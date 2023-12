Mondkraft heute 15. Dezember 2023 – Steinbock-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Steinbock-Mond vor der Mondpause zum Mond im Wassermann durch Verbindungen zu Uranus und Neptun harmonische Einflüsse. Pluto beherrscht die Mondpause und wirkt der kraftlosen Zeit entgegen. Nehmen wir das kosmische Geschenk dankbar an! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 18.57 Uhr im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock zum Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in den Fischen – Mond Trigon Uranus – Mond Sextil Neptun – Mond Konjunktion Pluto – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vertrauen wir auf die kosmischen Kräfte, die uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock zum Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute meint es mit dem Steinbock-Mond vor der Mondpause zum Mond im Wassermann durch ungewöhnlich positive Konstellationen besonders gut mit uns. Es gibt nicht viele Tage wie diese, wo uns die Planeten soviel positive Energie schenken. Dieser Tag ist ein kosmisches Geschenk – Wir müssen es nur auspacken!

Da in erster Linie Erneuerer Uranus im Spiel ist, der sich mit dem Steinbock-Mond in einem harmonischen Trigon vereint, werden wir einige Überraschungen erleben, die uns völlig neue Perspektiven eröffnen. Uranus wird immer dann aktiv, wenn der Plan zur Weiterentwicklung ruft – ein enormer Strom der Erneuerung flutet unser Energiefeld.

Dieser harmonische Mondaspekt unterstützt den ernsthaften Steinbock und nimmt ihm etwas von seinem sturen Pflichtbewusstsein, so dass wir voller Freude völlig neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können. Zudem finden wir die Lösung für ein schon länger bestehendes Problem, was zu einer dauerhaften Verbesserung führen wird.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Wir werden zudem intensiv von Neptun in Fische unterstützt, der sich zu einem Sextil mit dem Steinbock-Mond verbindet. Durch diese Konstellation strahlen wir eine starke Anziehungskraft aus. Neptun, als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, schenkt uns auch Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen.

Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen. Neptun zeigt ausserdem durch ein intuitives Gespür günstige Möglichkeiten auf, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Lassen wir uns von den positiven Mondenergien antreiben und freuen uns auf neue Lebensperspektiven!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Steinbock-Mond in der Mondpause

Die geballte Energie von Pluto schafft dann kurz vor der Mondpause zum Mond im Wassermann letztendlich noch einen Ausgleich, da sich durch eine Konjunktion zum Mond die Kräfte der Seele sehr stark mit denen von Pluto vermischen.

Wir erhalten dadurch die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen und ein stabiles Auftreten an den Tag zu legen. Pluto schenkt emotionale Unterstützung und wir besitzen zudem äußerst starke Gefühle, die positiv ausgeprägt sind und uns dabei helfen, vollends mit der Vergangenheit abzuschließen.

Nutzen wir die positiven kosmischen Einflüsse, um besser durch die energielose Mondpause zu kommen!

.

Wie du diesen Tag am besten nutzen kannst, erfährst du hier >>>

.

Mondkraft heute mit dem Steinbock-Mond vor der Mondpause



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.