Mondkraft heute 16. Februar 2024 – Halbmond – Mondpause – Venus im Wassermann

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Stier und die Mondpause zum Mond in den Zwillingen für Missverständnisse und Spannungen. Der Zeichenwechsel von Venus in den Wassermann beeinflusst das Liebesleben nicht nur positiv. Geben wir der Liebe eine Chance! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 20.41 Uhr im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Halbmond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Steinbock – Mondpause zum Mond in den Zwillingen – Venus im Wassermann.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir uns heute nicht zu viel vor, denn Halbmond und Mondpause bremsen uns in allen Bereichen aus und lassen uns nicht in Schwung kommen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Stier – Mondpause

Die Mondkraft heute sorgt für einen schwierigen Tag. Der Halbmond im Stier bringt jede Menge negativer Energie mit sich, die sowohl auf unsere Gesundheit als auch auf Beziehungen und Freundschaften Auswirkungen hat. Es kann zu Konflikten und Missverständnissen kommen, die sogar zu einem handfesten Streit ausarten können.

Enttäuschungen durchziehen diesen Tag, da unsere Erwartungshaltung oftmals etwas überzogen ist. Es entsteht zwar in uns das Bestreben, unsere Wünsche verwirklichen zu wollen, wir bringen aber nicht die notwendige Geduld für die Erreichung unsrer Ziele auf. So handeln wir vorschnell und unbedacht, weil uns einfach alles zu lange dauert.

Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, für den ebenfalls der Halbmond im Stier verantwortlich ist, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für unsere Vorhaben erschweren wird. Warten wir deshalb mit allem, was wir vorantreiben möchten noch ab, da der Halbmond einem erfolgreichen Wirken entgegensteht.

Die gleichzeitig zum Halbmond stattfindende Mondpause zum Mond in den Zwillingen wird uns ebenfalls einige Steine in den Weg legen. Es mangelt uns bis zum Mondwechsel an der nötigen Motivation und alles scheint plötzlich zu stagnieren.

Wenig geeignet ist die energielose Mondpause auch für rationale Arbeiten und wichtige Gespräche Wir besitzen durch den negativen Halbmond-Einfluss und die Mondpause zudem keine Energie, so dass wir schnell überlastet sind, was sich besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen in massiven gesundheitlichen Störungen äußern kann.

Gönnen wir uns so oft als möglich eine Auszeit!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus im Wassermann

Liebesplanet Venus wandert um 17.00 Uhr aus dem Steinbock in den Wassermann, wo sie bis 11. März verweilen wird. Mit der Venus im Wassermann werden wir, was unsere Beziehungen und die Liebe betrifft, zu völlig neuen Erkenntnissen geführt und es werden Energien spürbar, die uns nach Unabhängigkeit streben lassen. Wo im Steinbock für die Venus Treue und Verbindlichkeit zählten, geht es im Wassermann nun um die Formen freierer Liebe.

Durch die Venus im Wassermann wird uns bewusst, dass jeder Mensch ein Individuum und an sich frei ist. So kann jede Verbindung, jeder Kontakt und jede Beziehung jetzt nur durch gegenseitig gewährte Freiheit funktionieren. Die Liebe will unter diesem Venus-Einfluss auch immer wieder neu entdeckt werden und die Treue zur Liebe schenkt uns eine völlig neue Sicht aufs Leben.

Zahllose Freundschaften, Partystimmung Tag und Nacht – unter der Venus im Wassermann kann man gar nicht genug Sinnesfreude ins Leben bringen, vor allem wenn wir uns in Gesellschaft befinden. Dies kann jedoch auch dazu führen, dass wir wahllos Freunde konsumieren. Ob in der Liebe oder bei Freundschaften – mit der Venus im Wassermann hat keine Beziehung eine wirkliche Chance auf Stabilität.

Begeben wir uns in eine aufregende und lebhafte Zeit, die viel Neues und Unerwartetes in der Liebe für uns bereit hält!

Mondkraft heute mit dem Halbmond im Stier



Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Kurkuma beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, denn die heilende Wurzel hemmt die Blutgerinnung und senkt den Cholesterinwert. In modernen Studien wurden die günstigen Wirkungen bei Arthritis, Schuppenflechte, entzündlichen Darmerkrankungen und bei Krebserkrankungen bestätigt.

Kurkuma steigert auf natürliche Weise das Wachstum von Gehirnzellen und funktioniert auch als natürliches Schmerzmittel ohne Nebenwirkungen. Sogar gute Laune macht die Gelbwurz.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Allgeiers astrologisches Jahresbuch ist auch im Sonnenjahr 2024, dass am 22. März beginnt, ein wertvoller Begleiter – mit einer individuellen Aussage für jeden Tag!

Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft dabei, die Richtung der persönlichen Lebensreise leichter zu bestimmen.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Ein ehrliches Lächeln, das von Herzen kommt, kann ganz viel in unserem Leben zum Guten hin verändern, und zwar zum Guten hin. Schenken wir uns im Spiegel selbst ein Lächeln, denn dann fühlt sich das Leben gleich besser an. Lächeln wir auch in den Momenten, in denen es eigentlich nicht viel zu lachen gibt.

Wir Menschen gelten als »Krone der Schöpfung«. Und doch leiden viele von uns unter chronischen, oft diffusen Beschwerden, werden Opfer ihrer schlechten Angewohnheiten und haben das Gefühl, sich im Kreis zu drehen. Was steckt hinter den scheinbar unlösbaren Problemen?

Mithilfe der Andreas-Winter-Methode werden die individuellen Auslöser und Ursprünge ins Bewusstsein gehoben, emotional umgedeutet und unschädlich gemacht.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen!

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden.

Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

