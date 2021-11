Lockdown und Impfpflicht: Das Versagen der Regierung

Lockdown und Impfplicht in Österreich zeigen das Versagen der Regierung auf.

Noch vor wenigen Tagen beteuerte die Regierungsspitze, es werde in Österreich keine Einschränkungen mehr für geimpfte Menschen geben. Jetzt sieht alles anders aus.

Ab Montag befindet sich das ganze Land im nächsten harten und bereits vierten Lockdown. Und ab dem 1. Februar 2022 soll eine allgemeine Impfpflicht in Kraft treten. Österreich ist damit das erste Land in der EU, in dem die Corona-Schutzimpfung zur Bürgerpflicht wird.

Wie genau das aussehen soll, weiß noch keiner, das Gesetzgebungsverfahren wird erst eingeleitet. Dass die Regierung nun aber zu solch drastischen Maßnahmen greift, ist nicht nur die Schuld der Ungeimpften, wie es uns immer wieder eingehämmert wird.

Es ist das Ergebnis eines politischen Versagens.

Lockdown und Impfpflicht hat Österreich deshalb nicht vorwiegend den Ungeimpften zu verdanken. Schuld tragen vor allem Politiker, die sich ihr Scheitern nicht eingestehen wollen. .

Lockdown und Impfpflicht: Österreichs Versagen

Eigene Fehler? Nein, die hat keiner gemacht. Und schon gar nicht Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg selbst.

Als dieser am Freitagvormittag die neuen Corona-Maßnahmen verkündete, hatte er nämlich gleich die Schuldigen ausgemacht: die Ungeimpften, die sich „unsolidarisch gezeigt haben“ und die dem Land (und ihm) den Lockdown und die Impfpflicht eingebrockt hätten.

Natürlich kann man politisch führen, indem man die eigene Bevölkerung beschimpft. Etwas mehr Selbstreflexion zeigte hingegen der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein:

„Leider sind auch wir als Bundesregierung unseren Ansprüchen hinterhergeblieben“, sagte er. „Ich möchte mich dafür entschuldigen.“

Schallenberg blieb daraufhin nichts anderes übrig, als sich ebenfalls – eher halbherzig – am gestrigen Abend in der ZIB2 zumindest bei den Geimpften zu entschuldigen. .

Der Lockdown für alle war nur eine Frage der Zeit.

Der Grund, warum sich die ÖVP-Spitze trotzdem bis zuletzt dagegen aussprach, ist so banal wie fatal: Für Geimpfte wurde die Pandemie von dem abgesetzten Altkanzler Sebastian Kurz und von seinem Nachfolger Schallenberg bereits mehrfach für beendet erklärt.

Der Lockdown wäre ein Eingeständnis des Scheiterns gewesen – deshalb wollte man ihn um jeden Preis verhindern, koste es, was es wolle. Man behalf sich mit gelinderen Mitteln, 2G wurde eingeführt und eine Woche später ein Lockdown für Ungeimpfte, von dem keiner wusste, wie er kontrolliert werden soll.

Das Schauspiel, das die österreichische Regierung zuletzt veranstaltete, war einer Spitzenpolitik unwürdig. Es war ein Gerangel ohne Sieger.

Am vergangenen Sonntag verkündete Gesundheitsminister Mückstein in den Abendnachrichten, es werde eine nächtliche Ausgangssperre für alle geben – also auch für Geimpfte.

Die Antwort des Koalitionspartners am nächsten Tag: Die Wortmeldung des Grünen sei überflüssig. Der Bundeskanzler signalisierte, der eigene Gesundheitsminister habe im Grunde nichts zu melden.

Für Sebastian Kurz gab es stets „uns“ und „die anderen“

Natürlich konnte das nicht lange gut gehen. In den vergangenen Wochen wurden täglich mehr Infektionszahlen gemeldet: 11.000, 13.000, 15.000. Noch nie gab es so viele Corona-Fälle in Österreich wie jetzt. Die Intensivstationen schlugen Alarm, Ärztinnen und Ärzte riefen nach Hilfe.

In Salzburg wurde ein Triageteam gebildet und in Oberösterreich mussten Leichen in den Gängen des Krankenhauses abgestellt werden. Als sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Konferenz der Landeshauptleute, der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister am Achensee in Tirol trafen, wehrte sich Schallenberg anfangs zwar noch gegen einen Lockdown – doch er musste schließlich nachgeben.

Die Pandemie war für Österreichs Regierung von Anfang an ein Wettstreit. Es ging nicht nur darum, die Krise gut zu meistern, man wollte immer besser als andere sein. Für Sebastian Kurz gab es stets „uns“ und „die anderen“. Das SPÖ-regierte Wien war ein besonders beliebter Watschenmann.

Auch gegenüber anderen europäischen Ländern wollte Sebastian Kurz stets gewinnen. Tatsächlich wurde die erste Phase der Pandemie im internationalen Vergleich gut durchgestanden, früher als in anderen Ländern wurden Lockerungen verkündet und die Regierung lobte sich dafür gern und oft selbst.

Diesen Juli erklärte Sebastian Kurz die Pandemie schließlich für beendet.

„Die Krise redimensioniert sich. Sie wandelt sich von einer akuten gesamtgesellschaftlichen Herausforderung zu einem individuellen medizinischen Problem“, sagte er. Alexander Schallenberg, der wirkt, als wäre er zuvorderst der Diener seines Vorgängers, wollte an dieser Linie nichts ändern.

Dabei zeichnete sich seit Wochen ab, dass die vierte Welle Österreich mit einer unglaublichen Wucht treffen würde. Man hätte das zumindest ahnen können, Virologinnen und Simulationsforscher haben bereits im Sommer darauf hingewiesen. Regierungspolitiker in Bund und Ländern gaben sich dennoch überrascht.

Es stimmt, 2G und der Lockdown für Ungeimpfte haben die magere Impfquote (sie liegt bei knapp unter 65 Prozent) angehoben. Zehntausende waren es in den vergangenen Tagen, die zu den Impfzentren strömten. Doch für die akute Überforderung des Gesundheitssystems bringt das wenig.

Noch in der vergangenen Woche erklärte Wilfried Haslauer, ÖVP-Landeshauptmann des besonders stark betroffenen Bundeslandes Salzburg, mit einem süffisanten Grinsen, Virologen sperrten die Menschen am liebsten in ihren Zimmern ein, „aber dann werden die Leute halt an Depressionen sterben oder verhungern oder verdursten. Wir können nicht nur die virologische Seite berücksichtigen.“

Mittwoch war dann der große Showdown geplant: Der Gesundheitsminister wollte regionale Lockdowns für die Bundesländer Salzburg und Oberösterreich verkünden. Doch wieder einmal waren es die mächtigen Länderchefs, die ihn ausmanövrierten –, und der grüne Minister war zu schwach, um sich ihnen in den Weg zu stellen.

Der Meinungsumschwung kam spät und das Versagen der Regierung immer mehr offenbart. Wieder waren es die Landeshauptleute, die die Regierungslinie bestimmten. Aus einem regionalen Lockdown für zwei Bundesländer, der Donnerstag verkündet worden war, wurde innerhalb einer Nacht ein Shutdown für das ganze Land.

Was nun bleibt? Eine Bevölkerung, der schon oft gesagt wurde, es sei alles vorbei, und die nun wieder in den eigenen vier Wänden hockt, sowie eine Regierung, die sich zerstritten und ihre mangelnde Handlungsfähigkeit in aller Öffentlichkeit dargeboten hat.

Und es gibt ein Versprechen, dass der Lockdown in 20 Tagen vorbei sein werde – allerdings nur für Geimpfte, denn wer sich auch jetzt dem Impfdruck nicht beugt, wird weiterhin zu Hause bleiben müssen.

Ob daran noch jemand glaubt?

Diese Covid-Maßnahmen gelten ab Montag (22. November 2021)

Ab 22. November gelten also ganztägige Ausgangsbeschränkungen wie man es aus früheren Lockdowns bereits kennt. Auch die Ausnahmen (wie etwa um Lebensmittel einzukaufen oder für wichtige Behördengänge) sind die gleichen wie in den früheren Lockdowns.

Teil des Maßnahmenpakets ist auch, dass in allen Schulen und Schulstufen Maskenpflicht gelte. Eine Vor-Ort-Betreuung sei aber sichergestellt. Schüler dürfen allerdings auch ohne ärztliches Attest zu Hause bleiben, wenn sie möchten. Dann sollen sie vorbereitete Lernpakete erhalten.

Arbeitnehmern und Arbeitgebern wird zusätzlich zum Home Office geraten. In allen geschlossenen Räumen – also auch am Arbeitsplatz – gilt eine FFP2-Maskenpflicht. .

.

Impfpflicht ab Februar 2022

Bei der Pressekonferenz gab Bundeskanzler Schallenberg auch die Entscheidung zur Impfpflicht bekannt. Eine verpflichtende Covid-Impfung soll ab 1. Februar 2022 gelten.

Denn es ist bisher nicht gelungen, genug Menschen für eine Impfung zu überzeugen, erklärt Schallenberg bei der Pressekonferenz. Zwar wurde die Impfbereitschaft erhöht, jedoch „nicht in einem ausreichenden Maß“.

Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, aber „aufgestachelt von diesen radikalen Impfgegnern und fadenscheinigen Fake News“ haben sich zu viele nicht impfen lassen, erklärt er.

Die erhöhte Impfquote sei der einzige Weg, aus dem „Teufelskreis“ von Covid-Wellen und Lockdowns zu durchbrechen. Die Impfung nennt Schallenberg das „Exit-Ticket“.

Auch die Auffrischung der Impfung, der sogenannte „Booster-Shot“ sei wichtig, betont Mückstein. Bei Vektorimpfungen – also AstraZeneca und Johnson &Johnson – wird diese nach vier Monaten empfohlen; bei MRNA-Impfstoffen – also Moderna und Pfizer- ist sie ab dem vierten Monat möglich. Auch der Grüne Pass wird dementsprechend angepasst. .

Kommt der Ösi-Hammer auch zu uns?

Auch wenn jetzt die ganze Welt auf Österreich blickt, die durch den Lockdown und die drohende Impfpflicht in die Schlagzeilen gerät, sollte man sich auch in Deutschland nicht zu viel Hoffnung machen, dass 3G, 2G bzw. 2G+ einen Shutdown verhindern werden und eine Impfpflicht nicht im Raum stünde.

Führende Ampel-Vertreter schlossen eine generelle Impfpflicht vorerst aus. SPD-Außenminister Heiko Maas erklärte:

„Die wird‘s nicht geben. Weil wir es nicht für notwendig halten, weil wir es auch aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten für schwierig halten.“

Vor allem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist offen für die Impfpflicht:

„Nicht jetzt, für die jetzige Situation. Aber einfach für das nächste Jahr müssen wir überlegen, ob nicht eine weitergehende Impfpflicht notwendig ist, um aus dieser Endlosschleife Corona herauszukommen. Sonst stehen wir in einem Jahr wieder genau da.“

Lockdown und Impfpflicht: Nach der Impfung ist vor der Impfung

Marc Friedrich ist jedenfalls der Meinung, dass Österreichs Lockdown und die Impflicht ab Februar als Vorbild für kommende Maßnahmen in Deutschland dienen wird. Doch ist dies sinnvoll? Haben wir tatsächlich eine Pandemie der Ungeimpften?

Er zeigt in diesem Video auch unter anderem auf, dass es mindestens drei weitere Impfungen nach dem Booster Shot geben wird und warum Ursula von der Leyen einen Geheimvertrag mit Pfizer abgeschlossen hat und sämtliche E-Mails und Chatnachrichten mit Pfizer und anderen gelöscht hat.

Spannend ist auch, dass die FDA die Daten zu der Impfung von Pfizer bis 2076 unter Verschluss halten will.

Fakt ist: Ein Impfzwang ist nun nicht nur leise durch die Hintertür eingetreten, sondern knallharte Realität – vorerst einmal in Österreich!

