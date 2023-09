Mondkraft heute 14. September 2023 – Jungfrau-Mond in der Neumondphase

Die Mondkraft heute führt mit dem Jungfrau-Mond in die Neumondphase zum Neumond in der Jungfrau. Erneuerer Uranus gibt den Anstoss für einen Neubeginn. Richten wir uns innerlich auf das große Ganze aus, das durch uns in die Welt kommen möchte! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau in der Neumondphase – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Jungfrau – Mond Konjunktion Merkur – Neumondphase zum Neumond in der Jungfrau.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, damit wir das Leben finden, das auf uns wartet – Joseph Campbell.

Mondkalender und Mondkraft heute – Jungfrau-Mond in der Neumondphase

Durch die Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond befinden wir uns bereits mitten in der Neumondphase zum Neumond in Jungfrau, der morgen am 15. September 2023 bereits um 3.51 Uhr stattfindet. Wir sollten uns daher heute bereits überlegen, von was wir Abschied nehmen wollen, damit wir es morgen dem Neumond übergeben können. Nutzen wir die Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond so kurz vor dem Neumond auch zur äusseren und inneren Reinigung.

Befreien wir uns von allem, was uns den Weg in eine neue Zukunft noch erschweren könnte. Da der Mond in der Jungfrau heute zudem kreative Unterstützung von Erneuerer Uranus erhält, können wir alles, was es neu zu ordnen gilt, jetzt mit Lust und Kraft in Angriff nehmen. Durch den Uranus-Einfluss können wir ausserdem ganz neue Dinge ausprobieren und vielleicht sogar auf unkonventionelle Lösungen stoßen.

.

.