Mondkraft heute 14. Dezember 2023 – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock lässt durch Herrscherplanet Saturn die Lebensziele in greifbare Nähe rücken. Merkur und Venus bestimmen das Tagesgeschehen. Gehen wir Veränderungen mit Bedacht an! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in den Fischen – Mond Sextil Venus – Mond Konjunktion Merkur.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Ein erfülltes Leben erkennt man nicht an einem vollen Terminkalender!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Nach dem sehr intensiven Neumond müssen wir bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock damit rechnen, dass die Gespenster der Vergangenheit besonders aktiv sind. So könnte es sein, dass sich alte Verletzungen, Ängste und nicht verdaute Erfahrungen der Vergangenheit bemerkbar machen, die uns auf unserem geplanten Weg vorerst behindern werden.

Wir können jedoch die Gelegenheit noch einmal nutzen, alle alten Geschichten, die noch belastend in uns schlummern, zu klären, so dass wir uns von alten Gewohnheiten oder auch aus der Vergangenheit stammenden Ängsten endgültig verabschieden können.

Saturn als Zeichenherrscher des Steinbocks schenkt uns bei allem was wir vorhaben Geduld, Disziplin und Beharrlichkeit, damit wir auch die großen Ziele im Leben erreichen können, die wir besonders durch den gestrigen Neumond ins Auge gefasst haben. Setzen wir alle Pläne in die Tat um, aber bedenken wir, dass es auch einige Zeit dauern kann, bis wir die Früchte unserer Bemühungen ernten werden.

Zeichenherrscher Saturn erwartet von uns aber auch, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er befähigt uns dazu, Grenzen setzen zu können und fordert die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden. Das bedeutet zunächst Verzicht, Arbeit und Selbstdisziplin.

Zum einen steigt nun in einigen Fällen die Dringlichkeit einer Grundsatzentscheidung und zum anderen können Erkenntnisse ein neues Licht auf die Geschehnisse der Vergangenheit werfen und uns tief berühren.

Wem es beim Neumond gestern allerdings gelungen ist, Ruhe zu bewahren und innere Klarheit zu gewinnen, kann trotz des nach Entscheidungen strebenden Zeichenherrschers Saturn, einen wichtigen Schritt nach vorne machen.

Setzen wir stabile Ziele, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute rückt durch eine positiv gestimmte Venus auch die Liebe wieder in den Vordergrund. Vor allem unsere Beziehungen können von der heutigen Mondkraft profitieren, da der Mond im Steinbock mit Liebesplanet Venus ein harmonisches Sextil bildet. Unserem Partner gegenüber hegen wir unter diesem Aspekt nur die besten Absichten, wobei diese Grundstimmung uns viel Wärme und Geborgenheit vermittelt, die wir gerne weitergeben.

Allerdings müssen wir uns vor dem rückläufigen Merkur in acht nehmen, denn durch eine Konjunktion mit dem Mond im Steinbock gehen Unterbewusstsein und Verstand eine sehr enge Verbindung ein. So kommt es, dass wir zwar unsere Gefühle recht gut in Worte zu fassen verstehen, jedoch sind mitunter die Gefühle aber auch stärker als der Verstand, so dass es uns nur schwer gelingt, einen klaren Gedanken zu fassen.

Da es unter diesem Aspekt mit der Logik und Rationalität nicht weit her ist, sollten wir keine voreiligen Versprechen geben und auch keine wichtigen Entscheidungen treffen. Da die Emotionen die Gedanken überwiegen, sind wir auch schnell eingeschnappt, sobald man das Gesagte in Frage stellt. Wir reagieren überempfindlich und überspannt auf persönliche Bemerkungen und Kritik.

Bleiben wir bei Diskussionen sachlich, da die Konfliktgefahr deutlich erhöht ist!

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

