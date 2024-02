NEUMOND: Mondkraft heute 9. Februar 2024 – Neumond im Wassermann

Die Mondkraft heute am Portaltag lenkt mit dem Neumond im Wassermann die Gedanken in die Zukunft. Die kosmischen Energien schenken den Mut für einen kompletten Neuanfang. Große Veränderungen stehen an, die wir mutig annehmen sollten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: Neumond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Mond am Portaltag.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir die neuen Möglichkeiten und Chancen dankbar an!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond im Wassermann am Portaltag

Die Mondkraft heute führt an diesem Portaltag mit dem Neumond im Wassermann, der am späten Abend seine Intensität spüren lässt, in einen neuen Mondzyklus und in Zeiten voller gravierender Veränderungen. Der Geist ist bewegt und sprunghaft, denn dieser luftig-leichte Neumond duldet keine Fesseln. Neue kreative Ideen und Problemlösungen scheinen uns nur so zuzufliegen.

Durch Machtplanet Pluto werden wir jedoch mit Zwängen und Kräften konfrontiert, die alles andere als angenehm sein können, denen wir aber widerstehen müssen. Es könnte durchaus sein, dass wir zu radikalen Veränderungen in gewissen Lebensbereichen gezwungen werden, wobei das überall dort der Fall sein wird, wo diese Veränderungen längst schon notwendig gewesen wären.

Auch Uranus macht als Zeichenherrscher des Wassermanns seinen Einfluss als Erneuerer geltend. Uranus ist wild und unberechenbar und schlägt wie ein Blitz aus heiterem Himmel dort ein, wo verkrustete Strukturen walten, an denen wir immer noch ängstlich festhalten. Wir müssen unsere Angst vor den Veränderungen allerdings ablegen, da diese für unsere weitere Zukunft unumgänglich sind und eine wunderbare Chance für eine komplette Lebensveränderung bieten.

Die lebensbejahenden Neumond-Energien helfen uns dabei, mit Konventionen, Traditionen und alten Überzeugungen zu brechen, damit wir uns aus der veränderten Perspektive heraus neu erfinden können. Wenn wir uns noch unentschlossen fühlen, ist es jetzt an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen.

Wir sind aufgefordert, groß und größer zu denken, und die ersten Schritte in eine völlig neue Auffassung von Leben zu wagen. Der Neumond im Wassermann ist der Wegbereiter für alles Neue, was auf unserem weiteren Lebensweg zum Erfolg führen wird. Nehmen wir mutig die anstehenden Veränderungen an und stecken unsere ganze Energie in einen kompletten Neuanfang!

Nur wenn sich die Dinge ändern, können wir uns weiterentwickeln!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond im Wassermann am Portaltag

Der Neumond im Wassermann lädt uns dazu ein, alles Alte zurückzulassen und den Sprung ins Ungewisse zu wagen. Alles ist auf einen Neuanfang ausgerichtet und wir können unsere Visionen zur Erfüllung bringen, wenn wir den Mut aufbringen, die eingefahrenen Schienen zu verlassen. Wer nun ein neues Projekt startet, wird feststellen, dass es schnell den gewünschten Erfolg bringen wird, denn jetzt kann alles gelingen.

Es kommt dabei aber auch auf die richtige Einstellung an. Wagen wir den Sprung ins kalte Wasser und geben den Veränderungen Raum, denn dann sind in allen Lebensbereichen Glücksfälle möglich und die sich bietenden Chancen führen uns zu dauerhaftem Erfolg. Vieles was bisher allerdings im Vordergrund stand, verliert nun an Bedeutung oder erweist sich als untauglich.

Bevor jedoch der Neumond im Wassermann dafür sorgen wird, dass alles perfekt ist, kommen auch die alten Themen noch einmal hoch, wir werden nostalgisch und fühlen Abschiedsschmerz, wenn wir erkennen, dass wir einige Dinge dringend loslassen müssen. Führen wir uns immer wieder vor Augen, dass dieses Loslassen notwendig ist, um unbelastet den Schritt nach Vorne zu wagen.

Befreien wir uns von allen Ängsten und Vorbehalten, die uns bis jetzt zurückgehalten haben!

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



