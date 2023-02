Mondkraft heute 13. Februar 2023 – störender Halbmond im Skorpion

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Skorpion für einen schwierigen Start in die neue Woche. Venus und Neptun können den negativen kosmischen Einflüssen entgegenwirken. Gehen wir Konflikten aus dem Weg! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Halbmond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Steinbock – Mond Trigon Venus – Mond Trigon Neptun – Mond Quadrat Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Da wir durch den Halbmond mit Störungen in allen Lebensbereichen rechnen müssen, ist es wichtig, die innere Ruhe zu bewahren!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Skorpion

Die Mondkraft heute bringt durch den Halbmond im Skorpion massive Störungen mit sich und sorgt dafür, dass wir den Wochenbeginn als eher belastend empfinden werden. Wir haben mit Herausforderungen zu kämpfen, die unsere ganze Aufmerksamkeit erfordern. Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird. Wichtig ist an solch anstrengenden Mond-Tagen, dass wir authentisch bleiben und nicht versuchen unsere Ideen auf Biegen und Brechen durchzusetzen, da sich das Ergebnis zu unserem Nachteil auswirken wird.



Wir werden durch den Halbmond im Skorpion mit unterschiedlichen Belastungen zu kämpfen haben, denn wir fühlen uns einerseits körperlich angeschlagen und werden anderseits urplötzlich in Konflikte verwickelt. Wir besitzen durch die negativen kosmischen Halbmond-Einflüsse keine Energie-Reserven, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen äussert sich dies zum teil in massiven gesundheitlichen Störungen. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns so oft es geht eine Auszeit gönnen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Der Halbmond im Skorpion lässt uns deutlich merken, wie sehr Alltag und Beruf unsere Konstitution beanspruchen. Wir sind deshalb aufgefordert, uns wann immer es geht eine Ruhepause zu gönnen, damit wir neue Kraft schöpfen können, um unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anzuvisieren. Falls wir in einer solchen Rückzugsphase zu viel Passivität entwickeln, kann es allerdings auch passieren, dass wir jemanden auf den Plan rufen, dessen Widerstand uns wieder in die Gänge bringt. Ob es sich dabei um einen Menschen oder eine Situation handelt wird sich zeigen. Versuchen wir die innere Ruhe zu bewahren!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Skorpion

Um nicht gänzlich von den negativen Einflüssen überrollt zu werden, sollten wir uns die unterstützenden Energien von Liebesplanet Venus und Neptun zunutze machen, die sich mit dem Mond im Skorpion zu einem Trigon verbinden und dem um 17.00 Uhr einsetzenden Halbmond viel von seiner Negativität nehmen können. Ein Trigon ist so etwas wie ein Königswinkel, eine Kraft, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben und dementsprechend die Möglichkeit, aktiv zu werden und die wirkenden Energien gewinnbringend einzusetzen.

Durch das liebesfördernde Venus-Mond-Trigon herrscht in unserer Beziehung großes Verständnis für die verborgenen Wünsche und Bedürfnisse des Partners und wir werden sehr harmonisch und verständnisvoll miteinander auskommen können. Vertrauen wir einander aus der Tiefe unserer Empfindungen heraus und nutzen wir die gestärkte Liebesenergie von Liebesplanet Venus für Versöhnungen. Dieser Aspekt begünstigt auch geschäftliche Verbindungen, denn es werden kaum Probleme auftauchen und sogar materielle Vorteile zu verbuchen sein.

Neptun, der sich wie bereits erwähnt, ebenfalls mit dem Mond im Skorpion zu einem harmonischen Trigon verbindet, gestaltet den Tag bis zum störenden Halbmond-Einfluss weitgehend angenehm und entspannt. Eine erhöhte Sensibilität und interaktive Feinfühligkeit verzaubert und veredelt dabei die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Grundstimmung des Alltages spürbar. Außerdem können sich innere spirituelle Erlebnisse wohltuend auf die eigene Stimmung auswirken.

Wirken wir, angetrieben von den positiven Aspekten, der Negativität vom Halbmond im Skorpion entgegen!

Mondkraft heute mit dem Halbmond im Skorpion



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Der Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte sorgt für einzigartige Entspannungsmomente. Es werden Ionen freigesetzt, die einen gesunden Schlaf und eine tiefe Entspannung fördern. Durch die Zugabe von hochwertigen ätherischen Ölen wird ein harmonisches Raumklima erzeugt.

Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte >>>

Eine Vielzahl ätherischer Öle findest du hier >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mit der Kraft der Natur können wir unsere Seele nähren und eine Oase der Entspannung schaffen. Gerade wenn kreisende Gedanken uns am Einschlafen hindern und zu viel Stress uns nicht zur Ruhe kommen lässt, finden wir in einer gereinigten und angenehmen Atmosphäre Erholung und können neue Kraft schöpfen.

Mit diesem Schlafset haben wir vielfältige Möglichkeiten, unsere Schlafprobleme liebevoll anzugehen.

Erholsamer Schlaf – Räucherset >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir uns nicht mehr ganz sicher sind, ob wir uns noch auf dem richtigen Lebensweg befinden, sollten wir Rückschau halten. Was sind unsere Schlüsselerlebnisse? Welche Erlebnisse waren in der Kindheit besonders prägend? Schreiben wir alles auf, was uns einfällt – wir können dann eventuell einen roten Faden erkennen und so einen Hinweis für unsere zukünftige Lebensreise bekommen.

.

Schlapp, müde, erschöpft? Kein Wunder, wir haben heutzutage körperlich und seelisch mehr denn je zu kämpfen. Das Immunsystem steht unter Dauerstress, Krisen bestimmen unser Dasein – und unsere Lebensweise ist nicht gerade dazu angetan, dass wir Ruhe finden und neue Kraft gewinnen. Die Folge: Burnout, Fatigue, Dauermüdigkeit. Dabei sind wir wie geschaffen dafür, Krisen zu meistern.

Tanke mehr Lebensenergie >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Stärken wir unser Immunsystem mit einem langen Spaziergang, aber ziehen wir uns warm an.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

.

Die ESPRIT Filterkaraffe ist der ideale Wasserfilter für Zuhause. Sein cleveres 4-Stufen-Filtersystem erzeugt Trinkwasser frei von Kalk, Metallen, Medikamentenrückständen und Pestiziden!

Lotus Vita ESPRIT Filterkaraffe >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.