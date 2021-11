Alpenschau Mondkraft heute 21. November 2021: Mond in den Zwillingen

Bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen hat Herrscherplanet Merkur das Zepter in der Hand. Unruhige Planetenverbindungen sorgen für eine wechselnde Stimmungslage. Suchen wir immer wieder Ruheinseln! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Geben wir dem Bedürfnis nach Abwechslung ruhig nach!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen und Herrscherplanet Merkur

Bei der Mondkraft heute hat Verstandesplanet Merkur im Skorpion als Herrscherplanet der Zwillinge das Zepter fest in der Hand und wird uns in verschiedensten Situationen mit seiner kosmischen Energie beeinflussen, die nicht nur positiver Art sind. Wir werden immer wieder Momente der Unsicherheit spüren, denn die luftig-leichte Kommunikation wird durch Merkur empfindlich gestört, und auch Neptun in Fische sorgt durch ein Quadrat zum Mond in den Zwillingen für innere Unruhe. Genießen wir daher die Leichtigkeit, die wir als Grundstimmung verspüren, solange es uns möglich ist. Wir sollten jedoch achtsam mit uns selbst und anderen sein, wenn wir mit tieferliegenden Themen in Kontakt kommen.

Probleme können sich heute in allen Bereichen zeigen, denn wir laufen Gefahr, dass jede Äußerung und jede Geste falsch ausgelegt wird und manchmal haben wir sogar das Gefühl, unser Gegenüber ist geradezu darauf aus, uns in Streitigkeiten und Konflikte hineinzuziehen. Lassen wir uns keinesfalls auf einen verbalen Schlagabtausch ein, sondern versuchen wir, mit der nötigen Gelassenheit allen Streitgesprächen aus dem Weg zu gehen.

.

.

Nehmen wir uns heute immer wieder Zeit zum Durchatmen und vermeiden wir unnötige Belastungen. Der Mond in den Zwillingen lässt uns nämlich deutlich merken, wie sehr Alltag und Beruf unsere Konstitution beanspruchen. Achten wir daher gleichermaßen auf ausgleichende Bewegung, wohltuende Entspannung und vitaminreiche Ernährung. Wir werden von alledem viel brauchen, um die anfallenden Anforderungen meistern zu können.

Der Mond in den Zwillingen bringt durch Herrscherplanet Merkur auch menschliche Enttäuschungen und Absagen mit sich, was sich nachteilig auf Beziehungen und Freundschaften auswirken und für unerwartete Konflikte sorgen kann. Achten wir deshalb darauf, dass es oftmals besser ist zu schweigen, als sich durch sinnlose Diskussionen seiner Ruhe berauben zu lassen.

Suchen wir immer wieder Ruheinseln, damit wir den Sonntag nutzen können, um die nötige Energie für die bevorstehende Woche aufzutanken!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen und Herrscherplanet Merkur

Die Mondkraft heute mit Mond in den Zwillinge fordert besondere Vorsicht und Achtsamkeit vor den wankelmütigen Einflüssen von Herrscherplanet Merkur, denn es besteht durchaus die Gefahr von Unklarheiten, Missverständnissen oder Fehlinterpretationen, die durch den störenden Einfluss von Neptun in Fische noch deutlich erhöht wird.

Zudem beeinflusst Zeichenherrscher Merkur auch unsere Emotionen und die Gedanken. Daher sind wir schnell eingeschnappt, sobald man unser Gesagtes in Frage stellt. Andererseits besitzen wir jedoch auch die Fähigkeit, auf unbewusste Informationen zuzugreifen, insbesondere was den Gefühlsbereich betrifft.

Die Mondkraft heute kann uns mit dem Zwillinge-Mond zudem helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen. Blicken wir tief in unser Inneres und nutzen wir die kosmischen Energien, um auf unser altbewährtes Wissen zurückzugreifen. Viele lang verdrängte Erinnerungen oder auch Begebenheiten stoßen uns mit der Nase nämlich auf all jenes, was wir lange vor uns hergeschoben haben.

Geistige Klarheit regt unsere Gedankenwelt an, wobei wir durch den luftig-leichten Mond in Zwillinge und den positiven Mondkräften auch mit der nötigen Energie und Lebenskraft ausgestattet werden, um alle anstehenden Veränderungen, die der Vollmond im Stier angestoßen hat, gleich heute in Angriff nehmen zu können.

Seien wir bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen darauf gefasst, dass ganz unterschiedliche Situationen für Verwirrung und innere Zerrissenheit sorgen können!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nutzen wir die herausfordernden Energien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade heute einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Jetzt können alle Zimmerpflanzen, die kränkeln, zurückgeschnitten werden, denn die Säfte der Pflanzen sind am Rückzug. Dadurch „blutet“ die Schnittstelle nicht so stark und verheilt gut.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Zwillinge-Mond vermeiden:

Gesundheit – Der Mond im Zwilling ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

