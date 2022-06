Magen und Darm: Heilkräuter aus der Natur-Apotheke der Alpen für die Darmgesundheit

Kräuter aus der Naturapotheke der Alpen stellen auf natürliche Weise die Darmgesundheit wieder her.

Reizdarm, Blähungen, Sodbrennen, Durchfall und Verstopfung sowie Völlegefühl – Störungen von Magen und Darm sind weit verbreitet.

Die Psyche hat zudem einen maßgeblichen Einfluss auf unsere Darmgesundheit, deshalb sind vor allem beruhigende, entkrampfende und entzündungshemmende Kräuter sehr hilfreich.

Heilkräuter und Rezepte, die auf das vegetative Nervensystem einwirken und die Darmgesundheit stärken, stellen wir euch in folgendem Beitrag vor.

Bauchschmerzen, Blähungen und Verstopfungen stören oftmals unser Wohlbefinden. Reizungen sowie Entzündungen des Darms oder Nahrungsmittelallergien sind heute weit verbreitet. Prof. Dr. Michaela Döll zeigt, wie wir mit einfachen Mitteln unseren Darm wieder ins Gleichgewicht bringen – Hier weiterlesen >>>.

Heilkräuter für die Darmgesundheit

Heilende Kräuter aus der Naturapotheke der Alpen und traditionelle Maßnahmen helfen schnell und effektiv, den Darm zu beruhigen und die Darmgesundheit wieder herzustellen.

Regelmäßige leichte, nahrhafte Mahlzeiten in ruhiger Atmosphäre wären eine gute Voraussetzung für das störungsfreie Funktionieren unseres Magen-Darm-Traktes. Doch der moderne hektische Alltag erlaubt es vielen von uns nicht mehr, regelmäßige Pausen für die Nahrungsaufnahme zu machen.

Gesunde, frisch gekochte Speisen bleiben jedoch oftmals eine reine Wunschvorstellung. Fertiggerichte und Fastfood sind in Mode, jedoch häufig zu fettig oder enthalten zu viel Zucker und kaum Ballaststoffe. Doch auch allergie-auslösende Lebensmittel oder Toxine wie Alkohol und Nikotin können die Darmschleimhaut derart reizen, dass es zu Magen-Darm-Störungen kommt.

Ab einem bestimmten Punkt gerät das Verdauungssystem dann völlig aus dem Takt und unsere Darmgesundheit ist gefährdet. Kommen jetzt noch Alltagsstress, Termindruck und zu wenig Bewegung hinzu, sind schmerzhafte Verdauungsstörungen die Folge.

Stressfreie Mahlzeiten für die Darmgesundheit

Zeit wird immer mehr zum Luxusgut. Es ist jedoch wichtig, für die täglichen Mahlzeiten ausreichend Zeit einzuplanen. Allein das bewusste Aussuchen und Zubereiten gesunder Lebensmittel regt den Speichelfluss an und bringt unser Magen-Darm-System in Schwung.

Schon bevor wir anfangen zu essen, entscheidet sich so häufig, ob eine Mahlzeit wie ein Stein im Magen liegen wird oder nicht. Wer sich zusätzlich für ein Essen hinsetzt und nicht einfach nebenbei irgendetwas in sich hineinstopft, entschleunigt zugleich den ganzen Körper, so dass auch psychischer Stress von uns abfällt.

Wer zusätzlich noch ausreichend trinkt (1,5 bis 3 Liter pro Tag) und seinen Körper bewegt (kurze Spaziergänge am Abend, Schwimmen, mit dem Rad zur Arbeit fahren order langsames Joggen), der hat bereits viel dafür getan, Magen-Darm-Störungen vorzubeugen und seine Darmgesundheit zu erhalten.

Die von der Ärztin Dr. Natasha Campbell-McBride entwickelte GAPS-Diät stellt die Darmgesundheit wieder her und beseitigt Magen-Darm-Störungen.

Gesunder Darm mit der GAPS-Diät >>>.

Heilkräuter und Heilkräuter-Rezepte für die Darmgesundheit

Um ein gereiztes Verdauungssystem wieder ins Lot zu bringen, sind Heilkräuter aus der Naturapotheke der Alpen eine schnelle Hilfe.

Hierzu zählen vor allem Kamillen- und Lavendelblüten, Fenchel-, Kümmel- und Anissamen, sowie beruhigende Pflanzen wie Baldrian, Weißdorn, Melisse und Johanniskraut, womit die gestresste Psyche somit gleich mit beruhigt wird.

Um die Verdauung zu fördern, sind Kräuter mit Bitterstoffen zu empfehlen, denn dadurch werden der Speichelfluss, die Magensaft- und Galleproduktion, sowie die Magen-Darm-Bewegungen angeregt.

Löwenzahn, Artischocke, Tausendgüldenkraut und der Beifuß sind hier besonders hilfreich.

Heilkräuter bei SODBRENNEN und Übersäuerung des Magens

Zu viele fettreiche, süße Speisen, zu viel Alkohol, Kaffee, Rauchen und Stress führen zu einer Überproduktion von Magensäure. Gelangt sie in die Speiseröhre, kommt es zu Brennen und Aufstoßen.

Heilkräuter bei Sodbrennen:

Haferschleim, säurearme, milde oder gar nicht gewürzte bzw. gesüßte Speisen, Süßholzwurzel, Kamille, Pfefferminze, Melisse.

Kamillenblüten-Rollkur bei Sodbrennen

Wirkt entzündungshemmend und leicht schmerzlindernd

ZUTATEN:

Kamillenblüten

ZUBEREITUNG:

– 3 EL Kamillenblüten mit ½ Liter heißem Wasser über-gießen.

– Abgedeckt 5-10 Minuten ziehen lassen. Dann abseihen.

ANWENDUNG:

Morgens auf nüchternen Magen 2 Tassen warmen Kamillentee trinken. Anschließend 10 Minuten auf den Rücken legen, 10 Minuten auf die rechte Seite, 10 Minuten auf den Bauch und 10 Minuten auf die linke Seite.

Heilkräuter gegen VÖLLEGEFÜHL

Ein Völlegefühl stellt sich durch übermäßiges Essen, verschluckte Luft, die sich im Magen-Darm-Bereich angesammelt hat oder durch starke Gasbildung im Darm ein. All dieses verursachet einen unangenehm aufgeblähten, harten Bauch.

Heilkräuter bei Völlegefühl:

Ingwer, Galgant, Melisse, Pfefferminze, Süßholz, Kamille, Lavendel, Fenchelfrüchte, Anisfrüchte, Apfelessig, Aloe Vera, Curcuma, Artischocke, Honig.

Teemischung gegen Völlegefühl

Wirkt entkrampfend, verdauungsfördernd, blähungswidrig, beruhigend

ZUTATEN:

lngwerwurzel, Kamillenblüten, Melisse, Pfefferminze, Lavendelblüten, Fenchelfrüchte, getrocknete Süßholzstückchen.

ZUBEREITUNG:

– Jeweils 3 EL der Wurzelstückchen, des Krauts, der Früchte und Blüten in eine Schale geben

– gut durchmischen.

– 1-2 TL der Mischung mit 250 ml heißem Wasser überbrühen.

– 5 Minuten abgedeckt ziehen lassen.

– Abseihen.

ANWENDUNG:

3-4 Mal am Tag eine Tasse trinken.

Ein besonderer Tipp bei Völlegefühl – Massage mit Kümmelöl

Für eine beruhigende Bauchmassage 4-6 Tropfen Kümmelöl in ein Glas warmes Wasser geben und die Finger mit der Flüssigkeit benetzen. Nun langsam, mit etwas Druck im Uhrzeigersinn mehrere Minuten massieren und bei „5 Uhr“ leicht drücken.

AKUTER DURCHFALL

Toxische Stoffe wie Alkohol und Nikotin, allergieauslösende Lebensmittel und ungewohnte Speisen z.B. während eines Urlaubs reizen die Darmschleimhaut und können zu flüssigem Stuhl führen.

Heilkräuter bei Durchfall:

Indische Flohsamen, Leinsamen, Möhrensuppe, Schwarztee, Blutwurzwurzel, Himbeer- und Brombeerblätter, Heidelbeerfrüchte, fein geriebener Apfel mit Schale, Heilerde, Kamille.

Kinder benötigen oft andere Heilpflanzen zur Behebung von Magen-Darm-Problemen als Erwachsene. Bei ihnen wirken bereits sanfte Kräuter.

Kindertee bei Durchfall

Wirkt beruhigend und adstringierend

ZUTATEN:

Getrocknete Himbeerblätter, getrocknete Blaubeeren, Kamillenblüten

ZUBEREITUNG:

– Jeweils 3 EL der Blätter, Beeren und Blüten in eine Schale geben und gut durchmischen.

– 1 TL der Mischung mit 250 ml heißem Wasser übergießen. 3 5-10 Minuten ziehen lassen.

– Abseihen.

ANWENDUNG:

3 Mal täglich langsam in kleinen Schlucken eine Tasse Tee trinken.

Heilkräuter bei AKUTER VERSTOPFUNG

Unter einer akuten Verstopfung leidet, wer weniger als 3 Stuhlentleerungen pro Woche mit harten Stuhl aufweist.

Heilkräuter und Ernährung gegen Verstopfung:

Ballaststoffreiche Ernährung mit Topinambur; Löwenzahn, Erdrauch, Galgant, Kümmel, Koriander, Tausendgüldenkraut, Anis, Fenchel, Ingwer, Gelber Enzian, Wermut, Flohsamenschalen, getrocknete Pflaumen, Feigen, Tamarinde, Aloe Vera.

Teemischung gegen Verstopfung:

Wirkt verdauungsanregend, krampflösend, entzündungshemmend und abführend

ZUTATEN:

Fenchelfrüchte, Anisfrüchte, Gelber Enzianwurzel, Kümmelfrüchte, Pfefferminzblätter

ZUBEREITUNG:

– Jeweils 3 EL der Früchte, Blätter und Wurzeln in eine Schale geben und gut durchmischen.

– 1 TL der Mischung in eine Tasse füllen und die Früchte mit einem Teelöffel andrücken.

– Mit 250 ml kochendem Wasserüberbrühen. 4 5 Minuten abgedeckt ziehen lassen.

– Abseihen.

ANWENDUNG:

3-4 Mal täglich eine Tasse Tee trinken.

Besonderer Tipp bei Verstopfung: Indischer Flohsamen-Brei

ZUTATEN:

Indische Flohsamen

ZUBEREITUNG:

– Etwa 10 g Indische Flohsamen in eine Tasse mit warmen Wasser geben.

– 15-20 Minuten ziehen lassen.

– Die weichen Samen durch ein feines Tuch oder ein feines Sieb streichen.

ANWENDUNG:

Den Brei essen und direkt im Anschluss ½ Liter Wasser trinken, damit die Samen im Darm ganz ausquellen können.

Heilkräuter bei REIZDARM

Eine falsche Ernährung, sowie eine hohe psychische Belastung können die Auslöser für einen Reizdarm sein. Die Folge sind starke Bauchkrämpfe, Verstopfung oder Durchfall, oft auch im Wechsel.

Heilkräuter gegen Reizdarm:

Kamille, Pfefferminze, Anis, Fenchel, Kümmel, Indische Flohsamen, Leinsamen, Baldrian, Hopfen, Galgant, Artischocke, Indische Gelbwurz, Erdrauch, Johanniskraut.

Reizdarm-Teemischung

Wirkt entkrampfend, beruhigend, blähungswidrig, verdauungsanregend

ZUTATEN:

Fenchelsamen, Gänsefingerkraut, Johanniskraut, Kamillenblüten, Engelwurzwurzel

ZUBEREITUNG:

– Jeweils 3 EL Samen, Kraut und Wurzelstückchen in eine Schale geben und gut durchmischen.

– 1 TL der Mischung mit 250 ml kochend heißem Wasserüberbrühen.

– Etwa 10 Minuten abgedeckt ziehen lassen. 4 Abseihen.

ANWENDUNG:

3 Mal täglich eine Tasse Tee in kleinen Schlucken langsam trinken.

Besonderer Tipp bei Reizdarm: Feucht-warmer Bauchwickel

Wirkt entkrampfend, beruhigend, durchblutungsfördernd

ZUTATEN:

Dünnes Baumwoll- oder Leinentuch, kratzfreies Zwischentuch, Wolltuch oder breiter Wollschal, wasserfeste Unterlage, z. 8. ein aufgeschnittener, großer Müllsack

ZUBEREITUNG:

– Die wasserfeste Unterlage in Höhe des Bauchraumes auf das Bett oder ein Sofa ausbreiten.

– Darauf das Wolltuch platzieren.

– Auf das Wolltuch kommt nun das kratzfreie Zwischentuch.

– Das dünne Leinen- oder Baumwolltuch in warmes Wasser tauchen und anschließend auswringen.

– Das Tuch sollte idealerweise eine Temperatur zwischen 35 und 40 Grad haben.

– Das warme, feuchte Tuch kommt nun auf die anderen Tücher.

– Anschließend auf die Tücher legen und diese fest um den Körper wickeln.

– Mit einer Decke zudecken, damit man nicht friert.

ANWENDUNG:

30-90 Minuten mit den Wickeln ruhen.

Heilkräuter bei BLÄHUNGEN

Bei jedem normalen Verdauungsvorgang im Darm entstehen Gase. Durch ungewohnte Nahrung oder Lebensmittelunverträglichkeiten wie z.B. Lactoseintoleranz, kann diese Gasbildung jedoch überhand nehmen und schmerzhaft und unangenehm werden.

Heilkräuter gegen Blähungen:

Kümmel, Fenchel, Anis, Dillsamen, Engelwurz, Kamille, Koriander, Zimt, Schafgarbe, Wermut, Beifuß, Enzian, Melisse, Pfefferminze, Lavendel, Gänsefingerkraut, Kalmus.

Lavendel-Tee gegen Blähungen

Wirkt beruhigend, gallefördernd, blähungswidrig

ZUTATEN:

Getrocknete Lavendelblüten

ZUBEREITUNG:

– 2 TL Lavendelblüten in einen Becher geben.

– Die Blüten mit 250 ml kochendem Wasser übergießen.

– Abgedeckt 5-10 Minuten ziehen lassen. 4 Abseihen.

ANWENDUNG:

3 Mal täglich 1 Tasse warmen Tee schluckweise trinken.

Besonderer Tipp gegen Blähungen: Omas Kümmelmilch

Wirkt blähungstreibend, krampflösend, verdauungsfördernd, durchblu-tungsfördernd, keimhemmend

ZUTATEN:

Kümmelfrüchte, Milch von der Kuh oder der Ziege oder Sojadrink (bei einem anderen Pflanzendrink, z.B. Haferdrink, sollte noch etwas Kokosfett hinzugefügt werden)

ZUBEREITUNG:

– 1 TL Kümmelfrüchte in eine Tasse geben und mit einem Teelöffel zerdrücken.

– 250 ml Milch oder Pflanzendrink (und evtl. ½ TL Kokosfett) in einen Topf geben.

– Erhitzen, bis es dampft.

– Die zerdrückten Kümmelfrüchte in die heiße Milch oder den Pflanzendrink geben.

– Etwa 10 Minuten ziehen lassen.

– Abseihen.

ANWENDUNG:

Die warme Kümmelmilch in kleinen Schlucken bis zu 4 Mal am Tag zwischen den Mahlzeiten zu sich nehmen.

Darmreinigung für die Darmgesundheit

Neben der Anwendung von Heilkräuter um Magen-Darm-Störungen zu beheben und die Darmgesundheit zu erhalten, ist auch eine regelmäßige Sanierung bzw. Reinigung des Darms sehr zu empfehlen.

Verdauungsbeschwerden, Energielosigkeit, schlechter Schlaf, Kopfschmerzen oder allgemeines Unwohlsein sind nur einige mögliche Zustände, die durch eine eingeschränkte Darmgesundheit auftreten können.

Daher ist es empfehlenswert, in regelmäßigen Abständen (ca. 1 – 2 x jährlich) eine Darmsanierung durchzuführen. Die Dauer der Darmkur richtet sich in erster Linie nach Alter, Lebensstil, körperlicher Verfassung und Schweregrad der Beschwerden. Als durchschnittlicher Richtwert ist eine Dauer von mindestens 4 – 8 Wochen empfehlenswert.

Wer bereits an chronischen Erkrankungen leidet und/oder Medikamente einnehmen muss, sollte zuerst mit seinem Arzt oder Heilpraktiker abklären, ob eine Darmreinigung durchgeführt werden darf.

