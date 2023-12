Mondkraft heute 16. Dezember 2023 – spannungsgeladener Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann sorgt durch spannungsgeladene Einflüsse für einen schwierigen und konfliktbeladenen Start ins Wochenende. Verschieben wir alle wichtigen Aussprachen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Mond Quadrat Jupiter – Mond Quadrat Venus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir allen Streitigkeiten aus dem Weg, bevor diese eskalieren!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Die Lebensfreude, die uns normalerweise mit dem luftig-leichten Mond im Wassermann begleitet, erhält heute vom frühen morgen weg einen gewaltigen Dämpfer, so dass wir mit der Mondkraft heute einen eher schwierigen Tag vor uns haben. Blockiert durch unruhige Mondenergien müssen wir immer wieder mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können.

Wir können die heutige Mondendenergie trotz der zunehmenden Negativität jedoch dazu nutzen, um uns von alten Belastungen zu befreien, wozu auch das Beenden von Beziehungen gehört, denn mit Veränderungen können wir durch den Wassermann-Einfluss viel gelöster umgehen und es gelingt, leichter loszulassen – vorausgesetzt wir gehen nicht mit der Brechstange an die Dinge ran.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Bereits am Vormittag werden die beschwingten Mondenergien von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond im Wassermann bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen nun wieder ins Bewusstsein.

Wir können diese Konstellation jedoch gut nutzen, um uns von alten seelischen Lasten zu befreien. Generell wirken wir allerdings durch das Mond-Jupiter-Quadrat etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen, denn wir entledigen uns Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen.

Befreien wir uns nicht leichtfertig von etwas, was wir hinterher schmerzhaft vermissen könnten!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Die explosiven Energien von Liebesplanet Venus sorgen gegen Abend durch eine Quadratstellung zum Mond im Wassermann für massive Belastungen. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

So treibt uns ein Quadrat zum Handeln an und fordert uns auf, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Quadrate symbolisieren also diejenigen Bereiche, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei augenscheinlich negativen Einflüssen Erfolge erzielen zu können.

Zorn der jäh aufflammt und impulsive Handlungen können jedoch großen Schaden anrichten. Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der ohnehin schlechten Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.

Nur wenn wir mit Bedacht vorgehen, können wir die großen Krisen vermeiden!

.

Wie du diesen Tag am besten nutzen kannst, erfährst du hier >>>

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.