Mondkraft heute 10. Februar 2024 – Mondpause zum Mond in Fische

Die Mondkraft heute erschwert durch die Mondpause zum Mond in Fische den Start ins Wochenende. Die ungünstige Verbindung von Merkur und Jupiter bremst die immer noch wirkenden Neumondenergien aus. Lassen wir uns nicht entmutigen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 14.44 Uhr im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Neumond – Mond am Portaltag. .

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Mondpause kann Zweifel und Mutlosigkeit auslösen. Lassen wir uns nicht verunsichern!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Fische am Portaltag

Die Mondpause, die bereits gestern Nacht zeitgleich mit dem Neumond im Wassermann begonnen hat und mit dem Mond in den Fischen um 14.44 Uhr endet, lässt uns müde und antriebslos in den Tag starten. Es mangelt uns bis zum Mondwechsel an der nötigen Motivation, um etwas vorwärtszubringen und alles, was der Neumond bereits in Bewegung gesetzt hat, scheint plötzlich zu stagnieren.

Wenig geeignet ist die energielose Mondpause zudem für rationale Arbeiten und wichtige Gespräche, auch körperlich anstrengende Aktivitäten sollten vorerst vermieden werden. Das soziale Leben gerät ebenfalls aus den Fugen, denn die Mondpause macht missmutig und schlecht gelaunt – hier kommen wahrlich schlechte Schwingungen ans Licht.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Selbst diejenigen, die sonst zu den optimistischen und stets positiv gestimmten Sternzeichen gehören, haben grundlos schlechte Laune und reagieren gereizt.

Kritik von anderen wird während der Mondpause außerdem zu schnell mit impulsiven Handlungen erwidert. Auch Misstrauen und Distanziertheit sind typische Merkmale der Mondpause.

Warten wir mit der weiteren Umsetzung unserer Pläne die Mondpause ab!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in Fische

Das Quadrat zwischen Merkur und Jupiter, das am Nachmittag aktiv ist, bremst die Neumond-Energien vorerst etwas aus. Unter diesem Aspekt neigen wir dazu, vieles zu versprechen, aber kaum etwas davon umzusetzen. Generell sind wir gebefreudig und anderen durchaus wohlgesonnen, jedoch unpraktisch veranlagt. Wir fallen mit der Tür ins Haus und es besteht die Gefahr, dass wir uns verplappern, indem wir Vertrauliches genau zum ungünstigsten Zeitpunkt ausplaudern, wobei unsere Indiskretion allerdings nachteilige Folgen haben wird.

Beim Merkur Jupiter Quadrat kommt es häufig zu unrealistischen Ideen. Wir sind zwar sehr ideenreich, allerdings sind unsere Vorhaben realitätsfern und praktisch nicht umsetzbar. Wir erscheinen auch äußerst unorganisiert und innerlich unausgewogen. Trotz allem sind wir dennoch positiv gestimmt und gehen optimistisch an unsere Pläne heran – auch wenn diese nicht immer mit Erfolg gekrönt sein werden.

Allgemein hören wir uns selbst gerne reden und möchte andere belehren. Daher wirken wir eingebildet und arrogant. Um unser Umfeld zu beeindrucken, neigen wir auch dazu, hochtrabend von Dingen zu sprechen, von denen wir im Grunde gar nichts verstehen. In unseren Ansichten sind wir überaus veränderlich und wankelmütig, was ein schlechtes Urteilsvermögen und Unzuverlässigkeit zur Folge hat.

Hüten wir uns vor zu großen Erwartungen, die unweigerlich in einer Enttäuschung enden werden!

Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen



