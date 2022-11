Mondkraft heute 19. November 2022 – kritische Mondpause zum Mond in der Waage

Die Mondkraft heute führt mit einem kritischen Jupitereinfluss durch die Mondpause zum Mond in der Waage. Besondere Achtsamkeit verlangen Mars und Neptun, die durch eine kritische Verbindung die harmonischen Waage-Energien stören. Achten wir auf genügend Auszeiten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 11.53 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in Schütze – Mond Opposition Jupiter – Mars Quadrat Neptun – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Aufgaben oder Aktivitäten, die Körper und Geist gleichzeitig fordern, können wir die wirkenden Energien am besten kanalisieren!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Waage

Wir geraten heute kurz vor der Mondpause zum Mond in der Waage, die um 9.48 Uhr beginnt, in ein Spannungsfeld, das für einen radikalen Stimmungswechsel sorgen wird. Verantwortlich dafür ist die eher kritische Energie von Jupiter, der in Opposition zum Mond steht. Die Opposition ist einer der wichtigsten Aspekte, bei dem die beiden Planeten 180 Grad auseinander stehen. Sie stehen sich also genau gegenüber. Das Wesen der Opposition liegt in einer offenen, sichtbaren Gegensätzlichkeit mit hoher Spannung und gilt daher in der Astrologie als typischer Konfliktaspekt.

Wir verhalten uns deshalb provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird. Nur wenn wir kompromissbereit sind, können wir größere Zerwürfnisse verhindern.

Eine Opposition geht immer mit großen inneren Spannungen wie auch gesundheitlichen Anfälligkeiten einher. Aber gerade die heute wirkende Mond Jupiter Opposition kann letztlich das „Salz in der Suppe“ sein. Die Reibungen, die diese Verbindung in uns und in unserem Leben auslöst, machen uns auch kreativ und sind ein wesentlicher Antrieb, um etwas im Leben zu bewegen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Nach der Mondpause sorgt dann vor allem ein Quadrat zwischen Neptun in Fische und Mars in Schütze für massive Störungen. Die harmonischen Waage-Energien werden deshalb vorerst nicht zum Zug kommen, denn durch diese Konstellation ist unser Aggressionspegel besonders hoch, so dass schon ein verkehrtes Wort von anderen genügt um einen unschönen Konflikt auszulösen. Da bei diesem Mars-Neptun-Quadrat besonders der konfliktbeladene Mars-Aspekt seinen zerstörerischen Einfluss zeigen will, sollten wir heute nach Ventilen suchen, um überschießende Kräfte angemessen abzubauen. Dabei können gerade Sport und Bewegung, als natürliche Ausdrucksformen von Mars, viel helfen. Um den verwirrenden Einflüssen zu entgehen, können nur klare Strukturen und Zieldefinitionen Halt geben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Dieses Mars-Neptun-Quadrat mit seinen kritischen, spannungsgeladenen Aspekten führt zu Fehlverhalten und Fehltritten. Neptun wirkt in diesem Spannungsaspekt schwächend auf die Energien des Mars, deshalb wird es uns mit dieser Konstellation schwer fallen, zu erkennen, was wir wirklich wollen. Wir reagieren oft zurückhaltender als sonst und können uns nur schwer durchsetzen.

Nehmen wir uns beim Mars-Neptun-Quadrat besonders vor Täuschung und Enttäuschung in Acht. Achten wir auch auf die Worte anderer, denn selbst wenn es um Komplimente geht, sind diese nicht immer ehrlich gemeint. Vor allem Neptun warnt uns, bei allem was wir tun genau hinzuschauen und ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen, denn in vielen Lebensbereichen unterliegen wir der Illusion.

Die neptunischen Kräfte wollen feste Strukturen lösen, was zu Orientierungslosigkeit führen kann. Allerdings hilft Neptun in Fische auch bei der Auflösung von allem Alten, so dass wir dieses Mars-Neptun-Quadrat durchaus positiv nutzen können, um die Verwirklichung unserer Träume anzustossen. Wichtig ist dabei lediglich, die Bodenhaftung nicht zu verlieren.

Wir sollten nicht zu vorschnell handeln und Porzellan zerschlagen, das später kaum mehr zu kitten sein wird!

.

Das Astrologische Jahresbuch ist auch im Marsjahr 2023 ein wertvoller Begleiter – mit einer individuellen Aussage für jeden Tag! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft dabei, die Richtung der persönlichen Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2023 >>>.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Silizium (Kieselsäure) ist ein unentbehrlicher Baustein für Knochen, Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben, arterielle Gefäßwände, Haare, Zähne, Nägel, das Bindegewebe und die Haut. Es ist auch ein wichtiger Aktivator unseres Immunsystems und hat entzündungshemmende Wirkung bei Husten und Bronchitis.

Bio Bambus-Silizium >>>.

.

*****

.

Der neue Rauhnacht-Kalender ist da!

Er schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

Rauhnacht-Kalender jetzt hier bestellen >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Lasst uns gemeinsam eine neue, wundervolle Realität erschaffen – jenseits von Angst und Konkurrenz, dafür voller Liebe, Achtsamkeit und Frieden.

Tools für die Neue Zeit >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Magie des Lebens besteht darin, einfach mal zu sein. Wir müssen nicht ständig etwas tun, denn wenn wir ständig durchs Leben hetzen, blockieren wir unsere allgegenwärtige und verfügbare Kraft, die wir für das aufheben sollten, was wirklich wichtig ist – Lassen wir einfach mal los!

.

Verwandle die Unzufriedenheit deines Lebens einfach in Glück. Du hast es dir verdient!

Der Schlüssel zum Glück >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

.

.

NUTZE DIE HEILKRAFT DER NATUR >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.