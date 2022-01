Lockdown-Guru schwenkt um: „Coronavirus – Game Over“

Tomas Pueyo war einer der Ersten, der vor dem Coronavirus warnte.

Ausgerechnet der Lockdown-Guru vollzieht nun eine 180-Grad-Wende.

Der 39-Jährige gilt als Architekt der globalen Corona-Strategie – und lässt nun mit einem neuen Schriftstück aufhorchen.

In seinem Artikel „Coronavirus: Game Over“, mit dem Untertitel „Es ist Zeit, dass wir wieder anfangen zu leben“, sieht Pueyo nämlich das Ende der Pandemie gekommen.

Omikron, die Impfung und das Medikament Paxlovid, so Pueyo, hätten die Gefahren durch das Virus so massiv verringert, dass es inzwischen deutlich weniger tödlich sei als die gemeine Grippe.

Spätestens in einem Monat, so das Fazit von Pueyo, müsse das offizielle Ende der Pandemie erklärt werden. Nicht einmal für eine Maskenpflicht sieht er noch eine Grundlage.

In Deutschland berichtet darüber die „Welt“ – sie hat den Artikel aber hinter einer Zahlschranke versteckt. Die meisten anderen Medien verschweigen schlichtweg die Kehrtwende von Pueyo.

„Coronavirus – Game Over“

Tomas Pueyo war bisher der lauteste und wohl wichtigste Werber für einen Lockdown.

Im März 2020 erschien sein Artikel „Coronavirus: Why we must act now“. Der Text wurde in dreißig Sprachen übersetzt und mehr als vierzig Millionen Mal gelesen.

Der Ex-Berater aus dem Silicon Valley und Verhaltenspsychologe forderte damals, dass sich auch der freie Westen am Beispiel des diktatorischen China orientiere und unverzüglich harte Lockdowns einführt. Sonst, so Pueyo, drohe der Zusammenbruch des Gesundheitssystems.

Motto seiner Taktik: „Flatten the curve“, also die Kurve abflachen. Auch Angela Merkel übernahm das.

Auch mit seinem 2. Artikel „Der Hammer und der Tanz“ hat Tomas Pueyo 2020 weltweit Aufsehen erregt. In einer jüngsten Analyse erwartet der Datenanalyst, dass die Omikron-Welle Mitte Februar überstanden sein könnte – und eine Rückkehr zur Normalität möglich wird.

180-Grad-Wende des wichtigsten „Lockdown“-Pioniers

Auf Twitter fasst er zusammen:

„Das ist das Ende der Pandemie: Impfstoffe reduzieren Todesfälle um 90 Prozent, Omikron tötet 90 Prozent weniger Menschen, Behandlungen schützen 90 Prozent der Personen. Diese drei Punkte reduzieren die Covid-Todesrate um 99,9 Prozent. Und nach Omikron werden die meisten Leute eine Art Immunität aufbauen. Es ist an der Zeit, unser Verhalten zu ändern.“

Nicht nur, dass er das Ende der Pandemie prognostiziert, der streitbare Verhaltenspsychologe geht sogar noch weiter. Als größte Gefahr sieht er mittlerweile, dass wir nicht verstehen, dass Corona und die damit verbundenen Gefahren vorbei seien.

Er kritisiert, dass die Regierungen, die sich an ihre autoritären neuen Vollmachten gewöhnt haben, schlicht weitermachen – und zwar im schlimmsten Fall noch lange. Sein Appell klingt dramatisch:

„Die nächsten Monate werden sein wie die nächsten Jahre! Handelt entsprechend!“

Weltweit tun das auch viele Regierungen. Spanien hat angekündigt, Omikron künftig wie eine Grippe zu behandeln; Großbritannien und Frankreich fahren die Maßnahmen ganz massiv zurück.

Selbst in Israel, bekannt für einen besonders harten Kurs, gibt es Überlegungen, Corona in Zukunft nur noch wie eine Grippe zu behandeln. Sogar die Impfausweise sollen dort abgeschafft werden.

Ganz anders Deutschland und Österreich. Hier haben sich die Verantwortlichen und die Medien regelrecht verbissen in harte Maßnahmen und das Schüren von Angst und Panik.

Österreich ging sogar soweit, als einziges Land eine Impfpflicht einzuführen, die zu diesem Zeitpunkt der Pandemie jeglicher Grundlage entbehrt.

Deutschland hingegen „starrt geradezu panisch auf eine vergleichsweise niedrige 7-Tage-Inzidenz von 706, obwohl die Krankenhausinzidenz seit Wochen fällt“, schreibt die „Welt“:

„Das Land zerstreitet sich bei einer mehr als soliden Impfquote von 73 Prozent über „die Ungeimpften“ – und traut sich nicht, die Zeichen der Zeit zu lesen. Das liegt nicht zuletzt an einem Gesundheitsminister, der die Kurve nicht kriegt – und der seinen Job vor allem darin versteht, die Angst wieder anzuheizen, wenn sie schwindet. Doch auch Karl Lauterbach wird die Entwicklung nicht aufhalten.“

Lauterbach: Nach der Omikron-Welle muss die Impfpflicht kommen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet den Höhepunkt der Omikron-Welle erst Mitte Februar. Die höchste Krankenhaus-Belastung sei zwischen dem 1. und 15. März.

Um nicht in einen Teufelskreis zu geraten, hält Lauterbach eine Impfpflicht für unausweichlich und sinnvoll – auch wenn diese für die Omikron-Variante zu spät kommt.

Um einer erneuten Welle entgegenzuwirken, fordert Lauterbach eine allgemeine Impfpflicht ab April oder Mai – ganz nach dem Vorbild Österreich. Ohne den verpflichtenden Piks drohe die Gefahr, dass ein derartiges Szenario sich im kommenden Herbst wiederholen könnte.

„Ganz persönlich – ohne Impfpflicht erleben wir im Herbst denselben Mist dann zum dritten Mal“, erklärte er auf der Konferenz der Gesundheitsminister der Länder, die per Videoschaltung stattgefunden hat.

Da ein vollständiger Impfschutz in seinen Augen drei Impfdosen umfassen sollte, müsse die Impfpflicht schnellstmöglich eingeführt werden. „Schnell“ heißt für Lauterbach:

„Um den April herum, vielleicht im Mai“ – damit die vielen Ungeimpften bis zum Herbst noch rechtzeitig alle drei Impfzyklen durchlaufen können.

Bundespressekonferenz vom 19.1.2022

Bundespressekonferenz vom 17.1.2022

