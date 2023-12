Die Klangmassage bringt Körper, Geist und Seele in Einklang miteinander und beruhigt die Sinne.

Unsere Welt ist heute hektisch und schnelllebig. Dabei kommen Ruhe und Achtsamkeit zu kurz. Stress, Kopf- und Gliederschmerzen, sogar Krankheiten können die Folge sein.

Haben wir die Verbindung zu den harmonischen Schwingungen in uns verloren, verlieren wir auch unsere Gesundheit. Massagen mit Klangschalen können uns unterstützen, uns wieder in unsere Natur einzuschwingen.

Durch die richtigen Schwingungen lassen sich Selbstheilungskräfte wieder aktivieren, bestehende Blockaden lösen und die innere Ruhe wiederfinden.

.

Diese Klangschale hat eine große Schwingungswirkung. Die Kraft der Blume des Lebens, des Ursymbols für Manifestation, schwingt bei jeder Drehung der Klangschale mit und hilft uns tiefer in unsere eigene Mitte zu kommen, Blockaden zu lösen und neue Lebensenergie freizusetzen – Hier weiter.

Klangmassage: Die heilende Kraft der Klänge

Klangschalen sind universell einsetzbare Hilfen, um unsere Selbstheilungskräfte und schöpferischen Energien zu aktivieren.

Die sanften Schwingungen berühren unser Innerstes und bringen die Seele zum Schwingen. Sound und Klang können besondere körperliche und geistige Phänomene erschaffen, ändern und auch heilend auf den Körper einwirken.

Klangschalen erzeugen Schallwellen, die eine harmonisierende Wirkung auf den menschlichen Körper und das Gehirn haben. Die durch die Klangschalen erzeugten unterschiedlichen Frequenzen weiten sich durch das Wasser in den Zellen über ganzen Körper aus. Sie helfen unterdrückte Emotionen wieder freizugeben und fördern Gefühle der Freude.

Klangschalen unterstützen, mit sich selbst wieder in Verbindung zu treten und ermuntern den Körper, die eigene, ursprüngliche, harmonische Frequenz wieder zu entdecken und sich mit den Frequenzen der Klangschalen zu vereinen. Während einer Klangmassage liegt man auf dem Rücken.

Mehrere Schalen, auf Körperzentren ausgerichtet, werden um den Körper geschwungen und nur bei Bedarf auf dem Körper platziert. Dadurch wird es möglich, die Frequenzen der Klangschalen auf die körpereigenen Frequenzen und deren Resonanz abzustimmen und die Chakren und die Aura zu reinigen und zu stimulieren.

Es entsteht eine tiefe Entspannung mit Gefühlen der Freude und des Friedens.

.

Was bewirkt einen Klangschalenmassage?

Eine Klangschalenmassage aktiviert die Selbstheilungskräfte und fördert die eigene Körperwahrnehmung.

Zudem unterstützt sie die Entspannung des ganzen Körpers und wirkt beruhigend auf die Atmung sowie auf das Herz- und Nervensystem.

Die Wirkung der Klangschalen wird zum einen damit erklärt, dass der menschliche Körper überwiegend aus Wasser besteht, welches durch die Schallwellen in Bewegung gesetzt wird. Dieser Effekt soll letztlich wie eine innere Massage der Körperzellen wirken und körperliche Verspannungen sowie seelische Blockaden lösen.

Dabei schwingen die Zellen zunächst mit der Frequenz der Klangschale und finden nach kurzer Zeit zu ihrem eigenen Rhythmus zurück. Der Resonanzeffekt der Klangschalen spielt hierbei die entscheidende Rolle, da durch diese eine sanfte Massage auf molekularer Ebene im Körperinneren stattfindet.

Eine andere Erklärung geht davon aus, dass bestimmte Töne, die durch Klangschalen erzeugt werden, den verschiedenen Chakren zugeordnet werden und diese positiv beeinflussen können. Bei Störungen der Chakren sollen diese mit Hilfe der Klangschalenmassage harmonisiert und positiv beeinflusst werden.

Durch die Massage entstehenden Schwingungen fließt die Körperenergie ungehemmt in ihren ursprünglichen Fluss. Zellen finden so wieder an ihren natürlichen Platz.

.

Lasse dich durch heilsame Klangvibrationen massieren und erlebe, wie sich Spannungen und Blockaden lösen. Michael Reimann verzaubert dich mit unnachahmlicher Klangmischung aus tibetischen, japanischen und indischen Klangschalen eingebettet in feinste Kompositionen. Genieße innere Harmonie, Glück und Zufriedenheit – Hier weiter.

Wem kann eine Klangmassage helfen?

Durch den ganzheitlichen Ansatz, den die Geräuschtherapie verfolgt, kann sie bei allen körperlichen und seelischen Leiden als unterstützende Behandlung dienen.

.

Beispiele sind:

Burnout

Schlaflosigkeit

Innere Unruhe

Körperliche Schmerzen

Konzentrationsstörungen

Angstzustände

Störungen des Herz-Kreislauf-Systems

.

Auch bei dauerhaften, chronischen oder akuten Leiden und Erkrankungen kann die Klangtherapie bei der Linderung der Schmerzen und einem kenntnisreichem Umgang mit den Symptomen unterstützen.

Insbesondere kann die Klangmassage unterstützen bei:

Trauerfällen

Kinderwunsch

Bindungsstörungen

Depressionen

.

Außerdem sind Klangmassagen hilfreich bei emotional anstrengenden Behandlungen oder Prozessen wie:

Beziehungsberatungen

Paartherapien

Traumatherapie

Sexualtherapie

Stressbewältigung

Persönlichkeitsentwicklung

Selbsterkenntnis

.

Klangmassage – Berührung des innersten Selbst

Neben einer begleitenden Rehabilitations-Therapie nach chirurgischen Eingriffen und Rekonvaleszenz-Maßnahmen eignet sich eine Klangmassage oder eine Klangreise auch bei Gefühlen von Traurigkeit oder Liebeskummer, bei Depressionen und Ärger, Herzproblemen, Drogenmissbrauch, Schlaflosigkeit, muskulären Verspannungen, Rheuma und Tinnitus (Ohrensausen).

Während einer Schwangerschaft und kurz vor der Geburt ist die Klangreise ebenfalls sehr angenehm und führt erfolgreich zur Entspannung von Mutter und Kind. Viele Menschen berichten zudem, dass die Klänge von Klangschalen ihre Seelen auf eigentümliche Weise berühren und sie mit dem innersten Selbst, dem subtilen Bewusstsein verbinden.

Klangmassage – Zusammenfassung

Die wohltuende Kraft von Klängen ist allgemein bekannt und so besitzt die Klangmassage ein breites Anwendungsspektrum.

Sie wird sowohl bei gesunden Menschen als auch bei Regenerationsprozessen angewendet. Allgemein dient sie zur Entspannung und Harmonisierung, sie kann aber auch meditativ, energetisch reinigend wie medizinisch eingesetzt werden.

Durch den alltäglichen Stress, dem der Mensch ausgesetzt ist, können Ängste, Sorgen und Blockaden entstehen, die das seelische Gleichgewicht beeinträchtigen.

Aus diesem Ungleichgewicht können sich im schlimmsten Fall auch Krankheiten entwickeln. Die Klangtherapie kann viel Kraft und Lebensenergie geben und die körperliche wie geistige Gesundheit stärken.

Zu beachten gilt, dass die Klangschalenmassage zwar unterstützend bei Regenerationsprozessen wirken kann, allerdings keinen Ersatz für eine Behandlung durch einen Arzt oder Therapeuten darstellt.

.

Klangschalen Meditation

Beruhigung – Entspannung – Einschlafen



Quellen: Sein und Beauty Balance – Die Alpenschau bedankt sich!

.

Solfeggio Frequenz 417Hz : Heile dein inneres Kind >>>



Wer kennt es nicht: Stressige Phasen, in denen man einfach nicht abschalten kann, innere Unruhe oder Gereiztheit bis hin zu Verspannungen, Kopfschmerzen und anderen körperlichen Symptomen. Das Anspannungskarussell dreht sich immer schneller und irgendwann wünscht man sich nichts mehr als einen Stoppschalter, um einfach aussteigen zu können. Die gute Nachricht: Einen solchen Knopf gibt es – Hier weiter.

Augentrainerin und Optikermeisterin Caroline Ebert hat zusammen mit dem bekannten spirituellen Musiker Michael Reimann Musikstücke entwickelt, die gezielt Ihre Sehkraft unterstützen. Frequenzen, die die Aktivität von Sehnerv, Augenmuskeln oder bestimmten Gehirnarealen erhöhen, wurden sublim in traumhafte Klanglandschaften integriert – Hier weiter.

Diese Schwingung ist kohärent mit unserem Herzschlag und synchronisiert unsere Gehirnhälften. Lebende Energien werden freigesetzt, um zu allen 12 Geisteskräften zu fließen und deren Qualitäten im menschlichen Körper zu aktivieren. So kann Heilung in einem ganzheitlichen Sinn entstehen – Hier weiter.

Verzaubere Dein Leben! Was möchtest Du realisieren? Möchtest Du die große Liebe in Dein Leben einladen? Einen Arbeitsplatz, der Dir Spaß macht oder lieber einen erfolgreichen, begnadeten Auftritt hinlegen oder eine Neuanschaffung tätigen? Hier weiter.

Die Glücksregeln für die Liebe verändern die Sichtweise auf Beziehungen grundlegend. Singles lernen, wie sie einen Partner in ihr Leben ziehen, der zu ihnen passt und Paare erfahren, wie sie bei sich selbst ansetzen können, um ihre Beziehung liebevoller zu gestalten – ohne den Partner verändern zu wollen. Die 21 Glücksregeln, die den Seelenpartner in greifbare Nähe rücken lassen… findest du hier >>>.

Julia Engelmann fängt wie keine andere das Lebensgefühl einer ganzen Generation ein. Sie ruft dazu auf, mutig zu sein, das Glück zu suchen und das Leben zu leben, bevor es zu spät ist. Ihre Message, Träume endlich in die Tat umzusetzen, trifft den Nerv der Zeit.

In jedem von uns steckt so viel mehr! Hier weiterlesen >>>.

Kreise schließen sich, neue öffnen sich. Die von Armin Risi beschriebenen positiven Prophezeiungen sind völkerverbindend und religionsüberbrückend. Sie erreichen uns heute als dringende Weckrufe in entscheidender Wendezeit – Hier weiter.

Millionen Menschen weltweit haben oft bedingt durch Bewegungsmangel und einen vorwiegend sitzenden Lebensstil mit chronischen Schmerzen zu kämpfen. Die revolutionäre MELT-Methode macht es nun möglich, diese lästigen Beschwerden ein für alle Mal loszuwerden und das bei einem Zeitaufwand von nur wenigen Minuten am Tag. Hier weiter.

Chronisches Überatmen verengt die Blutgefäße, was zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Gehirns führt – Brain Fog, Nervosität und Schlafstörungen können die Folge sein. Mit einfachen Übungen können wir das Atemvolumen regulieren. Das beruhigt den Geist, verbessert den Schlaf und steigert unser Energielevel. Hier weiter.

Die Evolution des Lebens ist weniger ein Kampf ums Dasein, sondern vielmehr ein notwendiger Schritt in der kosmischen Entwicklung, die ohne Geist und Bewusstsein undenkbar wäre… hier weiter.

Dieses Buch ist eine hemmungslose Liebeserklärung an das Leben und ein Weckruf an den Rebellen, der in jedem Menschen schlummert. Das Manifest für dein Leben! Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Ob beim Corona-Virus, beim Genderthema, beim Klimawandel oder bei so etwas Banalem wie dem Älterwerden: Wir müssen die Natur bekämpfen und nicht nur das: Wir müssen sie besiegen. Wilfried Nelles unternimmt in diesem Buch einen psychologischen Streifzug durch die aktuellen Themen unserer Zeit und beschreibt die lebensfeindliche Haltung, die sich darin ausdrückt – Hier weiter.

Von nun an sind Sie nicht mehr auf eine Steckdose angewiesen! Dank der Kurbel-Dynamo-Powerstation können Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop und viele andere mobile Geräte ganz flexibel und bequem von unterwegs aus aufladen – Hier weiter.

Sie wollen Stromkosten sparen? Ein Stück weit unabhängig sein von staatlichen Gängelungen, Energiepreissteigerungen und Energiemultis? Ein einfacher Weg sind dabei sogenannte Balkonkraftwerke – Hier weiter.

Warum hat sich die Diagnose »Geschlechtsdysphorie« im vergangenen Jahrzehnt von einem verschwindend seltenen Leiden zu einer Epidemie unter Mädchen im Teenageralter gewandelt? Die Journalistin Abigail Shrier präsentiert schockierende Statistiken und Geschichten aus Familien, um zu zeigen, dass die westliche Welt zu einem fruchtbaren Boden für einen »Transgenderwahn« geworden ist, der nichts mit echter Geschlechtsdysphorie zu tun hat – Hier weiter.

Überall auf der Welt verschwinden Menschen spurlos. Immer wieder. Die Anzahl der Fälle geht in die Tausende. Aber diese Menschen verschwinden nicht einfach so, etwa weil sie ein neues Leben beginnen wollen, weil sie Selbstmord begehen oder weil sie in irgendein Loch fallen. Sie verschwinden spurlos – und es kann jedem passieren! Hier weiter.

Die in Kolloiden enthaltenen kleinsten Bestandteile von Metallen haben eine erstaunliche Wirkung auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Mit einer Reihe von Metallen wie Gold, Silber oder Magnesium lassen sich Kolloide herstellen – hier zur Anleitung.

Hochwertiger, vollautomatischer Profi-Generator zur Herstellung von kolloidalem Silber, Gold, Kupfer und anderen Edelmetallen!

Bequemer wie mit dem CM2000 von COLLOIDMASTER geht es nicht mehr – hier weiter.

Kolloidales Gold besitzt eine Reihe spektakulärer Eigenschaften, die es aus der umfangreichen Liste von Naturheilmittel herausheben. Kolloidales Gold setzt an den fundamentalen Schaltstellen von Gesundheit, Jugendlichkeit und Regeneration an. Was jedoch die wenigsten wissen:

Kolloidales Gold ist ein großartiges Heil- und Verjüngsmittel!

Kolloidales Gold – hier >>>

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Jeder von uns lebt für eine begrenzte Zeit. Aber was wäre, wenn wir sehr viel länger leben könnten als 80 oder 90 Jahre, vielleicht sogar Tausende von Jahren? Was wäre, wenn wir überhaupt nicht sterben müssten? Ist so etwas wirklich möglich?

Es ist nicht nur denkbar, sondern in der Vergangenheit bereits erreicht worden! – Hier weiterlesen >>>.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Der japanische Arzt Dr. Shioya hat an sich selbst bewiesen, dass er die ultimative Gesundheitsmethode gefunden hat. Dank seiner Vorsorge kannte er bis weit über 100 weder Krankheit noch Senilität, und mit einem völlig gesunden Körper lebte er bis in sein 106. Lebensjahr. Den Kern seiner Ausführungen bildet eine unaufwendige, einfach durchführbare Atemtechnik, die sehr wirksam das Element Sauerstoff im ganzen Körper anreichert und damit die Zellen energetisiert – hier weiter.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch. Die besten natürlichen Antibiotika >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese Petroleumheizung ist hierfür eine gute Alternative – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Das Wasser aus dieser Kupferflasche enthält gleich die doppelt gute Energie der kraftvollen Blume des Lebens sowie des harmonisierenden Kupfers.

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

*****

Vital Astaxanthin Kapseln

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Das Plötz-Prinzip ist ein Segen für Neueinsteiger und für alle, deren Brote bisher nie so schön und knusprig waren wie die vom Bäcker. Brotpapst Lutz Geißler hat dafür spezielle Tricks und äußerst präzise Rezepte entwickelt, die fehlendes Equipment wie Bedampfung im Ofen und teure Gärschränke, die sonst nur Bäcker haben, komplett überflüssig machen – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.