Mondkraft heute 19. Februar 2024 – Sonne in Fische

Die Mondkraft heute bringt durch den Mond im Krebs und dem Wechsel der Sonne in Fische sensible Einflüsse mit sich, die vieles an die Oberfläche bringen. Eine emotionale Zeit beginnt, die von Neptun in Fische begleitet wird. Halten wir Rückschau und Vorschau! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Sonne in Fische.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir unser Herz sprechen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs und Sonne in Fische

Die Sonne wechselt heute vom luftigen Wassermann in das sensible Fische-Zeichen und schließt damit den astrologischen Zyklus ab. Wir sind nun die nächsten 30 Tage dazu aufgefordert, alle unsere Angelegenheiten zu einem Ende zu bringen, Frieden mit der Vergangenheit zu finden und uns auf neue Ereignisse und frische Energien vorzubereiten.

Die Mondkraft heute löst zudem mit dem Mond im Krebs eine emotionale Energie aus, die uns empfindsamer macht. Lassen wir unseren Gefühlen ruhig einmal freien Lauf und nutzen wir die gefühlsbetonten Energien, um alles an die Oberfläche kommen zu lassen, was uns innerlich bewegt, denn einige Erkenntnisse können durchaus bereichernd sein!

Mit der Sonne in Fische und dem empfindsamen Mond im Krebs wird auch unser Seelenleben positiv beeinflusst, so dass wir in der Lage sind, achtsam und vorsichtig vorzugehen, und die Mondenergien nutzen können, um mit Empfindsamkeit und Sensibilität wahrzunehmen, worum es uns wirklich geht.

Wir müssen nur den Mut haben, uns den unterschiedlichen Gefühlen zu stellen, damit es zu einer inneren Heilung und Seelenfrieden kommen kann. Oftmals haben wir unter dem Einfluss der Fische-Energie allerdings das Gefühl, dem Leben oder den Umständen hilflos ausgeliefert zu sein. Dann können wir besonders durch heilende Meditationen zu mehr Lebenskraft und Lebensenergie gelangen.

Bringen wir durch die sensiblen Energien vom Mond im Krebs und der Sonne in Fische unser Seelenleben ins Gleichgewicht!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne in Fische

Die Sonne in Fische hat immer auch Neptun in Fische um sich, so dass uns die sensible Fische-Energie die nächsten Wochen im Griff haben wird. Es erwartet uns eine sehr emotionale Zeit, in der so mancher von uns schneller am Wasser gebaut ist, da wir alles wesentlich tiefer empfinden als sonst.

Auch die sanftesten Umwelteinflüsse nehmen wir mit der Sonne in Fische noch wahr und lassen uns von ihnen durchs Leben treiben. Die neptunischen Kräfte wollen dabei feste Strukturen lösen, was aber immer wieder auch zu Orientierungslosigkeit führen kann. Allerdings hilft Neptun in Fische bei der Auflösung von allem Alten, so dass uns nichts mehr daran hindern wird, Verbesserungen in unserem Leben durchzuführen.

Verbinden wir Herz und Verstand zu einem harmonischen Miteinander!

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Magnesium ist eines der wichtigsten Mineralien für unseren Körper. Es ist an über 300 enzymatischen Reaktionen beteiligt, die für eine Vielzahl von Körperfunktionen wichtig sind, von der Energieproduktion bis zur Gesundheit von Muskeln und Nerven.

Aufgrund der hohen Bioverfügbarkeit von kolloidalem Magnesium kann unser Körper dieses Mineral effektiver aufnehmen und nutzen, was zu einer Reihe von gesundheitlichen Vorteilen führt: Verbesserung der Herzgesundheit, Unterstützung der Knochengesundheit, Linderung von Muskelkrämpfen und Verspannungen und Verbesserung des Schlafes.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Jeder Mensch ist von Natur aus gesund, ganz und vollkommen. Krankheit entsteht nur, wenn wir aus dieser naturgegebenen Ganzheit herausfallen. Das Leben in der fünften Dimension eröffnet uns Wege, um immer bewusster zu werden und uns tiefgreifend zu entwickeln. Zugleich sind wir gefordert, uns den Energien um uns herum anzupassen.

Bringen wir Körper, Seele und Geist wieder in Harmonie mit dem höchsten Bewusstsein!

Mond-Magie der Mondkraft heute

Vertrauen ist an Krebs-Tagen oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

Starseeds-Energien können die eigenen Selbstheilungskräfte wirksam anregen und stärken. Die kosmische Hausapotheke ist anwendbar auf verschiedenste körperliche und seelische Beschwerden.

Energie fließt immer – Heilung geschieht immer!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Topfpflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen.

Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

