel zu viele waren zuerst Dauerbeschallungsopfer, wurden dadurch dann zu Impfopfern – und jetzt, da sie den Schaden haben, werden sie zu Diffamierungsopfern.

Aufklärung und Aufarbeitung werden kommen.

Jedoch werden manche Leute nicht Long-Covid, sondern „Long Stupidität“ erleiden, soll heißen: Die Schäden der medialen Berieselung werden sich bei manchen als bleibend herausstellen.

Ähnliches gab es nach 1945 und auch nach 1989: Diejenigen, die nicht begreifen wollten, dass etwas Fundamental falsch gelaufen war.

Damit soll nicht gesagt werden, dass die damals gescheuerten Regierungssysteme mit der heutigen Bundesrepublik auf einer Stufe stünden – denn das trifft nicht zu. Doch wird es definitiv in diesem einen Punkt Parallelen geben: Dass der Durchblick sich auch im Nachhinein nicht bei jedem einstellt.

Unterdessen meldete interessanterweise „Welt“ am letzten Dienstag, dass die Zahl der Impfungen in Deutschland vorvergangene Woche um 40 Prozent gesunken sei:

„Die Impfkampagne in Deutschland verlangsamt sich deutlich. Am Montag wurden die wenigsten Erstimpfungen an einem Werktag seit Beginn der Impfungen gemessen. Nur noch 11.671 Menschen ließen sich impfen.”

Allerdings ist erst vor wenigen Tagen wieder die nächste Impfkampagne der Bundesregierung angelaufen.

Fazit: Wir müssen den Impfzug selbst stoppen – durch Aufklärung, Publikationen, Demonstrationen und durch Warn-Rundmails an unsere Freunde.

Leben zu retten ist eine ethische Pflicht. Immer klarer kristallisiert sich das ganze Ausmaß des Grauens heraus.

1977 hatten wir bereits einen „Deutschen Herbst“, benannt nach damals eng aufeinanderfolgenden schrecklichen Ereignissen des RAF-Terrors. Aber es gab auch schon einen „Prager Frühling” und einen „Arabischen Frühling”.

Jetzt ist Februar. Wie wäre es denn einmal mit einem „Deutschen Frühling” – und einem österreichischen?

Kaum ein Land braucht diesen politischen Frühling jetzt mehr. Denn jeden Tag wächst die Zahl der Impfopfer, die Toten-Uhr tickt.

Wenn die Spritzpolitiker nicht noch eine V2 im Kofferraum haben – und die haben sie nicht – dann ist es mit der Impfpolitik unweigerlich bald vorbei.

Das ENDE der Pandemie wird eine zwangsläufige Folge des Impfdebakels sein!

Das Spiel ist aus. Rien ne va plus. Game over.

