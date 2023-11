Künstliche Intelligenz: Welt ohne Mensch

Der Mensch erschafft sich durch die künstliche Intelligenz zunehmend eine Welt, die ohne ihn auskommt.

Er automatisiert und mechanisiert immer größere Bereiche, und mit dem Siegeszug der künstlichen Intelligenz nimmt er sich selbst auch noch die letzte Bastion der Menschlichkeit: die intellektuelle und künstlerische Sphäre.

Dabei erzeugt die Maschine eine ganz und gar unmenschliche Welt, die lediglich einen Schein, ein Abbild dessen hervorzubringen in der Lage ist, was der Mensch zu schaffen vermag.

Mit der künstlichen Intelligenz sägt der Mensch an dem Ast, auf dem er sitzt!

.

Die Menschlichkeit ist in Gefahr. Künstliche Intelligenz wird unsere Lebenswelt radikal verändern – ob am Arbeitsplatz, in Schulen, in der Medizin oder in vielen anderen Bereichen. Ihre Schöpfer verkaufen KI als dem Menschen ebenbürtig, ja überlegen.

Wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen – und die Menschlichkeit bedrohen – Hier weiterlesen >>>.

Welt ohne Mensch

Ein Beitrag von Felix Feistel – Die Alpenschau bedankt sich!

Mit ChatGPT tritt die Künstliche Intelligenz einen Siegeszug an, der als unaufhaltsam angesehen und von vielen Wissenschaftlern bereits kritisch beäugt wird.

Diese KI ist in der Lage, Texte fast beliebiger Länge und zu einem beliebigen Thema auf Anfrage zu produzieren. Es bleibt dabei nicht bei einem simplen Chat, denn die KI kann Gedichte, Romane, Erzählungen, Drehbücher und Sachtexte hervorbringen.

Zugegeben, die Gedichte sind oft nur in andere Form gebrachte Prosatexte, die Reime fehlen selbst nach mehrfacher Aufforderung, die Verse wirken hölzern, und auch eine Metrik bringt ChatGPT noch nicht zustande. Die Romane und Sachtexte bleiben oberflächlich und belanglos und geraten nicht selten vollkommen nichtssagend.

Doch das Wesen der KI ist es, zu lernen und sich zu entwickeln, und so prophezeien nicht nur die Programmierer des Bots, dass sich seine Fähigkeiten verbessern werden. In Zukunft soll er sogar Lieder komponieren können. Eine andere KI, die der Dienst „Discord“ bereitstellt, verfügt zudem über die Fähigkeit, Bilder zu erschaffen. Sie benötigt nur eine kurze Beschreibung und erstellt Kunstwerke, die — je nach Wunsch — wie Gemälde, Comics oder fotorealistisch aussehen.

Damit dringt die KI in einen Bereich ein, der vom Menschen nicht nur erschaffen wurde, sondern der auch das Wesen des Menschlichen zum Ausdruck bringt: die Kunst. Schon seit der Industrialisierung wird im großen Stil vorhergesagt, dass die Maschine bald die meisten Berufszweige übernehmen wird.

Nicht nur in den Fabriken soll sie Waren zusammenbauen, sondern auch als Staubsaugerroboter, Müllsammelroboter, als Polizeibot durch die Stadt ziehen, oder als Drohne und autonomes Fahrzeug in den Krieg. Auch anspruchsvolle und intellektuelle Berufe sollen von der KI übernommen werden — beispielsweise in der Chirurgie, im Verwaltungs- oder Rechtswesen.

Das ist eine Entwicklung, die es schon lange gibt. Der Kapitalismus ist eine einzige Zeit der Maschinisierung und Mechanisierung der gesamten menschlichen Umwelt. Statt per Menschenhand in Manufakturen oder Werkstätten, werden Geräte und Waren von Maschinen zusammengebaut.

Maschinen bauen wiederum schon längst andere Maschinen, wie etwa das Automobil, das die Fortbewegung des Menschen mechanisierte. Das hatte zunächst den Effekt, dass die eigentliche Arbeit des Zusammenbauens und Ineinanderfügens den Menschen abgenommen wurde, was aber insofern keinerlei Erleichterung verschaffte, weil die Menschen dann dazu gezwungen waren, die Maschinen zu bedienen.

Der Mensch schuf sich auf diese Weise eine künstliche Umwelt, an die er sich dann anzupassen hatte. Nun bestimmte der Takt der Maschine den Verlauf der Arbeit, und der Mensch war gezwungen, diesem Takt zu folgen. Das Menschliche, wie kurzes Innehalten, eine Unterhaltung mit den Mitarbeitern, eine Verlagerung der Aufmerksamkeit, wurden ausgelöscht.

Unter dem unbarmherzigen Stampfen der Maschine konnte der Mensch sich das nicht mehr erlauben. Die Akkordarbeit wurde durch die Maschine nur noch unmenschlicher, als sie es ohnehin schon war.



.

Künstliche Intelligenz: Automatisierte Medizin

Mittlerweile geht der Trend in die Richtung, alles vollautomatisiert zu gestalten.

Maschinen und digitale Dienste übernehmen mehr und mehr Arbeiten, und es bedarf schon heute in einigen Bereichen nur noch der Aufsicht weniger Menschen, welche lediglich in manchen Bereichen noch korrigierend eingreifen.

Ein großer Teil der Menschen wird somit für den Produktionsprozess überflüssig, was jedoch eine gute Nachricht sein könnte, lebten wir nicht noch immer in einer Lohnsklaverei, die zum Verdienen von Geld zwingt, um sich das Leben leisten zu können.

Arbeit wie die von Ärzten und Anwälten hingegen ist auf den menschlichen Aspekt angewiesen. Sie durch Maschinen zu ersetzen, wird zu einem unbarmherzigen, nüchtern auf reine Rationalität reduzierten System führen. Der automatisierte Richter wird jeden menschlichen Funken vermissen lassen.

Kein Platz ist hier für Milde und Nachsicht, für das Vergeben. Er wird kalt das herrschende Recht anwenden und alle menschlichen Spielräume zum Verschwinden bringen.

Ein vollkommen automatisiertes Rechtssystem wäre damit zwar unbestechlich, es wäre vollkommen „gerecht“, aber dadurch auch absolut grausam. Zudem ist es anfällig für Manipulation, da derjenige, der die Software schreibt, der die KI programmiert, letztlich bestimmt, wie sie im Einzelnen funktionieren wird. So kann die KI zu einem Verstärker des Willens und der Macht der Digitalkonzerne werden.

Auch automatisierte Ärzte und Therapeuten, die jede Menschlichkeit vermissen lassen, werden zu einer unmenschlichen Medizin führen. Denn ein wichtiger Aspekt der Heilung ist stets auch die Aufmerksamkeit, die den Patienten zuteil wird. Das Zuhören und empathische Reagieren begünstigt die Heilung bereits, wenn sie diese nicht sogar in Gang setzt.

Eine Maschine wird lediglich die Symptome abfragen, vielleicht den Körper durchleuchten, das Blut untersuchen, und schließlich eine Medizin verschreiben. Abgefertigt wie in der Fabrik, wird der Mensch am Fließband „behandelt“. Dabei besteht auch hier die Gefahr der Manipulation, denn die Maschinen, wenn sie von Pharmafirmen programmiert sind, werden als Heilmittel nur die Mittel der Pharmaindustrie zulassen.

Naturheilkunde, Traditionelle Chinesische Medizin, Traumaheilung und andere sogenannte „Alternative Medizin“ werden nicht zum Repertoire dieser Maschinen gehören. Die automatisierte Medizin stärkt damit den Zugriff der Pharmaindustrie auf den gesamten Sektor der Gesundheit.

Künstliche Intelligenz: Der überflüssige Mensch

Der Mensch hat offenbar eine Tendenz dazu, sich selbst überflüssig zu machen.

Er erschafft Maschinen und Gerätschaften, die ihm die Arbeit abnehmen, nur um dann nicht zu wissen, wohin mit all der Zeit, die er dadurch gespart hat. Existenzkrisen sind bereits vorprogrammiert. Diese werden oftmals im Bereich der Kunst ausgelebt. Und wie schön wäre eine Welt, in der die Menschen sich voll und ganz der Kunst widmen könnten.

Leider wird das im gegenwärtigen System nicht möglich sein, da die durch Automatisierung arbeitslos gewordenen Menschen keineswegs frei sind. Stattdessen werden sie einem rigiden Sozialsystem unterworfen. Denn nach wie vor besteht die Notwendigkeit, Geld zum Leben zu verdienen.

Nur woher das Geld nehmen, wenn so viele Arbeiten von Maschinen ausgeführt werden? Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen als „Nutzlose“ abhängig von Sozialleistungen in Elend leben, mit Drogen und billigem Essen ruhiggestellt und in virtuellen Welten sediert werden, ist also gar nicht mal so gering, und wird ja auch von den Vordenkern dieses Systems genau so propagiert.

Doch selbst wenn die Menschen wirklich von der Arbeit befreit wären, für ihr Leben nichts weiter tun müssten und mit allem versorgt wären, so wäre auch die Kunst schon besetzt von der Maschine. Das indes ist auch keine neue Entwicklung. Denn die Kunst wird schon seit Jahrzehnten immer weiter automatisiert und in die Sphäre der Maschine überführt.

In der Musik wurde mit der Einführung des Synthesizers der Klang verschiedener Instrumente imitiert und für fast jeden Menschen leicht spielbar. Dem folgte dann im Laufe der Jahre die immer weiter fortschreitende Digitalisierung der Musik. Technologisch und elektronisch produzierte Musik breitete sich aus dem Untergrund in den Mainstream aus und beherrscht diesen mittlerweile vollumfänglich.

Die Musik ist damit zu einer synthetischen Kunstform geworden, die von jedem Menschen leicht ausgeführt werden kann. Damit einher ging aber auch eine extreme Minderung der künstlerischen Fähigkeiten. Denn wann immer man heutzutage das Radio einschaltet, die Musik klingt immer ähnlich. Sie hat sich im Laufe der Zeit immer weiter angeglichen, sodass es heute sogar schwierig ist, einzelne Künstler auseinanderzuhalten.

Denn selbst die Stimmen, glatt gebügelt mit Auto-Tune und ins Elektronisch-Künstliche verzerrt, klingen alle gleich. Die Musik wird hergestellt auf der Grundlage wummernder Bässe und ist damit getrimmt auf stumpfe Tanzbarkeit. Die Texte entbehren jeder lyrischen Tiefe, sondern unterstreichen den eigentlichen Zweck:

Nicht eine künstlerische Reflexion der Welt steht im Fokus, sondern die Untermalung der Sauf- und Feierorgien, zu denen diese Musik vornehmlich gespielt werden soll und auf die sie auch zugeschnitten ist. Diesem Zweck untergeordnet wird das ganze Repertoire der Mainstream-Musik, und es wird zu einem stupiden Einheitsbrei verrührt, aus dem nichts Bemerkenswertes mehr heraussticht.



.

Künstliche Intelligenz: Der Schein von Kunst

Wenn nun die KI in die Sphäre der Kunst Einzug hält, dann wird diese dadurch nicht an Wert gewinnen.

Die Kunst wird kühl und nüchtern berechnet, nach bestimmten Parametern wie Tanzbarkeit oder Popularität ausgerichtet, um eine größtmögliche Schnittmenge des potenziellen Publikums zu erreichen, um möglichst oft verkauft zu werden, und das nicht nur in der Musik, sondern in jedem künstlerischen Bereich.

Menschliche Emotion, die sich in der Kunst widerspiegeln sollte, wird es dann nicht mehr geben. Die Kunst wird flach, maximal noch die Simulation von Emotion darstellen. Sie wird synthetisch, banal, und sie wird menschliche Künstler verdrängen, die schlicht nicht mit der Massentauglichkeit synthetischer Kunst mithalten können.

In dem Bestreben, ein möglichst großes Publikum zu erreichen, wird die Qualität nicht etwa an das höchstmögliche Maß angepasst, sondern es wird die unterste Messlatte herangezogen. Denn je künstlerischer und individueller die Kunst, desto kleiner das mögliche Publikum, desto geringer die Profite. Breitenwirkung führt daher zwangsweise zu einem Niedergang der Kunst.

Damit wird der Kunstgeschmack der Menschen nachhaltig beeinflusst. Denn er passt sich an das an, was die Menschen vorfinden, in Ermangelung einer Alternative. Es besteht die Möglichkeit, dass er so angepasst wird, dass jedes synthetische, KI-erzeugte Lied ein neuer „Hit“ wird, weil es den angepassten Geschmack bedient, der sich in der breiten Masse gleicht.

Die Kunst wird, noch stärker als sie es heute ist, zum reinen Konsumgut, das, sobald konsumiert, schon wieder vergessen ist und lediglich nach mehr verlangen lässt.

Tendenzen in diese Richtung gibt es heute schon nicht nur im Bereich der Musik, sondern auch auf den Streaming-Plattformen, die eine belanglose Serie nach der anderen produzieren. Damit wird die Kunst zu einem reinen Industriezweig degradiert, der lediglich darauf ausgerichtet ist, Gewinne zu erzeugen.

Das ist zwar heute auch schon der Fall, kann sich aber durch den Einsatz der KI noch zuspitzen. Denn während der Mensch durch Schöpfergeist und Schaffenskraft getrieben ist und seiner individuellen Sicht auf die Welt, seinen Gefühlen und Ansichten Ausdruck verleiht, verfügt die Maschine über all das nicht.

Die KI hat keine Sicht auf die Welt, sie verfügt nicht über Emotionen oder Meinungen. Genau das sagt auch ChatGPT, wenn man es nach seiner Meinung fragt.

Damit richtet sich die KI nach den Anforderungen, die ihr mit dem Code eingepflanzt werden, und diese beziehen sich nicht auf künstlerischen Ausdruck, sondern auf Absatz. Allein aufgrund des Mangels an Emotion und tiefen Empfindens stößt die Kunst der KI zwangsweise an eine sehr enge Grenze.

Maschinen mögen logisch-rationale Prozesse akkurat durchführen können, sie mögen präziser arbeiten als ein Mensch es je zu tun vermag, mögen große Mengen an Daten verarbeiten können. Doch in der Kunst ist all das überhaupt nicht von Belang. Sie lebt von einem inneren Antrieb des Menschen, einem Zugang zu einer tieferliegenden Sphäre der Schöpferkraft, von der Emotion und Regung des Künstlers.

Auch die Spontaneität ist ein wichtiger Bestandteil der Kunst, die momentane Inspiration und Intention, die sich mit dem Verstreichen der Zeit und über den Prozess des Schaffens ändern können. Eine Maschine hat zu all dem keinen Zugang, sie ist nicht spontan, nicht inspiriert und hat auch keine Intention. Sie führt lediglich die Befehle des Codes aus, der sie ausmacht. Man kann ihr all das auch nicht einprogrammieren.

Jeder Versuch wird höchstens zu einer Simulation dessen führen. So kann eine daraus entstehende, etwaige Kunst auch höchstens eine Simulation von echter Kunst sein. In unserer kapitalistischen Welt genügt das allerdings oftmals.

Denn die Welt, wie wir sie heute vorfinden, ist eine Welt des Spektakels, wie es der französische Philosoph Guy Debord ausdrückte. Alles Echte und Reale wurde in eine künstliche Sphäre verschoben und existiert nur noch als Abbild.

Man kann das auch in den Medien tagtäglich beobachten.

Dort wird nicht mehr die Realität gezeigt, sondern lediglich ein Abbild einer Realität, die es so zwar nicht gibt, die aber als Realität dargestellt und dann von vielen Menschen als solche übernommen wird. Eine solche Gesellschaft des Spektakels wird mit der KI einen neuen Höhepunkt erreichen, indem selbst die Kunst in das Spektakel überführt wird.

Doch hier bleibt die Hoffnung, dass diese synthetische Kunst das tiefe Bedürfnis des Menschen nach Transzendenz, Bedeutung und Sinn nicht zu erfüllen vermag, weshalb sie sich selbst der Kunst widmen und auf die Reise machen, eben diese Transzendenz zu finden.

Computergenerierte, berechnete, simulierte Kunst ist kalt und leblos, entbehrt jeglicher Lebendigkeit und Tiefe eines von Menschenhand erschaffenen Werkes.

Nur Menschen sind in der Lage, wirkliche Kunst hervorzubringen, und so bleibt zu hoffen, dass sie sich mit der Simulation von Kunst nicht zufriedengeben werden.



Raik Garve: Die 5 größten Gefahren künstlicher Intelligenz >>>

Totalitärer Machtanspruch: Die Abschaffung der Seele >>>

Nostradamus Prophezeiungen: Das droht uns 2024 >>>

Stephen Hawking: Vorhersagen für die Zukunft der Menschheit >>>

Erschaffen wir gemeinsam eine neue Realität >>>

Das Jahr 2023 ist fast vorbei. Immer wenn wieder einmal 365 Tage vorüber sind, nimmt sich der Enthüllungsjournalist Gerhard Wisnewski das vom Mainstream schön zurechtgeschminkte Vorjahr zur Brust und zerlegt es nach allen Regeln der Kunst.

Mit verheimlicht – vertuscht – vergessen 202 stellt er die nunmehr 17. Ausgabe der inzwischen legendären Jahrbuchreihe vor – mit vielen Antworten auf immer atemloser werdende Fragen: Wo wurde gelogen, verdreht, aufgehübscht, parfümiert und verschwiegen? Und natürlich: Hat Deutschland noch eine Zukunft?

Dieses Buch beginnt dort, wo herkömmliche Jahresrückblicke enden.

verheimlicht-vertuscht-vergessen 2024 >>>

Durch diese Schutzhülle wird verhindert, dass Ihr Handy eine Verbindung zum nächsten Empfangsmasten aufbauen kann. Dadurch können Sie dann nicht mehr geortet werden. Auch die GPS-Funktion Ihres Handys wird somit lahmgelegt. Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich. Ein Handy kann von unbefugten Dritten wie ein Abhörgerät verwendet werden, indem die Täter von außen auf das Handy zugreifen und die Kamera oder das Mikrofon aktivieren. Auch dieser Zugriff wird durch die Schutzhülle verhindert.

Hier mehr Produkte zur Ortungssicherheit…

Wer noch Augen hat zu sehen, wer noch Ohren hat zu hören, und seine sechs Sinne noch beisammen, der weiß es längst: Es geht abwärts. Und die einzige Chance, die wir haben, um in diesem Chaos morgens noch schwungvoll aus dem Bett zu kommen, ist in diesem Abwärtsgang eine höhere Ordnung zu erkennen – Hier weiter.

Wenn die wilde Jagd mit Feuer und Schwefel über alle Länder braust, ist die Zeit da, wo alles ein Ende nimmt! Vom Osten her wird es kommen und im Westen aufhören. Kein Mensch will´s glauben! Der bayerische Seher Mühlhiasl prophezeit für die Zukunft noch weit schlimmere Katastrophen – Hier weiter.

Dieses Buch fasst die Aussagen der bekannten europäischen Hellseher zu den unterschiedlichen Gebieten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Europa für die prophezeiten Szenarien zusammen, vergleicht und analysiert sie, und stellt die Ergebnisse in rund 20 detaillierten Landkarten dar. In den jeweiligen Karten werden die einzelnen Kriegsvoraussagen berücksichtigt, ebenso wie die Voraussagen zu Überflutungen, zur dreitägigen Finsternis und teilweise auch zu den bürgerkriegsähnlichen Unruhen – Hier weiter.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

PD. Dr. Michael Nehls, Mediziner und international renommierter Molekulargenetiker, legt eine erschütternde Indizienkette dar, die darauf hinweist, dass sich hinter zahlreichen negativen Einflüssen ein gezielter, meisterhaft ausgeführter Angriff auf unsere Individualität verbirgt mit dem Ziel, den Menschen ihre Fähigkeit zum selbstständigen Denken zu nehmen – Hier weiter.

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Mal nahm er Gestalt an, um Böses zu tun – mal flüsterte er schmeichelnd oder drohend, doch stets gedankengleich in die Ohren der Menschen und bewegte sie dazu, seine Dinge zu tun – hier weiter.

Innerhalb von 2 Jahrzehnten hat sich die globale Geldmenge verfünffacht! Bargeld hat wegen der Inflation kaum noch einen Wert. Die Covid-19-Pandemie und der Ukraine-Krieg beschleunigen das ungezügelte Gelddrucken weiter und lösen einen Reset des globalen Finanzsystems aus. In der kommenden Finanzkrise sollten Sie deshalb auf Silber setzen! Hier mehr Informationen >>>.

Warum hat sich die Diagnose »Geschlechtsdysphorie« im vergangenen Jahrzehnt von einem verschwindend seltenen Leiden zu einer Epidemie unter Mädchen im Teenageralter gewandelt? Die Journalistin Abigail Shrier präsentiert schockierende Statistiken und Geschichten aus Familien, um zu zeigen, dass die westliche Welt zu einem fruchtbaren Boden für einen »Transgenderwahn« geworden ist, der nichts mit echter Geschlechtsdysphorie zu tun hat – Hier weiter.

Überall auf der Welt verschwinden Menschen spurlos. Immer wieder. Die Anzahl der Fälle geht in die Tausende. Aber diese Menschen verschwinden nicht einfach so, etwa weil sie ein neues Leben beginnen wollen, weil sie Selbstmord begehen oder weil sie in irgendein Loch fallen. Sie verschwinden spurlos – und es kann jedem passieren! Hier weiter.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Ob beim Corona-Virus, beim Genderthema, beim Klimawandel oder bei so etwas Banalem wie dem Älterwerden: Wir müssen die Natur bekämpfen und nicht nur das: Wir müssen sie besiegen. Wilfried Nelles unternimmt in diesem Buch einen psychologischen Streifzug durch die aktuellen Themen unserer Zeit und beschreibt die lebensfeindliche Haltung, die sich darin ausdrückt – Hier weiter.

Von nun an sind Sie nicht mehr auf eine Steckdose angewiesen! Dank der Kurbel-Dynamo-Powerstation können Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop und viele andere mobile Geräte ganz flexibel und bequem von unterwegs aus aufladen – Hier weiter.

Sie wollen Stromkosten sparen? Ein Stück weit unabhängig sein von staatlichen Gängelungen, Energiepreissteigerungen und Energiemultis? Ein einfacher Weg sind dabei sogenannte Balkonkraftwerke – Hier weiter.

Aus gegebenem Anlass der Zensur: Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Bargeld ist Freiheit: Alles, was wir mit Scheinen oder Münzen bezahlen, bleibt anonym. Deutschland und Österreich sind die letzten europäischen Länder, in denen noch eine Mehrheit der Bürger mit Bargeld bezahlt. Doch das soll sich bald ändern. Eine mächtige Allianz hat es sich zum Ziel gesetzt, das Bargeld zurückzudrängen und schließlich ganz abzuschaffen. Ein Angriff auf unser Bargeld ist jedoch ein Angriff auf unsere Freiheit! Hier weiter.

Milliarden Menschen suchen verzweifelt nach einer Antwort. Einer Antwort auf die Übel in unserer Welt, die Konflikte, die Vorurteile und die vielen Ungerechtigkeiten. David Icke enthüllt sie! – Hier weiter.

»Es ist so bequem, unmündig zu sein.« Josef Kraus macht das berühmte Kant-Zitat zum Leitmotiv einer provokanten Anleitung zum Selberdenken. Eine schonungslose Analyse des deutschen Untertanengeistes – für alle, die es sich nicht in der Dekadenz gemütlich machen wollen – Hier weiter.

Abnehmen und gleichzeitig Muskeln, Gleichgewicht und Ausdauer trainieren: Die Vibrationsplatte W.1 Pro ist ein multifunktionales Trainingsgerät für zu Hause, mit dem Sie pro Sporteinheit einen umfassenden Effekt erzielen können. Und das ganz ohne Schwitzen! Hier weiter.

Wir können unser Immunsystem unterstützen, indem wir Stress reduzieren, genügend schlafen, uns an die frische Luft begeben, wohltuende Kontakte und Beziehungen pflegen und gesunde Lebensmittel wählen – kurz auf einen möglichst harmonische Lebensführung achten. Wenn das Immunsystem besonders gefordert ist, kann es durch Heilmittel gestärkt werden, die Hildegard von Bingen schon im 12. Jahrhundert beschrieben und deren Wirkung die moderne Medizin und Ernährungswissenschaft bestätigt haben – hier weiter.

Selber mahlen ist etwas für Menschen, die gern selbst entscheiden. Darüber, woher das Getreide kommt, welche Sorte es sein soll und wann, wie fein oder grob es verarbeitet werden soll. Mit der Mockmill 100 holen Sie sich die nächste Generation der Getreidemühlen nach Hause – hier weiter.

An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Dank enormer Akkukapazitäten können Sie sich mit diesem Kraftpaket auf stundenlange Energieversorgung verlassen – egal, ob Fernseher, Kühlschrank oder Heimwerkergeräte. Somit hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet – Hier mehr dazu >>>.

Auf dieser Liste finden sich zahlreiche Nahrungsmittel, die jahrelang haltbar sind (vieles davon Bundeswehrstandard): Dosenbrot, Pumpernickel, Fertigmenüse wie Tortellini mit Hühnchen, Gemüse-Risotto, Veggie-Pfanne mit Nudeln, Kartoffelpüree mit Milch, Spaghetti Bolognese, Hühnchen mit Reis, Linsen-Eintopf, Jägertopf, Fettpulver, Vollei-Pulver, Schokolade u.v.m. – hier weiter.

Die Vorhersagen der traditionellen europäischen Prophetie sind angesichts der derzeitigen Krise von einer nie da gewesenen Brisanz und Aktualität. Wer noch Augen hat zu sehen, wer noch Ohren hat zu hören, und seine sechs Sinne noch beisammen, der weiß es längst: Es geht abwärts. Und die einzige Chance, die wir haben, um in diesem Chaos morgens noch schwungvoll aus dem Bett zu kommen, ist in diesem Abwärtsgang eine höhere Ordnung zu erkennen – hier weiter.

Jeder von uns lebt für eine begrenzte Zeit. Aber was wäre, wenn wir sehr viel länger leben könnten als 80 oder 90 Jahre, vielleicht sogar Tausende von Jahren? Was wäre, wenn wir überhaupt nicht sterben müssten? Ist so etwas wirklich möglich?

Es ist nicht nur denkbar, sondern in der Vergangenheit bereits erreicht worden! – Hier weiterlesen >>>.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Der japanische Arzt Dr. Shioya hat an sich selbst bewiesen, dass er die ultimative Gesundheitsmethode gefunden hat. Dank seiner Vorsorge kannte er bis weit über 100 weder Krankheit noch Senilität, und mit einem völlig gesunden Körper lebte er bis in sein 106. Lebensjahr. Den Kern seiner Ausführungen bildet eine unaufwendige, einfach durchführbare Atemtechnik, die sehr wirksam das Element Sauerstoff im ganzen Körper anreichert und damit die Zellen energetisiert – hier weiter.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch. Die besten natürlichen Antibiotika >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese Petroleumheizung ist hierfür eine gute Alternative – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

.Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann (auch in jeder Kultur und Religion) verträglich. BP-ER gehört zu den Langzeitlebensmittel und ist 7 Jahre haltbar.

BP-ER Notration >>>.

Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben – 10er-Set Notwasserbeutel >>>